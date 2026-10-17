Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La lavatrice Bosch con cestello da 8 kg in classe A con centrifuga a 1400 giri/min, è in offerta con un doppio sconto e il prezzo sprofonda.

Amazon

Fare il bucato senza sprecare acqua e senza accumulare capi da stirare è una necessità quotidiana. La lavatrice Bosch WAN28228IT è ora al 29% di sconto a cui aggiungere un coupon del valore di 19,50 euro.

Bosch WAN28228IT 389,90 € -29% 549,00 € Risparmi 159,10 € Acquista su Amazon

Questa lavatrice Bosch Serie 4 ha una capacità di carico di 8 kg e una centrifuga da 1400 giri al minuto. Il programma Iron Assist sfrutta il vapore per ridurre le pieghe e rendere più semplice la stiratura; Hygiene Plus è pensato per rimuovere batteri e allergeni comuni già a 40 °C. La funzione Aggiungi bucato permette di inserire i capi dimenticati durante il ciclo, mentre ActiveWater Plus ottimizza l’acqua anche con carichi ridotti. Per chi ha poco tempo, SpeedPerfect riduce la durata del lavaggio.

Bosch WAN28228IT in offerta: doppio sconto

Su Amazon la Bosch WAN28228IT è proposta a 370,40 euro, con uno sconto del 29% a cui aggiungere un coupon di 19,50 euro. È una lavatrice da 8 kg in classe A, con centrifuga a 1400 giri/min. Puoi scoprire ora la Bosch WAN28228IT a 389,90 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.

Amazon

Acquista subito la Bosch WAN28228IT in offerta

La lavatrice Bosch con il vapore Iron Assist e la classe energetica A

Quando il bucato si accumula o il tempo per occuparsene è poco, alcune funzioni possono rendere la gestione quotidiana più pratica. Ecco cosa offre questa lavatrice:

Capacità di 8 kg e centrifuga a 1400 giri/min : consente di gestire carichi adatti alle esigenze domestiche, con una centrifuga ad alta velocità.

: consente di gestire carichi adatti alle esigenze domestiche, con una centrifuga ad alta velocità. Iron Assist con vapore : aiuta a ridurre le pieghe dei capi, così la stiratura può risultare più agevole.

: aiuta a ridurre le pieghe dei capi, così la stiratura può risultare più agevole. Hygiene Plus a 40 °C : il programma è progettato per rimuovere i batteri e gli allergeni più comuni senza richiedere temperature più elevate.

: il programma è progettato per rimuovere i batteri e gli allergeni più comuni senza richiedere temperature più elevate. Aggiungi bucato e motore silenzioso : puoi inserire un capo dimenticato mentre il ciclo è in corso; il motore è accompagnato da 10 anni di assistenza.

: puoi inserire un capo dimenticato mentre il ciclo è in corso; il motore è accompagnato da 10 anni di assistenza. ActiveWater Plus e SpeedPerfect : la gestione dell’acqua si adatta anche ai carichi ridotti, mentre l’opzione rapida riduce i tempi quando serve concludere prima il lavaggio.

: la gestione dell’acqua si adatta anche ai carichi ridotti, mentre l’opzione rapida riduce i tempi quando serve concludere prima il lavaggio. Protezione antiallagamento AcquaStop: contribuisce a proteggere la casa da eventuali perdite d’acqua. Le dimensioni indicate sono 84,5 × 63,2 × 60 cm, oblò escluso.

Bosch WAN28228IT 389,90 € -29% 549,00 € Risparmi 159,10 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto sulla Bosch WAN28228IT: verifica l’offerta prima che termini.

Scopri altri lavatrici in promo da oggi su Amazon.

Offerta Sole Detersivo Lavatrice Bianco splendente 33 Lavaggi, Formu... 3,25 €(2,20 € / l) -46% 5,99 € Risparmi 2,74 € Acquista su Amazon Omino Bianco Detersivo Lavatrice, Muschio Bianco, 132 Lavagg... Prodotto non disponibile Prodotti simili Dash Power+ Extra Igienizzante, Detersivo Lavatrice, 68 Lava... 20,99 €(1.714,87 € / l) -42% 35,99 € Risparmi 15,00 € Acquista su Amazon Dash Pods Detersivo Lavatrice in Capsule, 132 Lav, Salva Col... 36,99 €(0,28 € / unità) -42% 63,99 € Risparmi 27,00 € Acquista su Amazon Lenor Unstoppables Fresh Profumatore Bucato Lavatrice, 6x195... 24,99 €(21,36 € / kg) -40% 41,99 € Risparmi 17,00 € Acquista su Amazon

FAQ Quanta biancheria può contenere la Bosch WAN28228IT? La capacità di carico indicata è di 8 kg. La lavatrice Bosch WAN28228IT ha un programma con vapore? Sì, Iron Assist utilizza il vapore per aiutare a ridurre le pieghe dei capi. È possibile aggiungere un capo dopo l’avvio del ciclo? Sì, la funzione Aggiungi bucato permette di inserire i capi dimenticati durante il lavaggio. Quali sono le dimensioni della Bosch WAN28228IT? Le dimensioni indicate sono 84,5 × 63,2 × 60 cm, oblò escluso.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.