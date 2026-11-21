Lavastoviglie Electrolux Serie 600, con lo sconto di oggi il prezzo sprofonda
La lavastoviglie da incasso Electrolux Serie 600 per 14 coperti e funzioni SatelliteClean e AirDry, è in offerta con uno sconto del 48%.
Gestire piatti, pentole e posate dopo i pasti può diventare impegnativo, soprattutto quando serve spazio per tutto il carico. La Electrolux Serie 600 è disponibile con uno sconto del 48%.
Questa lavastoviglie da incasso da 60 cm può accogliere 14 coperti e offre soluzioni pensate per distribuire meglio le stoviglie e seguire il ciclo. Il mulinello SatelliteClean porta l’acqua in diverse zone del cestello senza aggiungerne altra; il vassoio MaxiFlex, invece, può essere organizzato per sistemare anche utensili voluminosi. A fine lavaggio, AirDry apre automaticamente la porta per favorire l’asciugatura naturale.
Electrolux Serie 600 in offerta su Amazon: sconto del 48%
Se cerchi una lavastoviglie da incasso capiente, questa Electrolux Serie 600 è proposta a 388,00 euro, con uno sconto del 48%. Il prezzo indicato riguarda un modello da 60 cm con capacità di 14 coperti; tra le funzioni dichiarate ci sono la partenza ritardata di 3 ore e l’apertura automatica della porta al termine del ciclo. Puoi consultare la Electrolux Serie 600 con lo sconto del 48% nella pagina dell’offerta. Le informazioni disponibili non indicano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.
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La lavastoviglie da incasso Electrolux con SatelliteClean e AirDry
Quando lo spazio nei cestelli e l’asciugatura sono aspetti importanti nella gestione quotidiana dei piatti, alcune funzioni possono rendere più pratico il ciclo. Ecco cosa offre questo modello:
- Capacità di 14 coperti e larghezza di 60 cm: permette di organizzare un carico ampio. Le dimensioni dichiarate sono 81,8 × 59,6 × 55 cm (A × L × P), utili per verificare lo spazio disponibile nell’incasso.
- Mulinello SatelliteClean: ruota su più assi e distribuisce l’acqua in diverse zone del cestello, raggiungendo anche gli angoli senza usare acqua aggiuntiva.
- Vassoio portaposate MaxiFlex: si organizza secondo le esigenze e può ospitare anche utensili voluminosi, lasciando più spazio nei cestelli per piatti e pentole.
- Luce Beam-on-Floor: proietta un segnale rosso durante il ciclo e verde quando le stoviglie sono pulite, così puoi controllare lo stato del lavaggio dal pavimento.
- AirDry e partenza ritardata: la porta si apre automaticamente a fine ciclo per favorire l’asciugatura naturale; la partenza può essere ritardata di 3 ore.
- Classe energetica C e rumorosità di 44 dB(A): sono i valori dichiarati per questo modello, che ha classe B per la rumorosità.
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FAQ
La capacità dichiarata è di 14 coperti.
Le misure indicate sono 81,8 × 59,6 × 55 cm (altezza, larghezza e profondità).
La luce Beam-on-Floor proietta un segnale rosso durante il ciclo e verde quando le stoviglie sono pulite.
Sì. Con la funzione AirDry la porta si apre automaticamente al termine del ciclo per favorire l’asciugatura naturale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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