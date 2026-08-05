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Spazio ridotto in cucina, poco tempo per lavare a mano e la necessità di avere piatti sempre pronti: è una situazione comune in molte case moderne. In questo scenario la Candy Rapidò, lavastoviglie compatta da 8 coperti, diventa una soluzione concreta, soprattutto perché oggi è disponibile con uno sconto del 30% che rende l’acquisto molto più accessibile.

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Questa lavastoviglie compatta è pensata per chi vuole coniugare praticità e risultati di pulizia senza occupare troppo spazio. Le dimensioni ridotte permettono di inserirla anche nelle cucine più piccole, ma la capacità resta generosa grazie a soluzioni come la vasca maxi e il sistema interno flessibile. I cicli rapidi, le opzioni intelligenti per risparmiare acqua ed energia e la gestione tramite app la rendono adatta a una routine quotidiana intensa, in cui ogni minuto conta.

Candy Rapidò lavastoviglie compatta in offerta su Amazon: sconto del 30%

Con la promozione in corso puoi acquistare la Candy Rapidò a 329,99€ beneficiando di uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino, un posizionamento interessante per una lavastoviglie compatta con queste funzioni avanzate. Nella fascia delle soluzioni da 8 coperti è un prodotto che punta su cicli veloci, gestione smart e ottimizzazione dello spazio interno, offrendo caratteristiche che di solito si trovano su modelli più ingombranti. Se cerchi una lavastoviglie salvaspazio che non ti costringa a compromessi sulla capacità di carico, questa offerta può essere una buona occasione da cogliere finché lo sconto resta attivo.

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La lavastoviglie Candy con la vasca maxi e i cicli rapidi

Se ti ritrovi spesso con il lavello pieno ma non hai spazio per una lavastoviglie tradizionale, questa soluzione compatta punta proprio a risolvere quel problema con dimensioni ridotte e funzioni pensate per l’uso quotidiano intenso.

Formato compatto adatto agli spazi più piccoli : nonostante le misure ridotte (595x550x501 mm), riesce a gestire carichi equivalenti a quelli di una lavastoviglie classica, ideale per monolocali, bilocali o cucine già molto arredate.

: nonostante le misure ridotte (595x550x501 mm), riesce a gestire carichi equivalenti a quelli di una lavastoviglie classica, ideale per monolocali, bilocali o cucine già molto arredate. MAXI TUB : la vasca più spaziosa nel formato standard permette di inserire teglie da forno, taglieri e insalatiere, così non devi più lavare a mano i pezzi più ingombranti.

: la vasca più spaziosa nel formato standard permette di inserire teglie da forno, taglieri e insalatiere, così non devi più lavare a mano i pezzi più ingombranti. SISTEMA FLEX : l’interno è organizzato per ospitare sia piatti sia bicchieri da vino, sfruttando al massimo lo spazio e rendendo più semplice caricare anche stoviglie delicate.

: l’interno è organizzato per ospitare sia piatti sia bicchieri da vino, sfruttando al massimo lo spazio e rendendo più semplice caricare anche stoviglie delicate. Capienza ottimizzata : può contenere fino a 35 bicchieri, 44 tazze oppure 7 pentole e 3 padelle, una quantità che copre senza problemi i pasti di una famiglia o di una piccola casa condivisa.

: può contenere fino a 35 bicchieri, 44 tazze oppure 7 pentole e 3 padelle, una quantità che copre senza problemi i pasti di una famiglia o di una piccola casa condivisa. Programma WASH&DRY 35 : completa un ciclo di lavaggio e asciugatura in soli 35 minuti, perfetto quando hai bisogno di stoviglie pronte in poco tempo, ad esempio tra pranzo e cena.

: completa un ciclo di lavaggio e asciugatura in soli 35 minuti, perfetto quando hai bisogno di stoviglie pronte in poco tempo, ad esempio tra pranzo e cena. Opzione EXPRESS : consente di ridurre la durata del programma scelto fino al 10%, utile quando sei di fretta ma non vuoi rinunciare a un lavaggio efficace.

: consente di ridurre la durata del programma scelto fino al 10%, utile quando sei di fretta ma non vuoi rinunciare a un lavaggio efficace. SOIL SENSOR e SMART SENSORS : i sensori rilevano lo sporco e adattano automaticamente acqua, energia, durata e temperatura del ciclo, aiutandoti a evitare sprechi sulle mezze lavate e a ottenere risultati migliori sui carichi più difficili.

: i sensori rilevano lo sporco e adattano automaticamente acqua, energia, durata e temperatura del ciclo, aiutandoti a evitare sprechi sulle mezze lavate e a ottenere risultati migliori sui carichi più difficili. Opzione MEZZO CARICO : se la lavastoviglie non è completamente piena puoi ridurre consumi di acqua ed energia fino al 10%, senza rinunciare a una buona qualità di lavaggio.

: se la lavastoviglie non è completamente piena puoi ridurre consumi di acqua ed energia fino al 10%, senza rinunciare a una buona qualità di lavaggio. Partenza ritardata fino a 24 ore : puoi programmare il ciclo negli orari che preferisci, ad esempio quando sei fuori casa o nelle fasce con tariffa energetica più conveniente.

: puoi programmare il ciclo negli orari che preferisci, ad esempio quando sei fuori casa o nelle fasce con tariffa energetica più conveniente. APP hOn per il controllo da remoto: la gestione tramite app permette di monitorare lo stato dei cicli, avviare programmi e ricevere consigli utili per ottimizzare consumi e risultati.

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FAQ Quanta capienza ha la lavastoviglie compatta Candy Rapidò? Nonostante il formato compatto, può contenere fino a 8 coperti e gestire teglie, pentole e padelle grazie alla vasca maxi. La Candy Rapidò è adatta a cucine piccole? Sì, le dimensioni ridotte sono pensate per spazi contenuti, pur mantenendo una capacità interna generosa. La lavastoviglie Candy Rapidò ha programmi rapidi? Sì, include il ciclo WASH&Dry 35 che lava e asciuga in 35 minuti e l’opzione EXPRESS per ridurre la durata dei programmi. Posso controllare la lavastoviglie Candy Rapidò da smartphone? Sì, tramite l’app hOn puoi gestire la lavastoviglie da remoto e ricevere consigli per ottimizzare i lavaggi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.