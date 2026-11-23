La lavatrice Bosch Serie 4 è l'affare del giorno: offerta Black Friday
La lavatrice Bosch Serie 4 da 9 kg con centrifuga a 1400 giri/min e classe energetica A è in offerta con uno sconto del 37%.
Quando il bucato si accumula, una lavatrice capiente aiuta a gestire anche lenzuola e asciugamani in un solo carico. La Bosch WAN28229IT Serie 4 è disponibile con uno sconto del 37%.
Questa lavatrice ha una capacità di 9 kg e una centrifuga da 1400 giri al minuto. Tra le funzioni indicate ci sono Iron Assist, che usa il vapore per ridurre le pieghe, e Hygiene Plus, pensato per rimuovere batteri e allergeni comuni già a 40 °C. SpeedPerfect può abbreviare il ciclo quando serve fare il bucato in meno tempo; la funzione Aggiungi bucato permette di inserire i capi dimenticati durante il lavaggio.
Bosch WAN28229IT Serie 4: sconto del 37% e risparmio di circa 220 euro
La lavatrice è proposta a 375,25 euro, con uno sconto del 37% e un risparmio di circa 220 euro rispetto al prezzo precedente ricavato dalla percentuale indicata. Puoi portarti a casa la Bosch WAN28229IT Serie 4 a 375,25 euro. Le informazioni disponibili non indicano l’eventuale pagamento a rate, l’uso di coupon, una scadenza della promozione o i dettagli relativi a Prime e al reso.
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La lavatrice Bosch con il carico da 9 kg e il programma a vapore
Se vuoi gestire il bucato quotidiano e i carichi più ingombranti, questa lavatrice offre funzioni pensate per semplificare le diverse fasi del lavaggio:
- Capacità di 9 kg: permette di lavare anche lenzuola, asciugamani e carichi voluminosi.
- Iron Assist con vapore: aiuta a ridurre le pieghe dei capi e può rendere più semplice la stiratura.
- Hygiene Plus a 40 °C: il programma è indicato per rimuovere batteri e allergeni comuni senza dover impostare temperature più alte.
- SpeedPerfect e funzione Aggiungi bucato: la prima riduce i tempi di lavaggio, mentre la seconda consente di inserire i capi dimenticati durante il ciclo.
- Motore SilentPowerDrive e protezione AcquaStop: il motore è descritto come silenzioso ed efficiente, con 10 anni di garanzia indicati; il sistema AcquaStop offre protezione antiallagamento.
- Classe energetica A: un dato utile da considerare nella scelta di una lavatrice per la casa.
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FAQ
La lavatrice ha una capacità di carico di 9 kg.
Sì, Iron Assist utilizza il vapore per ridurre le pieghe e facilitare la stiratura.
Sì, la funzione Aggiungi bucato consente di inserire i capi dimenticati durante il ciclo.
Le dimensioni indicate sono 84,5 × 63,2 × 60 cm, con l’oblò escluso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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