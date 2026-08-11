Oggi scontata la lavatrice smart Candy ProWash 500: maxi risparmio
Candy ProWash 500, lavatrice 10 kg classe A-20% con cicli rapidi, lavaggio intensivo, app hOn e drum delicato è in offerta con sconto del 31%.
Montagne di bucato, tempi stretti e bollette sempre più pesanti: se ti riconosci in questo scenario, è il momento di guardare a una soluzione più efficiente. La Candy ProWash 500 da 10 kg è in promo con uno sconto del 31%, pensato per chi vuole lavaggi capienti, consumi ridotti e funzioni smart senza complicarsi la vita.
Questa lavatrice con capacità da 10 kg punta su efficienza e praticità quotidiana: la classe A-20% riduce i consumi rispetto alle macchine di classe A standard, mentre l’opzione di lavaggio intensivo con risciacquo aggiuntivo aiuta a gestire macchie ostinate e carichi difficili. I cicli rapidi permettono di accorciare i tempi senza rinunciare alla qualità, il sistema Proactive Wash ottimizza la distribuzione dell’acqua per un trattamento uniforme dei tessuti e la tecnologia Clean Shields protegge le zone più esposte da muffe e batteri per un bucato più igienico nel tempo.
Candy ProWash 500 in offerta su Amazon con il 31% di sconto
Con la promo attuale puoi portarti a casa la Candy ProWash 500 a 399,00€ grazie a uno sconto del 31% sul prezzo di listino, una cifra molto competitiva per una lavatrice da 10 kg in classe A-20%. Parliamo di una macchina che unisce capienza familiare, funzioni smart tramite app hOn e un set completo di programmi rapidi e cicli speciali, in una fascia di prezzo dove molti modelli offrono meno capacità o efficienza energetica.
Il modello è compatibile con i vantaggi Prime, con consegna rapida e possibilità di reso entro i termini previsti dal programma. Se stai pensando di aggiornare una lavatrice più vecchia e meno efficiente, approfittare ora del fatto che il Candy ProWash 500 è disponibile con uno sconto del 31% può significare un investimento che si ripaga nel tempo anche sul fronte dei consumi.
Approfitta subito della Candy ProWash 500 in sconto
La lavatrice Candy con la classe A-20% e i cicli rapidi intelligenti
Se il tuo problema è conciliare grandi carichi di bucato, capi delicati e consumo energetico contenuto, questa lavatrice nasce proprio per semplificare la gestione quotidiana della lavanderia domestica.
- Classe energetica A-20%: una lavatrice progettata per usare meno energia rispetto agli standard di classe A, così alleggerisci la bolletta senza rinunciare a lavaggi completi e frequenti.
- Opzione lavaggio intensivo: il risciacquo aggiuntivo aiuta a trattare meglio lo sporco difficile e i residui di detersivo, ideale per abiti da lavoro, capi sportivi o pelli sensibili.
- Proactive Wash: il sistema di iniezione dell’acqua rende il risciacquo più uniforme e rapido, migliorando il trattamento dei tessuti anche quando scegli i cicli rapidi.
- Cicli speciali rapidi: una dotazione pensata per chi ha poco tempo ma vuole comunque risultati buoni, con programmi studiati per rinfrescare i capi e renderli più facili da stirare.
- Lavaggio a freddo 20°: ti permette di lavare anche i tessuti più delicati riducendo l’impatto dei cicli ad alta temperatura e contenendo i consumi.
- Clean Shields: la protezione delle zone sensibili come le guarnizioni limita la formazione di muffe e batteri, mantenendo il cestello più igienico nel lungo periodo.
- Smart Spray: il sistema a doppia iniezione d’acqua tiene più pulito il vetro dell’oblò dai residui di detersivo, contribuendo a un ambiente di lavaggio più curato.
- Soft Drum: la struttura interna con “cuscinetti" aiuta a ridurre le pieghe e a trattare i tessuti con maggiore delicatezza, così stiri meno e preservi meglio i capi.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Candy ProWash 500, approfitta ora dell’offerta lampo al 31% prima che le scorte vadano esaurite.
FAQ
Sì, grazie al cestello da 10 kg permette di gestire grandi carichi in meno lavaggi.
No, è in classe A-20%, quindi più efficiente di una lavatrice standard di classe A.
Sì, dispone di un set completo di cicli rapidi pensati per risparmiare tempo.
Sì, il Soft Drum con superficie a cuscinetti riduce le pieghe e tratta meglio i capi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.