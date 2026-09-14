Libero
OFFERTE

Candy ProWash, la lavatrice slim per un bucato smart crolla di prezzo

Candy ProWash 300, lavatrice slim da 7 kg con motore inverter silenzioso, cicli rapidi e gestione smart via app è in offerta con sconto del 27%.

4 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lavatrice Candy ProWash 300 slim bianca Amazon

Spazi ridotti in casa e bollette in crescita rendono sempre più complicato gestire il bucato in modo efficiente. In questo momento la Candy ProWash 300 è proposta con uno sconto del 27%, una lavatrice slim che punta su consumi contenuti, silenziosità e programmi intelligenti senza rinunciare alla capacità di 7 kg.

Questa lavatrice è pensata per chi vuole capi puliti e ben trattati con il minimo sforzo. La classe energetica elevata e il motore inverter aiutano a ridurre i consumi e la rumorosità, mentre le tecnologie dedicate all’igiene si occupano di proteggere guarnizioni, oblò e tessuti. I cicli rapidi e la gestione smart via app completano un profilo orientato a chi cerca praticità quotidiana e un bucato più semplice da gestire.

Scopri tutte le offerte su Telegram

Candy ProWash 300 slim in offerta: sconto del 27% sulla lavatrice da 7 kg

Con la promozione attuale puoi acquistare la Candy ProWash 300 a 329,00€, grazie allo sconto del 27% e risparmi più di 100 euro. Un prezzo interessante per una lavatrice slim da 7 kg con motore inverter e funzioni smart, pensata per chi vuole contenere i consumi senza rinunciare a programmi evoluti e cicli rapidi. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Scopri subito lo sconto

Lavatrice Candy ProWash 300 slim biancaAmazon

Approfitta ora dell’offerta sulla Candy ProWash 300

La lavatrice Candy con l’efficienza energetica elevata e i cicli rapidi intelligenti

Se devi gestire spesso lavaggi veloci in poco spazio ma non vuoi rinunciare a risparmio energetico e cura dei tessuti, questa lavatrice slim unisce tecnologie mirate a consumi ridotti, igiene e praticità quotidiana.

  • Efficienza energetica elevata: la classe A-15% e il motore inverter aiutano a contenere i consumi in bolletta, mantenendo al tempo stesso un funzionamento più silenzioso rispetto ai motori tradizionali.
  • Tecnologia Smart Wash: il programma intelligente adatta automaticamente le impostazioni di lavaggio in base al carico, così eviti sprechi di acqua e tempo ottenendo comunque risultati ottimizzati.
  • AI Silent Motion: il sistema di bilanciamento riduce vibrazioni e rumori, rendendo più confortevole usare la lavatrice anche in ambienti piccoli o nelle ore serali.
  • Igiene e cura dei capi: il sistema Candy Clean Shields protegge le guarnizioni da muffe e batteri, lo Smart Spray pulisce il vetro dai residui di detersivo e il cesto Soft Drum limita attrito e pieghe, così i tuoi indumenti risultano più protetti.
  • Cicli rapidi e versatili: sono disponibili 8 cicli rapidi a partire da 14 minuti, ideali quando hai poco tempo ma vuoi comunque capi freschi e puliti senza dover sempre impostare programmi lunghi.
  • Connettività smart e app hOn: tramite smartphone puoi monitorare lo stato della lavatrice, accedere alla diagnosi remota e ricevere consigli e programmi aggiuntivi per gestire il bucato in modo più semplice e personalizzato.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Candy ProWash 300, approfitta ora dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

Scopri altre lavatrici in promo da oggi su Amazon.

Offerta

FAQ

La lavatrice Candy ProWash 300 è adatta a spazi ridotti?

Sì, è una lavatrice slim da 7 kg pensata per chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare a una buona capacità di carico.

La Candy ProWash 300 consuma poca energia?

Sì, offre un’elevata efficienza energetica con classe A-15% e motore inverter per ridurre i consumi in bolletta.

La Candy ProWash 300 ha programmi rapidi per il bucato?

Sì, dispone di 8 cicli rapidi a partire da 14 minuti, ideali quando hai poco tempo ma vuoi capi puliti.

Posso controllare la Candy ProWash 300 dallo smartphone?

Sì, grazie alla connettività smart e all’app hOn puoi monitorare la lavatrice, avere diagnosi remota e programmi aggiuntivi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963