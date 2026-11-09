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Quando piatti e pentole si accumulano, lavare tutto a mano richiede tempo e fatica. La lavastoviglie Cecotec Bolero Aguazero 6320 è ora proposta con uno sconto del 44%.

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La capacità di 15 coperti permette di gestire più stoviglie in un ciclo, mentre gli 8 programmi aiutano a scegliere quello più adatto al carico. La tecnologia Smart Wash rileva lo sporco e regola il lavaggio; la luce UV contribuisce a mantenere i piatti freschi fino a 168 ore. Per semplificare la routine ci sono anche l’asciugatura Turbo Dry+, il mezzo carico e la funzione di pulizia interna AutoClean.

Lavastoviglie Cecotec Bolero Aguazero 6320: risparmi circa 246 euro

Con il prezzo indicato di 311,90 euro e uno sconto del 44%, la lavastoviglie consente un risparmio calcolato di circa 246 euro rispetto al prezzo precedente implicito nella percentuale di ribasso. Il prezzo di partenza non è indicato, quindi non è possibile fare un confronto puntuale con altri modelli della stessa fascia. La Cecotec Bolero Aguazero 6320 è disponibile a 311,90 euro. Il tool non riporta informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promo, spedizione Prime o tempi di reso.

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La lavastoviglie Cecotec con 15 coperti e display FullColor XXL

Per chi vuole alleggerire il lavoro quotidiano in cucina, capienza e flessibilità nei lavaggi fanno la differenza. Ecco le caratteristiche che aiutano a organizzare meglio le stoviglie:

Capacità di 15 coperti: consente di lavare molte stoviglie in un solo ciclo, riducendo il numero di carichi da avviare.

consente di lavare molte stoviglie in un solo ciclo, riducendo il numero di carichi da avviare. 8 programmi e Smart Wash: puoi adattare il ciclo alle necessità; i sensori rilevano il livello di sporco e regolano il funzionamento.

puoi adattare il ciclo alle necessità; i sensori rilevano il livello di sporco e regolano il funzionamento. Luce UV e Long Storage: la funzione mantiene i piatti freschi fino a 168 ore, con attivazione automatica della luce UV.

la funzione mantiene i piatti freschi fino a 168 ore, con attivazione automatica della luce UV. Turbo Dry+ e mezzo carico: l’asciugatura accelerata aiuta ad avere le stoviglie pronte, mentre il mezzo carico permette di avviare lavaggi con poche stoviglie.

l’asciugatura accelerata aiuta ad avere le stoviglie pronte, mentre il mezzo carico permette di avviare lavaggi con poche stoviglie. Organizzazione flessibile: il cestello superiore regolabile e il terzo cestello aiutano a sistemare oggetti di diverse altezze e le posate.

il cestello superiore regolabile e il terzo cestello aiutano a sistemare oggetti di diverse altezze e le posate. Avvio ritardato e ChildLock: puoi programmare l’orario del ciclo e impedire ai bambini di intervenire sui comandi.

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FAQ Quanti coperti può lavare la lavastoviglie Cecotec Bolero Aguazero 6320? Ha una capacità di 15 coperti. Quanti programmi di lavaggio offre? Sono disponibili 8 programmi. La lavastoviglie ha una funzione per i carichi ridotti? Sì, la modalità Mezzo Carico è pensata per lavare carichi ridotti. Per quanto tempo la funzione Long Storage mantiene freschi i piatti? La funzione Long Storage mantiene i piatti freschi fino a 168 ore.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.