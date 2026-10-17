Bosch Serie 4, la lavatrice smart crolla di prezzo con l'offerta Amazon
La lavatrice Bosch con cestello da 8 kg in classe A con centrifuga a 1400 giri/min, è in offerta con un doppio sconto e il prezzo sprofonda.
Fare il bucato senza sprecare acqua e senza accumulare capi da stirare è una necessità quotidiana. La lavatrice Bosch WAN28228IT è ora al 29% di sconto a cui aggiungere un coupon del valore di 19,50 euro.
Questa lavatrice Bosch Serie 4 ha una capacità di carico di 8 kg e una centrifuga da 1400 giri al minuto. Il programma Iron Assist sfrutta il vapore per ridurre le pieghe e rendere più semplice la stiratura; Hygiene Plus è pensato per rimuovere batteri e allergeni comuni già a 40 °C. La funzione Aggiungi bucato permette di inserire i capi dimenticati durante il ciclo, mentre ActiveWater Plus ottimizza l’acqua anche con carichi ridotti. Per chi ha poco tempo, SpeedPerfect riduce la durata del lavaggio.
Bosch WAN28228IT in offerta: doppio sconto
Su Amazon la Bosch WAN28228IT è proposta a 370,40 euro, con uno sconto del 29% a cui aggiungere un coupon di 19,50 euro. È una lavatrice da 8 kg in classe A, con centrifuga a 1400 giri/min. Puoi scoprire ora la Bosch WAN28228IT a 389,90 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.
Acquista subito la Bosch WAN28228IT in offerta
La lavatrice Bosch con il vapore Iron Assist e la classe energetica A
Quando il bucato si accumula o il tempo per occuparsene è poco, alcune funzioni possono rendere la gestione quotidiana più pratica. Ecco cosa offre questa lavatrice:
- Capacità di 8 kg e centrifuga a 1400 giri/min: consente di gestire carichi adatti alle esigenze domestiche, con una centrifuga ad alta velocità.
- Iron Assist con vapore: aiuta a ridurre le pieghe dei capi, così la stiratura può risultare più agevole.
- Hygiene Plus a 40 °C: il programma è progettato per rimuovere i batteri e gli allergeni più comuni senza richiedere temperature più elevate.
- Aggiungi bucato e motore silenzioso: puoi inserire un capo dimenticato mentre il ciclo è in corso; il motore è accompagnato da 10 anni di assistenza.
- ActiveWater Plus e SpeedPerfect: la gestione dell’acqua si adatta anche ai carichi ridotti, mentre l’opzione rapida riduce i tempi quando serve concludere prima il lavaggio.
- Protezione antiallagamento AcquaStop: contribuisce a proteggere la casa da eventuali perdite d’acqua. Le dimensioni indicate sono 84,5 × 63,2 × 60 cm, oblò escluso.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto sulla Bosch WAN28228IT: verifica l’offerta prima che termini.
Scopri altri lavatrici in promo da oggi su Amazon.
FAQ
La capacità di carico indicata è di 8 kg.
Sì, Iron Assist utilizza il vapore per aiutare a ridurre le pieghe dei capi.
Sì, la funzione Aggiungi bucato permette di inserire i capi dimenticati durante il lavaggio.
Le dimensioni indicate sono 84,5 × 63,2 × 60 cm, oblò escluso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.