Libero
OFFERTE

Cecotec, prezzo (quasi) dimezzato per la lavastoviglie top: affare imperdibile

Con i suoi 15 coperti e gli 8 programmi assicura una pulizia impeccabile anche su stoviglie incrostate. Oggi la trovi a un prezzo incredibile: risparmi centinaia di euro.

3 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lavastoviglie Cecotec Bolero Aguazero 6320 bianca Amazon

Quando piatti e pentole si accumulano, lavare tutto a mano richiede tempo e fatica. La lavastoviglie Cecotec Bolero Aguazero 6320 è ora proposta con uno sconto del 44%.

La capacità di 15 coperti permette di gestire più stoviglie in un ciclo, mentre gli 8 programmi aiutano a scegliere quello più adatto al carico. La tecnologia Smart Wash rileva lo sporco e regola il lavaggio; la luce UV contribuisce a mantenere i piatti freschi fino a 168 ore. Per semplificare la routine ci sono anche l’asciugatura Turbo Dry+, il mezzo carico e la funzione di pulizia interna AutoClean.

Ricevi le offerte in anteprima su Telegram

Lavastoviglie Cecotec Bolero Aguazero 6320: risparmi circa 246 euro

Con il prezzo indicato di 311,90 euro e uno sconto del 44%, la lavastoviglie consente un risparmio calcolato di circa 246 euro rispetto al prezzo precedente implicito nella percentuale di ribasso. Il prezzo di partenza non è indicato, quindi non è possibile fare un confronto puntuale con altri modelli della stessa fascia. La Cecotec Bolero Aguazero 6320 è disponibile a 311,90 euro. Il tool non riporta informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promo, spedizione Prime o tempi di reso.

Scopri subito lo sconto

Lavastoviglie Cecotec Bolero Aguazero 6320 biancaAmazon

Acquista subito la lavastoviglie Cecotec Bolero Aguazero 6320

La lavastoviglie Cecotec con 15 coperti e display FullColor XXL

Per chi vuole alleggerire il lavoro quotidiano in cucina, capienza e flessibilità nei lavaggi fanno la differenza. Ecco le caratteristiche che aiutano a organizzare meglio le stoviglie:

  • Capacità di 15 coperti: consente di lavare molte stoviglie in un solo ciclo, riducendo il numero di carichi da avviare.
  • 8 programmi e Smart Wash: puoi adattare il ciclo alle necessità; i sensori rilevano il livello di sporco e regolano il funzionamento.
  • Luce UV e Long Storage: la funzione mantiene i piatti freschi fino a 168 ore, con attivazione automatica della luce UV.
  • Turbo Dry+ e mezzo carico: l’asciugatura accelerata aiuta ad avere le stoviglie pronte, mentre il mezzo carico permette di avviare lavaggi con poche stoviglie.
  • Organizzazione flessibile: il cestello superiore regolabile e il terzo cestello aiutano a sistemare oggetti di diverse altezze e le posate.
  • Avvio ritardato e ChildLock: puoi programmare l’orario del ciclo e impedire ai bambini di intervenire sui comandi.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

  • Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
  • Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 44% sulla Cecotec Bolero Aguazero 6320.

FAQ

Quanti coperti può lavare la lavastoviglie Cecotec Bolero Aguazero 6320?

Ha una capacità di 15 coperti.

Quanti programmi di lavaggio offre?

Sono disponibili 8 programmi.

La lavastoviglie ha una funzione per i carichi ridotti?

Sì, la modalità Mezzo Carico è pensata per lavare carichi ridotti.

Per quanto tempo la funzione Long Storage mantiene freschi i piatti?

La funzione Long Storage mantiene i piatti freschi fino a 168 ore.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

TA.SK

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963