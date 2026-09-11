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Gestire grandi carichi di bucato in poco tempo, contenendo i consumi e senza impazzire con la stiratura è ormai una necessità in molte famiglie. In questo momento la lavatrice Bosch WAN28229IT Serie 4 beneficia di uno sconto del 25% che porta il prezzo a 449,00€, una cifra interessante per una macchina da 9 kg in classe A.

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Questa lavatrice unisce capacità elevata e funzioni pensate per semplificare la gestione del bucato quotidiano: il programma a vapore Iron Assist aiuta a ridurre le pieghe e a velocizzare la stiratura, il ciclo Hygiene Plus è studiato per rimuovere batteri e allergeni già a 40°C, mentre l’opzione SpeedPerfect accorcia sensibilmente i tempi quando hai fretta. A completare il quadro ci sono il motore SilentPowerDrive a lunga garanzia, il sistema antiallagamento AcquaStop e la possibilità di aggiungere i capi dimenticati durante il lavaggio.

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Se stai valutando una lavatrice capiente e moderna, questo è un momento favorevole: la Bosch WAN28229IT Serie 4 è disponibile a 449,00€ grazie a uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino, una cifra competitiva per un modello da 9 kg in classe A con funzioni evolute per igiene e comfort d’uso. In questa fascia di mercato il rapporto tra capacità, efficienza energetica e dotazione di programmi la rende una proposta molto interessante per chi lava spesso lenzuola, asciugamani e grandi carichi.

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La lavatrice Bosch con il vapore anti-piega e il programma igienico

Quando il bucato si accumula tra lenzuola, asciugamani e capi quotidiani, avere una lavatrice capiente, efficiente e delicata sui tessuti aiuta a risparmiare tempo e fatica, soprattutto in fase di stiratura.

Programma a vapore Iron Assist : utilizza il vapore per ridurre le pieghe sui capi, così la stiratura diventa più rapida e in alcuni casi quasi superflua.

: utilizza il vapore per ridurre le pieghe sui capi, così la stiratura diventa più rapida e in alcuni casi quasi superflua. Programma Hygiene Plus : rimuove batteri e allergeni più comuni già a 40°C, ideale per chi ha bambini, pelli sensibili o esigenze di maggiore igiene in casa.

: rimuove batteri e allergeni più comuni già a 40°C, ideale per chi ha bambini, pelli sensibili o esigenze di maggiore igiene in casa. Opzione SpeedPerfect : accorcia la durata dei cicli quando hai fretta, permettendoti di lavare carichi completi in meno tempo senza rinunciare alla qualità del lavaggio.

: accorcia la durata dei cicli quando hai fretta, permettendoti di lavare carichi completi in meno tempo senza rinunciare alla qualità del lavaggio. Funzione Aggiungi bucato : consente di inserire i capi dimenticati anche dopo l’avvio del programma, evitando di dover aspettare il ciclo successivo per un singolo indumento.

: consente di inserire i capi dimenticati anche dopo l’avvio del programma, evitando di dover aspettare il ciclo successivo per un singolo indumento. Motore SilentPowerDrive con 10 anni di garanzia : progettato per essere silenzioso ed efficiente, riduce vibrazioni e consumi nel lungo periodo.

: progettato per essere silenzioso ed efficiente, riduce vibrazioni e consumi nel lungo periodo. Sistema di protezione antiallagamento AcquaStop : aggiunge un livello di sicurezza in più contro eventuali perdite d’acqua, particolarmente utile se la lavatrice è installata in ambienti sensibili.

: aggiunge un livello di sicurezza in più contro eventuali perdite d’acqua, particolarmente utile se la lavatrice è installata in ambienti sensibili. Capacità di carico da 9 kg : permette di lavare in un solo ciclo grandi quantità di biancheria, lenzuola e asciugamani, riducendo il numero di lavaggi settimanali.

: permette di lavare in un solo ciclo grandi quantità di biancheria, lenzuola e asciugamani, riducendo il numero di lavaggi settimanali. Dimensioni 84,5 x 63,2 x 60 cm (oblò escluso): misure pensate per integrarsi facilmente negli spazi standard di lavanderia o bagno senza sacrificare la capacità interna.

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FAQ Quanti chili di bucato può lavare la Bosch WAN28229IT Serie 4? La Bosch WAN28229IT Serie 4 ha una capacità di carico di 9 kg, adatta a lenzuola, asciugamani e grandi quantità di biancheria. La Bosch WAN28229IT Serie 4 ha un programma igienico contro batteri e allergeni? Sì, è presente il programma Hygiene Plus, pensato per rimuovere batteri e allergeni più comuni già a 40°C. La lavatrice Bosch WAN28229IT Serie 4 aiuta a ridurre le pieghe e la stiratura? Sì, il programma a vapore Iron Assist è studiato per ridurre le pieghe dei capi e facilitare la stiratura. È possibile aggiungere capi dimenticati dopo l’avvio del ciclo sulla Bosch WAN28229IT Serie 4? Sì, grazie alla funzione Aggiungi bucato puoi inserire capi dimenticati anche a programma già avviato.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.