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Candy ProWash 500, la lavatrice con maxi cestello crolla di prezzo: costa la metà

La lavatrice Candy ProWash 500 con cestello da 11 kg e classe energetica A-30% è in offerta con il 48% di sconto. La puoi controllare da remoto utilizzando l'app dello smartphone.

4 min di lettura

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Redazione

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Lavatrice Candy ProWash 500 bianca da 11 kg Amazon

Fare il bucato in una casa con molti capi da lavare può richiedere cicli frequenti e tempo da dedicare alle impostazioni. Oggi la Candy ProWash 500 è disponibile con uno sconto del 48%.

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Questa lavatrice a carica frontale ha una capacità di 11 kg e offre 16 programmi, inclusi cicli rapidi e opzioni dedicate come Anti-Pollution e Smart Wash. Il sistema ProActive gestisce l’iniezione dell’acqua per favorire un risciacquo uniforme anche durante i cicli rapidi, mentre l’opzione di risciacquo aggiuntivo è pensata per affrontare macchie intense. Il motore Speed Drive Inverter è progettato per un funzionamento efficiente e silenzioso; la macchina raggiunge i 1400 giri e dichiara una rumorosità di 72 dB. Tramite l’app hOn è possibile gestire le funzionalità e controllare lo stato del lavaggio anche a distanza.

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Candy ProWash 500 in offerta: sconto del 48% sulla lavatrice da 11 kg

Se cerchi una lavatrice capiente e con diversi programmi tra cui scegliere, la Candy ProWash 500 è proposta a 343,22 euro, con uno sconto del 48%. Il modello ha classe energetica A-30%: secondo la descrizione, è più efficiente del 30% rispetto al valore limite della classe A. La pagina del prodotto indica inoltre 16 programmi e la connettività tramite app hOn. Puoi consultare la disponibilità e acquistare la Candy ProWash 500 a 343,22 euro. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon o le condizioni di consegna e reso.

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La lavatrice Candy con capacità da 11 kg e classe A-30%

Quando il bucato è abbondante o si vuole scegliere un programma in base al tipo di lavaggio, capacità e varietà dei cicli possono fare la differenza. Ecco gli elementi distintivi del modello:

  • Capacità di 11 kg: consente di gestire carichi ampi, una caratteristica utile quando si accumulano molti capi da lavare.
  • Classe energetica A-30%: la scheda dichiara un’efficienza superiore del 30% rispetto al valore limite della classe A, secondo il regolamento indicato dal produttore.
  • 16 programmi e cicli rapidi: permettono di selezionare diverse opzioni di lavaggio; tra quelle menzionate figurano Anti-Pollution e Smart Wash.
  • Lavaggio ProActive e risciacquo aggiuntivo: l’iniezione dell’acqua favorisce un risciacquo uniforme, mentre l’opzione aggiuntiva è indicata per affrontare macchie intense.
  • Motore Speed Drive Inverter: è progettato per offrire efficienza e lavaggi silenziosi; la rumorosità riportata è di 72 dB.
  • App hOn e centrifuga da 1400 giri: la connessione permette di controllare lo stato del lavaggio a distanza, mentre la velocità di centrifuga è indicata tra le specifiche del prodotto.

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Approfitta ora dello sconto del 48% sulla Candy ProWash 500, l’offerta potrebbe cambiare.

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FAQ

Quanti kg può contenere la lavatrice Candy ProWash 500?

La capacità indicata è di 11 kg.

La Candy ProWash 500 si può controllare tramite app?

Sì. La scheda indica la connessione all’app hOn, che consente di gestire le funzionalità e controllare lo stato del lavaggio.

Quanti programmi ha la lavatrice Candy ProWash 500?

Sono indicati 16 programmi, tra cui cicli rapidi, Anti-Pollution e Smart Wash.

Quali sono le dimensioni della Candy ProWash 500?

Le dimensioni indicate sono 85 × 60 × 68,1 cm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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