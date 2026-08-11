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Candy ProWash 500, lavatrice 10 kg classe A-20% con cicli rapidi, lavaggio intensivo, app hOn e drum delicato è in offerta con sconto del 31%.

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Montagne di bucato, tempi stretti e bollette sempre più pesanti: se ti riconosci in questo scenario, è il momento di guardare a una soluzione più efficiente. La Candy ProWash 500 da 10 kg è in promo con uno sconto del 31%, pensato per chi vuole lavaggi capienti, consumi ridotti e funzioni smart senza complicarsi la vita.

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Questa lavatrice con capacità da 10 kg punta su efficienza e praticità quotidiana: la classe A-20% riduce i consumi rispetto alle macchine di classe A standard, mentre l’opzione di lavaggio intensivo con risciacquo aggiuntivo aiuta a gestire macchie ostinate e carichi difficili. I cicli rapidi permettono di accorciare i tempi senza rinunciare alla qualità, il sistema Proactive Wash ottimizza la distribuzione dell’acqua per un trattamento uniforme dei tessuti e la tecnologia Clean Shields protegge le zone più esposte da muffe e batteri per un bucato più igienico nel tempo.

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Con la promo attuale puoi portarti a casa la Candy ProWash 500 a 399,00€ grazie a uno sconto del 31% sul prezzo di listino, una cifra molto competitiva per una lavatrice da 10 kg in classe A-20%. Parliamo di una macchina che unisce capienza familiare, funzioni smart tramite app hOn e un set completo di programmi rapidi e cicli speciali, in una fascia di prezzo dove molti modelli offrono meno capacità o efficienza energetica.

Il modello è compatibile con i vantaggi Prime, con consegna rapida e possibilità di reso entro i termini previsti dal programma. Se stai pensando di aggiornare una lavatrice più vecchia e meno efficiente, approfittare ora del fatto che il Candy ProWash 500 è disponibile con uno sconto del 31% può significare un investimento che si ripaga nel tempo anche sul fronte dei consumi.

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La lavatrice Candy con la classe A-20% e i cicli rapidi intelligenti

Se il tuo problema è conciliare grandi carichi di bucato, capi delicati e consumo energetico contenuto, questa lavatrice nasce proprio per semplificare la gestione quotidiana della lavanderia domestica.

Classe energetica A-20% : una lavatrice progettata per usare meno energia rispetto agli standard di classe A, così alleggerisci la bolletta senza rinunciare a lavaggi completi e frequenti.

: una lavatrice progettata per usare meno energia rispetto agli standard di classe A, così alleggerisci la bolletta senza rinunciare a lavaggi completi e frequenti. Opzione lavaggio intensivo : il risciacquo aggiuntivo aiuta a trattare meglio lo sporco difficile e i residui di detersivo, ideale per abiti da lavoro, capi sportivi o pelli sensibili.

: il risciacquo aggiuntivo aiuta a trattare meglio lo sporco difficile e i residui di detersivo, ideale per abiti da lavoro, capi sportivi o pelli sensibili. Proactive Wash : il sistema di iniezione dell’acqua rende il risciacquo più uniforme e rapido, migliorando il trattamento dei tessuti anche quando scegli i cicli rapidi.

: il sistema di iniezione dell’acqua rende il risciacquo più uniforme e rapido, migliorando il trattamento dei tessuti anche quando scegli i cicli rapidi. Cicli speciali rapidi : una dotazione pensata per chi ha poco tempo ma vuole comunque risultati buoni, con programmi studiati per rinfrescare i capi e renderli più facili da stirare.

: una dotazione pensata per chi ha poco tempo ma vuole comunque risultati buoni, con programmi studiati per rinfrescare i capi e renderli più facili da stirare. Lavaggio a freddo 20° : ti permette di lavare anche i tessuti più delicati riducendo l’impatto dei cicli ad alta temperatura e contenendo i consumi.

: ti permette di lavare anche i tessuti più delicati riducendo l’impatto dei cicli ad alta temperatura e contenendo i consumi. Clean Shields : la protezione delle zone sensibili come le guarnizioni limita la formazione di muffe e batteri, mantenendo il cestello più igienico nel lungo periodo.

: la protezione delle zone sensibili come le guarnizioni limita la formazione di muffe e batteri, mantenendo il cestello più igienico nel lungo periodo. Smart Spray : il sistema a doppia iniezione d’acqua tiene più pulito il vetro dell’oblò dai residui di detersivo, contribuendo a un ambiente di lavaggio più curato.

: il sistema a doppia iniezione d’acqua tiene più pulito il vetro dell’oblò dai residui di detersivo, contribuendo a un ambiente di lavaggio più curato. Soft Drum: la struttura interna con “cuscinetti" aiuta a ridurre le pieghe e a trattare i tessuti con maggiore delicatezza, così stiri meno e preservi meglio i capi.

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FAQ La Candy ProWash 500 è adatta a famiglie numerose? Sì, grazie al cestello da 10 kg permette di gestire grandi carichi in meno lavaggi. La lavatrice Candy ProWash 500 consuma molta energia? No, è in classe A-20%, quindi più efficiente di una lavatrice standard di classe A. Posso fare lavaggi rapidi con la Candy ProWash 500? Sì, dispone di un set completo di cicli rapidi pensati per risparmiare tempo. La Candy ProWash 500 è delicata sui tessuti? Sì, il Soft Drum con superficie a cuscinetti riduce le pieghe e tratta meglio i capi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.