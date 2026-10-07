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La lavasciuga Samsung Crystal con funzioni smart è in offerta con un ottimo sconto del 43%. Tante modalità di lavaggio e cestello da 9+6 kg.

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Gestire bucato e asciugatura in spazi ridotti, con tempi sempre più stretti e bollette da tenere sotto controllo, è una sfida quotidiana. In questo scenario la Samsung Lavasciuga Crystal WiFi WD90DG5B15BEET diventa particolarmente interessante, perché oggi è proposta con uno sconto del 43% che rende molto più accessibile una lavasciuga completa, connessa e pensata per ridurre i consumi.

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Questa lavasciuga punta sulla combinazione tra capacità elevata, funzioni di igienizzazione e strumenti intelligenti per ottimizzare ogni ciclo. Il sistema AI Ecobubble lavora efficacemente anche a basse temperature, il lavaggio a vapore aiuta a rimuovere lo sporco in profondità e a igienizzare i tessuti, mentre le modalità smart per la gestione dell’energia e la cura dei capi semplificano la vita a chi ha molti carichi diversi da gestire durante la settimana.

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La Samsung Lavasciuga Crystal WiFi WD90DG5B15BEET unisce una capacità di lavaggio da 9 kg e asciugatura da 6 kg con carica frontale e una velocità di centrifuga fino a 1400 giri/minuto, il tutto a un prezzo di 399,99€ grazie allo sconto del 43%. Per chi cerca una soluzione unica al posto di lavatrice e asciugatrice separate, si tratta di una cifra competitiva nella fascia delle lavasciuga connesse e ricche di funzioni avanzate: la presenza del WiFi e delle modalità intelligenti la collocano tra i modelli pensati per ridurre gli sprechi energetici rispetto ai prodotti più basici. In questa fascia di prezzo è raro trovare un set così completo di tecnologie per l’efficienza e la cura dei tessuti.

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La lavasciuga Samsung con il sistema AI Ecobubble e il lavaggio a vapore igienizzante

Chi ha poco spazio e vuole ridurre al minimo il tempo dedicato al bucato ha bisogno di una macchina che lavi e asciughi bene, proteggendo i capi e contenendo i consumi. Questa lavasciuga nasce proprio per rispondere a queste esigenze con una combinazione di capacità, tecnologie di pulizia avanzate e funzioni smart per la gestione quotidiana.

Capacità 9/6 kg con carica frontale : permette di gestire grandi carichi di lavaggio fino a 9 kg e di asciugarne fino a 6 kg, ideale per famiglie e per chi vuole ridurre il numero di cicli settimanali, ottimizzando tempo ed energia.

: permette di gestire grandi carichi di lavaggio fino a 9 kg e di asciugarne fino a 6 kg, ideale per famiglie e per chi vuole ridurre il numero di cicli settimanali, ottimizzando tempo ed energia. AI Ecobubble per lavaggi efficaci in acqua fredda : le bolle di detergente penetrano meglio nei tessuti, aiutando a rimuovere anche lo sporco più ostinato senza dover sempre alzare la temperatura, con un potenziale risparmio di energia fino al 70% rispetto ai cicli tradizionali a caldo.

: le bolle di detergente penetrano meglio nei tessuti, aiutando a rimuovere anche lo sporco più ostinato senza dover sempre alzare la temperatura, con un potenziale risparmio di energia fino al 70% rispetto ai cicli tradizionali a caldo. Lavaggio igienizzante a vapore : il vapore caldo tratta i tessuti in profondità, contribuendo a eliminare batteri e allergeni e offrendo un livello di igiene superiore, particolarmente utile per biancheria da letto, capi dei bambini e abiti a contatto con la pelle.

: il vapore caldo tratta i tessuti in profondità, contribuendo a eliminare batteri e allergeni e offrendo un livello di igiene superiore, particolarmente utile per biancheria da letto, capi dei bambini e abiti a contatto con la pelle. AI Energy Mode e Air Wash : la modalità intelligente permette di monitorare e ridurre i consumi elettrici, mentre la funzione Air Wash utilizza aria riscaldata per rinfrescare i capi, rimuovere odori sgradevoli e batteri fino al 99,9% senza ricorrere a ulteriore acqua calda.

: la modalità intelligente permette di monitorare e ridurre i consumi elettrici, mentre la funzione Air Wash utilizza aria riscaldata per rinfrescare i capi, rimuovere odori sgradevoli e batteri fino al 99,9% senza ricorrere a ulteriore acqua calda. Integrazione con l’app SmartThings : tramite connessione WiFi puoi scegliere i cicli più adatti, programmare i lavaggi e avere suggerimenti per limitare gli sprechi, rendendo più semplice gestire il bucato anche quando non sei in casa.

: tramite connessione WiFi puoi scegliere i cicli più adatti, programmare i lavaggi e avere suggerimenti per limitare gli sprechi, rendendo più semplice gestire il bucato anche quando non sei in casa. Programma Less Microfiber : un ciclo studiato per ridurre il rilascio di microfibre fino al 54%, un supporto concreto per chi vuole limitare l’impatto ambientale del bucato e contribuire alla salvaguardia degli oceani.

: un ciclo studiato per ridurre il rilascio di microfibre fino al 54%, un supporto concreto per chi vuole limitare l’impatto ambientale del bucato e contribuire alla salvaguardia degli oceani. Dimensioni standard da libera installazione: con misure di 60 x 85 x 60 cm e design a oblò nero su corpo bianco si integra facilmente in molti ambienti domestici, dalla lavanderia al bagno, senza richiedere spazi fuori standard.

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FAQ Quanti chili di bucato può gestire la Samsung Lavasciuga Crystal WiFi WD90DG5B15BEET? Questa lavasciuga offre una capacità di 9 kg per il lavaggio e 6 kg per l’asciugatura, adatta anche a famiglie. La Samsung Lavasciuga Crystal WiFi WD90DG5B15BEET è compatibile con l’app SmartThings? Sì, integra la connessione WiFi e può essere gestita tramite l’app SmartThings per cicli e consumi. Che vantaggi offre la funzione AI Ecobubble della Samsung Lavasciuga Crystal WiFi? AI Ecobubble migliora il lavaggio anche in acqua fredda, aiutando a rimuovere lo sporco e ridurre i consumi energetici. La Samsung Lavasciuga Crystal WiFi WD90DG5B15BEET ha un programma per ridurre le microfibre? Sì, include il ciclo Less Microfiber pensato per diminuire il rilascio di microfibre durante il lavaggio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.