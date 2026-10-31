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La lavatrice Candy ProWash 500 con cestello da 11 kg e classe energetica A-30% è in offerta con il 48% di sconto. La puoi controllare da remoto utilizzando l'app dello smartphone.

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Fare il bucato in una casa con molti capi da lavare può richiedere cicli frequenti e tempo da dedicare alle impostazioni. Oggi la Candy ProWash 500 è disponibile con uno sconto del 48%.

Questa lavatrice a carica frontale ha una capacità di 11 kg e offre 16 programmi, inclusi cicli rapidi e opzioni dedicate come Anti-Pollution e Smart Wash. Il sistema ProActive gestisce l’iniezione dell’acqua per favorire un risciacquo uniforme anche durante i cicli rapidi, mentre l’opzione di risciacquo aggiuntivo è pensata per affrontare macchie intense. Il motore Speed Drive Inverter è progettato per un funzionamento efficiente e silenzioso; la macchina raggiunge i 1400 giri e dichiara una rumorosità di 72 dB. Tramite l’app hOn è possibile gestire le funzionalità e controllare lo stato del lavaggio anche a distanza.

Candy ProWash 500 in offerta: sconto del 48% sulla lavatrice da 11 kg

Se cerchi una lavatrice capiente e con diversi programmi tra cui scegliere, la Candy ProWash 500 è proposta a 343,22 euro, con uno sconto del 48%. Il modello ha classe energetica A-30%: secondo la descrizione, è più efficiente del 30% rispetto al valore limite della classe A. La pagina del prodotto indica inoltre 16 programmi e la connettività tramite app hOn. Puoi consultare la disponibilità e acquistare la Candy ProWash 500 a 343,22 euro. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon o le condizioni di consegna e reso.

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La lavatrice Candy con capacità da 11 kg e classe A-30%

Quando il bucato è abbondante o si vuole scegliere un programma in base al tipo di lavaggio, capacità e varietà dei cicli possono fare la differenza. Ecco gli elementi distintivi del modello:

Capacità di 11 kg : consente di gestire carichi ampi, una caratteristica utile quando si accumulano molti capi da lavare.

: consente di gestire carichi ampi, una caratteristica utile quando si accumulano molti capi da lavare. Classe energetica A-30% : la scheda dichiara un’efficienza superiore del 30% rispetto al valore limite della classe A, secondo il regolamento indicato dal produttore.

: la scheda dichiara un’efficienza superiore del 30% rispetto al valore limite della classe A, secondo il regolamento indicato dal produttore. 16 programmi e cicli rapidi : permettono di selezionare diverse opzioni di lavaggio; tra quelle menzionate figurano Anti-Pollution e Smart Wash.

: permettono di selezionare diverse opzioni di lavaggio; tra quelle menzionate figurano Anti-Pollution e Smart Wash. Lavaggio ProActive e risciacquo aggiuntivo : l’iniezione dell’acqua favorisce un risciacquo uniforme, mentre l’opzione aggiuntiva è indicata per affrontare macchie intense.

: l’iniezione dell’acqua favorisce un risciacquo uniforme, mentre l’opzione aggiuntiva è indicata per affrontare macchie intense. Motore Speed Drive Inverter : è progettato per offrire efficienza e lavaggi silenziosi; la rumorosità riportata è di 72 dB.

: è progettato per offrire efficienza e lavaggi silenziosi; la rumorosità riportata è di 72 dB. App hOn e centrifuga da 1400 giri: la connessione permette di controllare lo stato del lavaggio a distanza, mentre la velocità di centrifuga è indicata tra le specifiche del prodotto.

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FAQ Quanti kg può contenere la lavatrice Candy ProWash 500? La capacità indicata è di 11 kg. La Candy ProWash 500 si può controllare tramite app? Sì. La scheda indica la connessione all’app hOn, che consente di gestire le funzionalità e controllare lo stato del lavaggio. Quanti programmi ha la lavatrice Candy ProWash 500? Sono indicati 16 programmi, tra cui cicli rapidi, Anti-Pollution e Smart Wash. Quali sono le dimensioni della Candy ProWash 500? Le dimensioni indicate sono 85 × 60 × 68,1 cm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.