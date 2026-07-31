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Pulire i pavimenti duri di casa richiede tempo, passaggi multipli e spesso risultati non all’altezza: prima si aspira, poi si lava, poi si aspetta che tutto si asciughi. Con la Bissell CrossWave HF3 puoi semplificare la routine in un colpo solo, grazie a una scopa elettrica che aspira e lava insieme. In questo momento è disponibile con uno sconto del 54%, un taglio di prezzo importante per chi cerca una soluzione completa per i pavimenti duri.

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Questa lavasciuga senza fili è pensata per chi vuole una pulizia profonda ma comoda: la funzione 3-in-1 permette di lavare, aspirare e asciugare in un’unica passata, mentre il design leggero e maneggevole la rende facile da usare in tutta la casa. È adatta a parquet, laminato, piastrelle e altri pavimenti duri sigillati, con un sistema a doppio serbatoio che mantiene l’acqua pulita separata da quella sporca per risultati sempre igienici. L’autonomia fino a 25 minuti e la modalità di autopulizia automatica aiutano a ridurre la manutenzione quotidiana.

Bissell CrossWave HF3 in offerta: sconto del 54% sulla lavasciuga 3-in-1

La promozione rende la Bissell CrossWave HF3 particolarmente interessante per chi vuole una lavasciuga pavimenti completa senza spendere cifre da top di gamma: con il 54% di sconto il rapporto qualità/prezzo diventa molto competitivo nella fascia delle scope elettriche senza fili per pavimenti duri. Grazie all’autonomia fino a 25 minuti e al funzionamento silenzioso intorno ai 70 dB, è indicata anche per chi vive in appartamenti piccoli o medi e desidera una pulizia frequente ma meno rumorosa. Se stai valutando un acquisto in questo segmento, il fatto che il Bissell CrossWave HF3 sia disponibile con uno sconto del 54% la rende una delle opzioni più interessanti del momento.

La scopa elettrica Bissell con il sistema a doppio serbatoio e l’autonomia da 25 minuti

Se ti stanchi di trascinare secchio e mocio per tutta la casa, una lavasciuga senza fili può risolvere il problema in modo definitivo, soprattutto se integra funzioni pensate per facilitare l’uso quotidiano. La Bissell CrossWave HF3 punta proprio su praticità e versatilità.

Funzione 3-in-1 senza fili : lava, aspira e asciuga in un’unica operazione, così riduci i passaggi e pulisci più velocemente i pavimenti duri senza cavi tra i piedi.

: lava, aspira e asciuga in un’unica operazione, così riduci i passaggi e pulisci più velocemente i pavimenti duri senza cavi tra i piedi. Compatibile con diversi pavimenti duri : adatta a parquet, laminato, piastrelle e altri pavimenti duri sigillati, così puoi usare un solo dispositivo in tutta la casa.

: adatta a parquet, laminato, piastrelle e altri pavimenti duri sigillati, così puoi usare un solo dispositivo in tutta la casa. Design leggero e maneggevole : pensato per offrire flessibilità e muoversi facilmente tra stanze e ostacoli, ideale per chi non vuole una macchina ingombrante.

: pensato per offrire flessibilità e muoversi facilmente tra stanze e ostacoli, ideale per chi non vuole una macchina ingombrante. Motore potente ma silenzioso : alimentazione da 22,2 Volt con livello di rumore di circa 70 dB, per una pulizia efficace senza disturbare troppo chi è in casa.

: alimentazione da 22,2 Volt con livello di rumore di circa 70 dB, per una pulizia efficace senza disturbare troppo chi è in casa. Sistema a doppio serbatoio : separa l’acqua pulita da quella sporca, così lavi sempre con acqua fresca e mantieni un livello di igiene più elevato sui pavimenti.

: separa l’acqua pulita da quella sporca, così lavi sempre con acqua fresca e mantieni un livello di igiene più elevato sui pavimenti. Funzione di autopulizia : mantiene spazzola e interno della macchina più igienizzati, riducendo il tempo che devi dedicare alla manutenzione dopo l’uso.

: mantiene spazzola e interno della macchina più igienizzati, riducendo il tempo che devi dedicare alla manutenzione dopo l’uso. Autonomia fino a 25 minuti : sufficiente per pulire rapidamente pavimenti duri di appartamenti di piccole e medie dimensioni senza dover ricaricare.

: sufficiente per pulire rapidamente pavimenti duri di appartamenti di piccole e medie dimensioni senza dover ricaricare. Accessori inclusi: soluzione di pulizia Multi-Superficie Naturale da 236 ml, stazione di ricarica 3-in-1, rullo spazzola e filtro per aspirapolvere, per iniziare subito con un kit completo.

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FAQ La Bissell CrossWave HF3 è adatta anche al parquet? Sì, è indicata per parquet, laminato, piastrelle e altri pavimenti duri sigillati. Quanto dura la batteria della Bissell CrossWave HF3? L’autonomia arriva fino a 25 minuti, sufficiente per pavimenti duri di case piccole o medie. La Bissell CrossWave HF3 lava e aspira nello stesso tempo? Sì, funziona come lavasciuga 3-in-1: lava, aspira e aiuta ad asciugare in un’unica passata. Come funziona il sistema a doppio serbatoio della Bissell CrossWave HF3? L’acqua pulita resta separata da quella sporca, così lavi sempre i pavimenti con acqua fresca.