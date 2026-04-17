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Candy Rapido', la lavastoviglie classe C efficiente con Wi‑Fi, Smart Door e motore inverter silenzioso è oggi con sconto su Amazon: scopri l'offerta

Amazon

L’offerta di oggi su Amazon riguarda la Candy Rapido’, una lavastoviglie da incasso pensata per semplificare la gestione quotidiana delle stoviglie con funzioni smart e una capienza notevole. La trovi con uno sconto del 45%, un taglio di prezzo che la rende estremamente competitiva nella sua fascia. Un’occasione ideale se cerchi praticità, efficienza e comodità d’uso senza addentrarti in configurazioni complesse.

Candy Rapido'

Dalle esperienze d’uso emergono alcuni aspetti chiave: la macchina convince per la capacità da 15 coperti e l’organizzazione interna con terzo cestello, che semplifica la gestione di posate e utensili. I cicli sono efficaci anche in modalità rapida e l’elettrodomestico risulta silenzioso grazie al Motore Inverter. L’integrazione con App hOn piace per controllo e suggerimenti di carico, mentre l’apertura automatica Smart Door aiuta l’asciugatura naturale. Non mancano segnalazioni su piccoli dettagli migliorabili (carrelli e sistema di chiusura in alcuni casi), ma nel complesso spiccano il rapporto qualità-prezzo e la solidità generale.

Candy Rapido’ in offerta su Amazon: sconto del 45%

La promozione porta il prezzo a 349,00€, rendendo l’acquisto particolarmente allettante per una lavastoviglie da incasso con funzioni smart e una dotazione completa. All’interno della pagina prodotto trovi tutti i dettagli aggiornati: in questo momento puoi portarti a casa il Candy Rapido’ a soli 349,00€. Un valore che si fa notare per chi desidera capacità elevata e praticità avanzata nella fascia domestica.

La lavastoviglie Candy con il Motore Inverter silenzioso e la porta Smart Door per asciugatura naturale

La dotazione punta su versatilità e risparmio: la vasca Maxi-Tub accoglie comodamente stoviglie voluminose, i fermabicchieri in gomma proteggono i calici e il terzo cestello migliora l’ordine. La Smart Door apre automaticamente la porta a fine ciclo favorendo un’asciugatura naturale e ottimizzando i consumi. Grazie al Motore Inverter Speed-Drive ottieni lavaggi potenti e al tempo stesso silenziosi, con efficienza Classe C orientata a contenere la bolletta.

Sul fronte smart, la connettività Wi‑Fi + BLE e l’App hOn permettono il controllo da remoto, consigli su come caricare al meglio i cestelli (anche tramite foto) e la scelta del ciclo più adatto per risparmiare tempo ed energia. La gestione quotidiana è facilitata dagli 8 programmi e dalla Partenza ritardata 24h, utile per pianificare i lavaggi nelle fasce orarie più convenienti.

Completa il quadro una costruzione pensata per l’incasso standard da 60 cm con dimensioni di 59,7 x 55,5 x 81,8 cm, finitura bianca e identificativo modello CI 5C6F1A. Una soluzione concreta per chi vuole capacità, cicli rapidi e gestione smart senza rinunciare a un prezzo vantaggioso.

Candy Rapido'

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