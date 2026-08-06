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BISSELL Revolution HydroSteam, lavatappeti a vapore per tappeti e tappezzeria con tecnologia HydroSteam, asciugatura rapida e serbatoi separati al 40% di sconto.

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Tappeti, moquette e divani in tessuto sono spesso un ricettacolo di macchie ostinate, sporco incrostato e aloni difficili da eliminare con un semplice aspirapolvere. In questo contesto il BISSELL Revolution HydroSteam arriva su Amazon con uno sconto del 40%, permettendoti di fare una pulizia profonda di tappeti e tappezzeria senza ricorrere a servizi professionali.

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Questo lavatappeti unisce la potenza della tecnologia HydroSteam a un sistema di spazzole rotanti e serbatoi separati per acqua pulita e sporca, così da garantire una rimozione efficace di grasso, sporcizia appiccicosa e macchie difficili. Le diverse modalità di pulizia e gli accessori dedicati permettono di intervenire non solo sui tappeti, ma anche su scale e mobili imbottiti, con un’asciugatura rapida che riduce al minimo i tempi di inattività degli ambienti.

BISSELL Revolution HydroSteam in offerta su Amazon: sconto del 40% sul lavatappeti a vapore

Lo sconto del 40% rende il BISSELL Revolution HydroSteam particolarmente interessante per chi cerca un lavatappeti a vapore completo e potente, proposto a 299,99€, una cifra competitiva per un prodotto con funzioni avanzate di pulizia profonda. In questa fascia di prezzo è raro trovare un modello con tecnologia a vapore dedicata al pretrattamento delle macchie e spazzole doppie ad azione intensa. Se vuoi dotare la tua casa di una soluzione dedicata alla cura di tappeti e tappezzeria, il BISSELL Revolution HydroSteam è disponibile con uno sconto del 40%, un’occasione utile per alzare l’asticella della pulizia domestica rispetto ai tradizionali aspirapolvere.

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Il lavatappeti BISSELL con la tecnologia HydroSteam e l’asciugatura rapida

Se in casa hai bambini, animali domestici o semplicemente molti tessuti a terra e sui mobili, mantenere tutto pulito e igienizzato può diventare una vera sfida: qui il lavatappeti a vapore di BISSELL punta a semplificare la gestione quotidiana.

Tecnologia HydroSteam : combina acqua calda, detergente e vapore per sciogliere sporco incrostato, grasso e residui appiccicosi, così le fibre dei tappeti risultano più pulite in profondità rispetto a un lavaggio tradizionale.

: combina acqua calda, detergente e vapore per sciogliere sporco incrostato, grasso e residui appiccicosi, così le fibre dei tappeti risultano più pulite in profondità rispetto a un lavaggio tradizionale. Modalità pretrattamento a vapore : il prespruzzo dedicato alle macchie ostinate permette di ammorbidirle prima del passaggio principale, aumentando le probabilità di eliminarle al primo tentativo senza strofinare a mano.

: il prespruzzo dedicato alle macchie ostinate permette di ammorbidirle prima del passaggio principale, aumentando le probabilità di eliminarle al primo tentativo senza strofinare a mano. Dual DirtLifter PowerBrushes : i due rulli spazzola con 6 file di setole ciascuno penetrano a fondo nel tessuto, utile per tirare fuori lo sporco annidato e ridare volume ai tappeti schiacciati dall’uso.

: i due rulli spazzola con 6 file di setole ciascuno penetrano a fondo nel tessuto, utile per tirare fuori lo sporco annidato e ridare volume ai tappeti schiacciati dall’uso. Due serbatoi separati : l’acqua pulita resta sempre distinta da quella sporca, così lavi continuamente con acqua fresca e riduci il rischio di ridistribuire lo sporco sulle superfici.

: l’acqua pulita resta sempre distinta da quella sporca, così lavi continuamente con acqua fresca e riduci il rischio di ridistribuire lo sporco sulle superfici. Modalità asciugatura rapida : dopo il lavaggio i tappeti possono asciugarsi in circa 30 minuti, rendendo più semplice pulire anche nelle stanze di passaggio senza bloccarne l’uso per ore.

: dopo il lavaggio i tappeti possono asciugarsi in circa 30 minuti, rendendo più semplice pulire anche nelle stanze di passaggio senza bloccarne l’uso per ore. Pulizia completa con tubo flessibile : il tubo da 2,4 metri e l’utensile antimacchia permettono di raggiungere facilmente scale, divani e altri imbottiti, trasformando il lavatappeti in una soluzione versatile per tutta la casa.

: il tubo da 2,4 metri e l’utensile antimacchia permettono di raggiungere facilmente scale, divani e altri imbottiti, trasformando il lavatappeti in una soluzione versatile per tutta la casa. Modalità di pulizia versatili : le funzioni Steam Pretreat, SteamWash Max Clean e Quick Dry si adattano alle diverse esigenze, dalla manutenzione veloce alla pulizia profonda periodica.

: le funzioni Steam Pretreat, SteamWash Max Clean e Quick Dry si adattano alle diverse esigenze, dalla manutenzione veloce alla pulizia profonda periodica. Accessori e detergenti inclusi: nella confezione trovi gli strumenti per le macchie difficili, lo strumento per la pulizia degli ugelli, una borsa a rete e tre soluzioni di pulizia BISSELL da 236 ml per iniziare subito.

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FAQ Il BISSELL Revolution HydroSteam è adatto anche per divani e tappezzeria? Sì, grazie al tubo da 2,4 m e all’utensile antimacchia puoi usarlo su divani, scale e altri mobili imbottiti. Quanto tempo impiegano i tappeti ad asciugare dopo la pulizia? Utilizzando la modalità asciugatura rapida, i tappeti possono asciugare in circa 30 minuti. Il BISSELL Revolution HydroSteam utilizza serbatoi separati per acqua pulita e sporca? Sì, ha due serbatoi separati per evitare che lo sporco venga ridistribuito durante la pulizia. Quali accessori sono inclusi con il BISSELL Revolution HydroSteam? Sono inclusi utensile per macchie difficili, tubo flessibile, strumento per pulizia ugelli, borsa a rete e tre soluzioni di pulizia da 236 ml.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.