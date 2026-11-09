Cecotec, prezzo (quasi) dimezzato per la lavastoviglie top: affare imperdibile
Con i suoi 15 coperti e gli 8 programmi assicura una pulizia impeccabile anche su stoviglie incrostate. Oggi la trovi a un prezzo incredibile: risparmi centinaia di euro.
Quando piatti e pentole si accumulano, lavare tutto a mano richiede tempo e fatica. La lavastoviglie Cecotec Bolero Aguazero 6320 è ora proposta con uno sconto del 44%.
La capacità di 15 coperti permette di gestire più stoviglie in un ciclo, mentre gli 8 programmi aiutano a scegliere quello più adatto al carico. La tecnologia Smart Wash rileva lo sporco e regola il lavaggio; la luce UV contribuisce a mantenere i piatti freschi fino a 168 ore. Per semplificare la routine ci sono anche l’asciugatura Turbo Dry+, il mezzo carico e la funzione di pulizia interna AutoClean.
Lavastoviglie Cecotec Bolero Aguazero 6320: risparmi circa 246 euro
Con il prezzo indicato di 311,90 euro e uno sconto del 44%, la lavastoviglie consente un risparmio calcolato di circa 246 euro rispetto al prezzo precedente implicito nella percentuale di ribasso. Il prezzo di partenza non è indicato, quindi non è possibile fare un confronto puntuale con altri modelli della stessa fascia. La Cecotec Bolero Aguazero 6320 è disponibile a 311,90 euro. Il tool non riporta informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promo, spedizione Prime o tempi di reso.
Acquista subito la lavastoviglie Cecotec Bolero Aguazero 6320
La lavastoviglie Cecotec con 15 coperti e display FullColor XXL
Per chi vuole alleggerire il lavoro quotidiano in cucina, capienza e flessibilità nei lavaggi fanno la differenza. Ecco le caratteristiche che aiutano a organizzare meglio le stoviglie:
- Capacità di 15 coperti: consente di lavare molte stoviglie in un solo ciclo, riducendo il numero di carichi da avviare.
- 8 programmi e Smart Wash: puoi adattare il ciclo alle necessità; i sensori rilevano il livello di sporco e regolano il funzionamento.
- Luce UV e Long Storage: la funzione mantiene i piatti freschi fino a 168 ore, con attivazione automatica della luce UV.
- Turbo Dry+ e mezzo carico: l’asciugatura accelerata aiuta ad avere le stoviglie pronte, mentre il mezzo carico permette di avviare lavaggi con poche stoviglie.
- Organizzazione flessibile: il cestello superiore regolabile e il terzo cestello aiutano a sistemare oggetti di diverse altezze e le posate.
- Avvio ritardato e ChildLock: puoi programmare l’orario del ciclo e impedire ai bambini di intervenire sui comandi.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 44% sulla Cecotec Bolero Aguazero 6320.
FAQ
Ha una capacità di 15 coperti.
Sono disponibili 8 programmi.
Sì, la modalità Mezzo Carico è pensata per lavare carichi ridotti.
La funzione Long Storage mantiene i piatti freschi fino a 168 ore.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.