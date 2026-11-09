Bosch, prezzo a picco per la lavastoviglie smart: offerta imperdibile
Grande capacità e funzionalità avanzate, per questa lavastoviglie Bosch in offerta oggi su Amazon. Grazie allo sconto del colosso del commercio elettronico risparmi centinaia di euro.
Gestire i piatti di più pasti senza occupare spazio con una lavastoviglie a vista può essere complicato. La Bosch SMV2HVX02E, lavastoviglie a incasso a scomparsa totale, è proposta con uno sconto del 31%.
Il modello offre 14 coperti e permette di organizzare parte dello spazio interno grazie alle griglie abbattibili e al supporto removibile per i calici. Il terzo cestello superiore è dedicato alle posate, mentre l’indicatore a LED proietta sul pavimento un punto rosso per segnalare quando la lavastoviglie è in funzione.
Bosch SMV2HVX02E: risparmi circa 154 euro con lo sconto del 31%
Su Amazon la Bosch SMV2HVX02E è disponibile a 342 euro, con uno sconto del 31%, pari a circa 154 euro rispetto al prezzo di riferimento implicito nella percentuale indicata. Per una lavastoviglie da incasso a scomparsa totale con 14 coperti, il prezzo segnalato è un dato utile da valutare insieme alle caratteristiche e alle dimensioni del modello. La Bosch SMV2HVX02E è disponibile con uno sconto del 31%. Le informazioni fornite non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso.
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La lavastoviglie Bosch con 14 coperti e terzo cestello per le posate
Se cerchi una soluzione da integrare nella cucina e capace di accogliere i piatti di più commensali, questa lavastoviglie propone funzioni pensate per organizzare carico e programmi in modo pratico:
- Capacità di 14 coperti: permette di caricare stoviglie e posate per più persone, una caratteristica da considerare quando si sceglie il formato adatto alla propria casa.
- Cestelli personalizzabili: le griglie abbattibili e il supporto removibile per calici consentono di adattare parzialmente lo spazio superiore e inferiore al tipo di stoviglie da inserire.
- Terzo cestello per le posate: collocato in alto, offre un vano dedicato per sistemarle nel carico.
- Cinque programmi e quattro funzioni speciali: sono disponibili Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C e Preferito, per scegliere il ciclo in base alle esigenze.
- Motore SilentPowerDrive e rumorosità di 46 dB: il motore senza spazzole è descritto come fluido e silenzioso; l’indicazione in decibel aiuta a confrontare il livello sonoro riportato nelle schede dei prodotti.
- Indicatore a LED sul pavimento: il punto rosso segnala che l’apparecchio è in funzione, utile per accorgersi del ciclo quando il pannello è integrato nella cucina.
Le dimensioni indicate sono 81,5 × 59,8 × 55 cm. Il pannello della porta non è incluso, quindi va considerato nella scelta e nella predisposizione dell’incasso.
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FAQ
La lavastoviglie ha una capacità dichiarata di 14 coperti.
Sì, è dotata di un terzo cestello superiore dedicato alle posate.
Sono indicati cinque programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C e Preferito.
Le dimensioni indicate sono 81,5 × 59,8 × 55 cm. Il pannello porta non è incluso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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