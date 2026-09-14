Candy ProWash, la lavatrice slim per un bucato smart crolla di prezzo
Candy ProWash 300, lavatrice slim da 7 kg con motore inverter silenzioso, cicli rapidi e gestione smart via app è in offerta con sconto del 27%.
Spazi ridotti in casa e bollette in crescita rendono sempre più complicato gestire il bucato in modo efficiente. In questo momento la Candy ProWash 300 è proposta con uno sconto del 27%, una lavatrice slim che punta su consumi contenuti, silenziosità e programmi intelligenti senza rinunciare alla capacità di 7 kg.
Questa lavatrice è pensata per chi vuole capi puliti e ben trattati con il minimo sforzo. La classe energetica elevata e il motore inverter aiutano a ridurre i consumi e la rumorosità, mentre le tecnologie dedicate all’igiene si occupano di proteggere guarnizioni, oblò e tessuti. I cicli rapidi e la gestione smart via app completano un profilo orientato a chi cerca praticità quotidiana e un bucato più semplice da gestire.
Candy ProWash 300 slim in offerta: sconto del 27% sulla lavatrice da 7 kg
Con la promozione attuale puoi acquistare la Candy ProWash 300 a 329,00€, grazie allo sconto del 27% e risparmi più di 100 euro. Un prezzo interessante per una lavatrice slim da 7 kg con motore inverter e funzioni smart, pensata per chi vuole contenere i consumi senza rinunciare a programmi evoluti e cicli rapidi. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.
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La lavatrice Candy con l’efficienza energetica elevata e i cicli rapidi intelligenti
Se devi gestire spesso lavaggi veloci in poco spazio ma non vuoi rinunciare a risparmio energetico e cura dei tessuti, questa lavatrice slim unisce tecnologie mirate a consumi ridotti, igiene e praticità quotidiana.
- Efficienza energetica elevata: la classe A-15% e il motore inverter aiutano a contenere i consumi in bolletta, mantenendo al tempo stesso un funzionamento più silenzioso rispetto ai motori tradizionali.
- Tecnologia Smart Wash: il programma intelligente adatta automaticamente le impostazioni di lavaggio in base al carico, così eviti sprechi di acqua e tempo ottenendo comunque risultati ottimizzati.
- AI Silent Motion: il sistema di bilanciamento riduce vibrazioni e rumori, rendendo più confortevole usare la lavatrice anche in ambienti piccoli o nelle ore serali.
- Igiene e cura dei capi: il sistema Candy Clean Shields protegge le guarnizioni da muffe e batteri, lo Smart Spray pulisce il vetro dai residui di detersivo e il cesto Soft Drum limita attrito e pieghe, così i tuoi indumenti risultano più protetti.
- Cicli rapidi e versatili: sono disponibili 8 cicli rapidi a partire da 14 minuti, ideali quando hai poco tempo ma vuoi comunque capi freschi e puliti senza dover sempre impostare programmi lunghi.
- Connettività smart e app hOn: tramite smartphone puoi monitorare lo stato della lavatrice, accedere alla diagnosi remota e ricevere consigli e programmi aggiuntivi per gestire il bucato in modo più semplice e personalizzato.
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FAQ
Sì, è una lavatrice slim da 7 kg pensata per chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare a una buona capacità di carico.
Sì, offre un’elevata efficienza energetica con classe A-15% e motore inverter per ridurre i consumi in bolletta.
Sì, dispone di 8 cicli rapidi a partire da 14 minuti, ideali quando hai poco tempo ma vuoi capi puliti.
Sì, grazie alla connettività smart e all’app hOn puoi monitorare la lavatrice, avere diagnosi remota e programmi aggiuntivi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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