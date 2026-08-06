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Capita spesso di rincasare tardi e trovare ancora lo stendino in mezzo al salotto o i panni umidi che non si asciugano mai, soprattutto in inverno. In questi casi una lavasciuga efficiente fa davvero la differenza: oggi la Whirlpool C WD 94M WBS IT con capacità di 9 kg e tecnologia a pompa di calore è in offerta con uno sconto del 36%, pensato per chi vuole bucato asciutto e pronto da riporre con il minimo sforzo.

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Questa lavasciuga Whirlpool punta tutto sull’automazione intelligente e sul comfort quotidiano: la tecnologia 6° SENSO regola in autonomia i parametri di asciugatura in base al livello di umidità, mentre la funzione Adaptive Dry memorizza i risultati dei cicli e li perfeziona nel tempo. Funzioni dedicate come Irontouch e Airfresh aiutano a ridurre pieghe e odori, così da limitare la stiratura e rinfrescare i capi già asciutti. Il motore Senseinverter, silenzioso e progettato per durare, completa una dotazione pensata per chi vuole prestazioni elevate e consumi sotto controllo.

Whirlpool C WD 94M WBS IT in offerta: sconto del 36% su Amazon

Con la promo attiva su Amazon puoi portarti a casa la Whirlpool C WD 94M WBS IT a 467,27€ grazie a uno sconto del 36% rispetto al prezzo di listino. Una cifra interessante per una lavasciuga a pompa di calore da 9 kg, dotata di funzioni evolute che di solito trovi su modelli di fascia superiore. Il rapporto tra dotazione tecnologica e prezzo la rende una soluzione competitiva per chi cerca un unico elettrodomestico in grado di seguire tutto il ciclo del bucato, dall’asciugatura delicata dei capi tecnici fino al rinfresco rapido degli abiti di tutti i giorni.

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La lavasciuga Whirlpool con il sensore 6° SENSO e la funzione Irontouch

Se non hai tempo né spazio per gestire stendini e stiratura, una lavasciuga avanzata come questa Whirlpool può semplificare davvero la routine del bucato.

Tecnologia 6° SENSO : il sensore monitora umidità e grado di secchezza e regola automaticamente il ciclo, così eviti capi troppo secchi o ancora umidi e risparmi energia perché la macchina lavora solo quanto serve.

: il sensore monitora umidità e grado di secchezza e regola automaticamente il ciclo, così eviti capi troppo secchi o ancora umidi e risparmi energia perché la macchina lavora solo quanto serve. Adaptive Dry : alla fine di ogni ciclo, il sistema registra i parametri di asciugatura e li usa come base per i successivi, adattandosi progressivamente alle tue abitudini e migliorando la qualità dei risultati nel tempo.

: alla fine di ogni ciclo, il sistema registra i parametri di asciugatura e li usa come base per i successivi, adattandosi progressivamente alle tue abitudini e migliorando la qualità dei risultati nel tempo. Irontouch : sfrutta il vapore all’istante e alla temperatura ideale per ridurre le pieghe sui capi, permettendoti spesso di limitare o saltare del tutto la stiratura, soprattutto su tessuti facili da gestire.

: sfrutta il vapore all’istante e alla temperatura ideale per ridurre le pieghe sui capi, permettendoti spesso di limitare o saltare del tutto la stiratura, soprattutto su tessuti facili da gestire. Motore Senseinverter : progettato per essere molto silenzioso e durevole, garantisce prestazioni stabili e consumi ottimizzati, ideale per chi deve far partire i cicli la sera o in orari in cui serve più tranquillità in casa.

: progettato per essere molto silenzioso e durevole, garantisce prestazioni stabili e consumi ottimizzati, ideale per chi deve far partire i cicli la sera o in orari in cui serve più tranquillità in casa. Funzione Airfresh: rinfresca i vestiti asciutti con un flusso di aria calda che ammorbidisce le fibre e attenua gli odori, utile per capi indossati brevemente o conservati a lungo nell’armadio.

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FAQ Quanti chili di bucato può gestire la Whirlpool C WD 94M WBS IT? Questa lavasciuga Whirlpool offre una capacità di 9 kg, adatta a famiglie e carichi abbondanti. La tecnologia 6° SENSO della lavasciuga Whirlpool consuma meno energia? Sì, il sensore 6° SENSO ottimizza tempi e temperatura di asciugatura, evitando sprechi di energia. La funzione Irontouch riduce davvero la necessità di stirare? Irontouch usa il vapore per attenuare le pieghe, così molti capi richiedono poca o nessuna stiratura. La funzione Airfresh è utile per rinfrescare i vestiti nell’armadio? Sì, Airfresh utilizza aria calda per ammorbidire i tessuti e ridurre gli odori sui capi già asciutti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.