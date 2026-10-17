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Bosch Serie 4, la lavatrice smart crolla di prezzo con l'offerta Amazon

La lavatrice Bosch con cestello da 8 kg in classe A con centrifuga a 1400 giri/min, è in offerta con un doppio sconto e il prezzo sprofonda.

3 min di lettura

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Redazione

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Lavatrice Bosch WAN28228IT Serie 4 bianca Amazon

Fare il bucato senza sprecare acqua e senza accumulare capi da stirare è una necessità quotidiana. La lavatrice Bosch WAN28228IT è ora al 29% di sconto a cui aggiungere un coupon del valore di 19,50 euro.

Questa lavatrice Bosch Serie 4 ha una capacità di carico di 8 kg e una centrifuga da 1400 giri al minuto. Il programma Iron Assist sfrutta il vapore per ridurre le pieghe e rendere più semplice la stiratura; Hygiene Plus è pensato per rimuovere batteri e allergeni comuni già a 40 °C. La funzione Aggiungi bucato permette di inserire i capi dimenticati durante il ciclo, mentre ActiveWater Plus ottimizza l’acqua anche con carichi ridotti. Per chi ha poco tempo, SpeedPerfect riduce la durata del lavaggio.

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Bosch WAN28228IT in offerta: doppio sconto

Su Amazon la Bosch WAN28228IT è proposta a 370,40 euro, con uno sconto del 29% a cui aggiungere un coupon di 19,50 euro. È una lavatrice da 8 kg in classe A, con centrifuga a 1400 giri/min. Puoi scoprire ora la Bosch WAN28228IT a 389,90 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.

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La lavatrice Bosch con il vapore Iron Assist e la classe energetica A

Quando il bucato si accumula o il tempo per occuparsene è poco, alcune funzioni possono rendere la gestione quotidiana più pratica. Ecco cosa offre questa lavatrice:

  • Capacità di 8 kg e centrifuga a 1400 giri/min: consente di gestire carichi adatti alle esigenze domestiche, con una centrifuga ad alta velocità.
  • Iron Assist con vapore: aiuta a ridurre le pieghe dei capi, così la stiratura può risultare più agevole.
  • Hygiene Plus a 40 °C: il programma è progettato per rimuovere i batteri e gli allergeni più comuni senza richiedere temperature più elevate.
  • Aggiungi bucato e motore silenzioso: puoi inserire un capo dimenticato mentre il ciclo è in corso; il motore è accompagnato da 10 anni di assistenza.
  • ActiveWater Plus e SpeedPerfect: la gestione dell’acqua si adatta anche ai carichi ridotti, mentre l’opzione rapida riduce i tempi quando serve concludere prima il lavaggio.
  • Protezione antiallagamento AcquaStop: contribuisce a proteggere la casa da eventuali perdite d’acqua. Le dimensioni indicate sono 84,5 × 63,2 × 60 cm, oblò escluso.

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FAQ

Quanta biancheria può contenere la Bosch WAN28228IT?

La capacità di carico indicata è di 8 kg.

La lavatrice Bosch WAN28228IT ha un programma con vapore?

Sì, Iron Assist utilizza il vapore per aiutare a ridurre le pieghe dei capi.

È possibile aggiungere un capo dopo l’avvio del ciclo?

Sì, la funzione Aggiungi bucato permette di inserire i capi dimenticati durante il lavaggio.

Quali sono le dimensioni della Bosch WAN28228IT?

Le dimensioni indicate sono 84,5 × 63,2 × 60 cm, oblò escluso.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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