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La lavastoviglie da incasso Electrolux Serie 600 per 14 coperti e funzioni SatelliteClean e AirDry, è in offerta con uno sconto del 48%.

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Gestire piatti, pentole e posate dopo i pasti può diventare impegnativo, soprattutto quando serve spazio per tutto il carico. La Electrolux Serie 600 è disponibile con uno sconto del 48%.

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Questa lavastoviglie da incasso da 60 cm può accogliere 14 coperti e offre soluzioni pensate per distribuire meglio le stoviglie e seguire il ciclo. Il mulinello SatelliteClean porta l’acqua in diverse zone del cestello senza aggiungerne altra; il vassoio MaxiFlex, invece, può essere organizzato per sistemare anche utensili voluminosi. A fine lavaggio, AirDry apre automaticamente la porta per favorire l’asciugatura naturale.

Electrolux Serie 600 in offerta su Amazon: sconto del 48%

Se cerchi una lavastoviglie da incasso capiente, questa Electrolux Serie 600 è proposta a 388,00 euro, con uno sconto del 48%. Il prezzo indicato riguarda un modello da 60 cm con capacità di 14 coperti; tra le funzioni dichiarate ci sono la partenza ritardata di 3 ore e l’apertura automatica della porta al termine del ciclo. Puoi consultare la Electrolux Serie 600 con lo sconto del 48% nella pagina dell’offerta. Le informazioni disponibili non indicano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.

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La lavastoviglie da incasso Electrolux con SatelliteClean e AirDry

Quando lo spazio nei cestelli e l’asciugatura sono aspetti importanti nella gestione quotidiana dei piatti, alcune funzioni possono rendere più pratico il ciclo. Ecco cosa offre questo modello:

Capacità di 14 coperti e larghezza di 60 cm : permette di organizzare un carico ampio. Le dimensioni dichiarate sono 81,8 × 59,6 × 55 cm (A × L × P), utili per verificare lo spazio disponibile nell’incasso.

: permette di organizzare un carico ampio. Le dimensioni dichiarate sono 81,8 × 59,6 × 55 cm (A × L × P), utili per verificare lo spazio disponibile nell’incasso. Mulinello SatelliteClean : ruota su più assi e distribuisce l’acqua in diverse zone del cestello, raggiungendo anche gli angoli senza usare acqua aggiuntiva.

: ruota su più assi e distribuisce l’acqua in diverse zone del cestello, raggiungendo anche gli angoli senza usare acqua aggiuntiva. Vassoio portaposate MaxiFlex : si organizza secondo le esigenze e può ospitare anche utensili voluminosi, lasciando più spazio nei cestelli per piatti e pentole.

: si organizza secondo le esigenze e può ospitare anche utensili voluminosi, lasciando più spazio nei cestelli per piatti e pentole. Luce Beam-on-Floor : proietta un segnale rosso durante il ciclo e verde quando le stoviglie sono pulite, così puoi controllare lo stato del lavaggio dal pavimento.

: proietta un segnale rosso durante il ciclo e verde quando le stoviglie sono pulite, così puoi controllare lo stato del lavaggio dal pavimento. AirDry e partenza ritardata : la porta si apre automaticamente a fine ciclo per favorire l’asciugatura naturale; la partenza può essere ritardata di 3 ore.

: la porta si apre automaticamente a fine ciclo per favorire l’asciugatura naturale; la partenza può essere ritardata di 3 ore. Classe energetica C e rumorosità di 44 dB(A): sono i valori dichiarati per questo modello, che ha classe B per la rumorosità.

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FAQ Quanti coperti può contenere la lavastoviglie Electrolux Serie 600? La capacità dichiarata è di 14 coperti. Quali sono le dimensioni della lavastoviglie Electrolux Serie 600? Le misure indicate sono 81,8 × 59,6 × 55 cm (altezza, larghezza e profondità). Come segnala che il ciclo di lavaggio è terminato? La luce Beam-on-Floor proietta un segnale rosso durante il ciclo e verde quando le stoviglie sono pulite. La porta della lavastoviglie si apre a fine ciclo? Sì. Con la funzione AirDry la porta si apre automaticamente al termine del ciclo per favorire l’asciugatura naturale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.