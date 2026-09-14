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Candy ProWash 300, lavatrice slim da 7 kg con motore inverter silenzioso, cicli rapidi e gestione smart via app è in offerta con sconto del 27%.

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Spazi ridotti in casa e bollette in crescita rendono sempre più complicato gestire il bucato in modo efficiente. In questo momento la Candy ProWash 300 è proposta con uno sconto del 27%, una lavatrice slim che punta su consumi contenuti, silenziosità e programmi intelligenti senza rinunciare alla capacità di 7 kg.

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Questa lavatrice è pensata per chi vuole capi puliti e ben trattati con il minimo sforzo. La classe energetica elevata e il motore inverter aiutano a ridurre i consumi e la rumorosità, mentre le tecnologie dedicate all’igiene si occupano di proteggere guarnizioni, oblò e tessuti. I cicli rapidi e la gestione smart via app completano un profilo orientato a chi cerca praticità quotidiana e un bucato più semplice da gestire.

Candy ProWash 300 slim in offerta: sconto del 27% sulla lavatrice da 7 kg

Con la promozione attuale puoi acquistare la Candy ProWash 300 a 329,00€, grazie allo sconto del 27% e risparmi più di 100 euro. Un prezzo interessante per una lavatrice slim da 7 kg con motore inverter e funzioni smart, pensata per chi vuole contenere i consumi senza rinunciare a programmi evoluti e cicli rapidi. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

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La lavatrice Candy con l’efficienza energetica elevata e i cicli rapidi intelligenti

Se devi gestire spesso lavaggi veloci in poco spazio ma non vuoi rinunciare a risparmio energetico e cura dei tessuti, questa lavatrice slim unisce tecnologie mirate a consumi ridotti, igiene e praticità quotidiana.

Efficienza energetica elevata : la classe A-15% e il motore inverter aiutano a contenere i consumi in bolletta, mantenendo al tempo stesso un funzionamento più silenzioso rispetto ai motori tradizionali.

: la classe A-15% e il motore inverter aiutano a contenere i consumi in bolletta, mantenendo al tempo stesso un funzionamento più silenzioso rispetto ai motori tradizionali. Tecnologia Smart Wash : il programma intelligente adatta automaticamente le impostazioni di lavaggio in base al carico, così eviti sprechi di acqua e tempo ottenendo comunque risultati ottimizzati.

: il programma intelligente adatta automaticamente le impostazioni di lavaggio in base al carico, così eviti sprechi di acqua e tempo ottenendo comunque risultati ottimizzati. AI Silent Motion : il sistema di bilanciamento riduce vibrazioni e rumori, rendendo più confortevole usare la lavatrice anche in ambienti piccoli o nelle ore serali.

: il sistema di bilanciamento riduce vibrazioni e rumori, rendendo più confortevole usare la lavatrice anche in ambienti piccoli o nelle ore serali. Igiene e cura dei capi : il sistema Candy Clean Shields protegge le guarnizioni da muffe e batteri, lo Smart Spray pulisce il vetro dai residui di detersivo e il cesto Soft Drum limita attrito e pieghe, così i tuoi indumenti risultano più protetti.

: il sistema Candy Clean Shields protegge le guarnizioni da muffe e batteri, lo Smart Spray pulisce il vetro dai residui di detersivo e il cesto Soft Drum limita attrito e pieghe, così i tuoi indumenti risultano più protetti. Cicli rapidi e versatili : sono disponibili 8 cicli rapidi a partire da 14 minuti, ideali quando hai poco tempo ma vuoi comunque capi freschi e puliti senza dover sempre impostare programmi lunghi.

: sono disponibili 8 cicli rapidi a partire da 14 minuti, ideali quando hai poco tempo ma vuoi comunque capi freschi e puliti senza dover sempre impostare programmi lunghi. Connettività smart e app hOn: tramite smartphone puoi monitorare lo stato della lavatrice, accedere alla diagnosi remota e ricevere consigli e programmi aggiuntivi per gestire il bucato in modo più semplice e personalizzato.

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FAQ La lavatrice Candy ProWash 300 è adatta a spazi ridotti? Sì, è una lavatrice slim da 7 kg pensata per chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare a una buona capacità di carico. La Candy ProWash 300 consuma poca energia? Sì, offre un’elevata efficienza energetica con classe A-15% e motore inverter per ridurre i consumi in bolletta. La Candy ProWash 300 ha programmi rapidi per il bucato? Sì, dispone di 8 cicli rapidi a partire da 14 minuti, ideali quando hai poco tempo ma vuoi capi puliti. Posso controllare la Candy ProWash 300 dallo smartphone? Sì, grazie alla connettività smart e all’app hOn puoi monitorare la lavatrice, avere diagnosi remota e programmi aggiuntivi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.