Electrolux, offerta shock per la lavasciuga: prezzo in picchiata

La lavasciuga Electrolux è in offerta con uno sconto del 36% e risparmi quasi 400 euro.

Si avvicina l’inverno e arriva il periodo in cui far asciugare il bucato diventa sempre più complicato. Farli asciugare all’aperto porta via molto tempo, con il rischio che qualche temporale li bagni nuovamente, metterli sui termosifoni crea umidità e l’unica soluzione è quella di utilizzare degli elettrodomestici ad hoc. Purtroppo non tutti hanno uno spazio per un’asciugatrice e in questi casi la lavasciuga diventa la risoluzione di tutti i problemi. Sul mercato se ne trovano oramai di tutti i tipi e le grandezze e si adattano alle proprie necessità. Se siete alla ricerca di una lavasciuga di media grandezza, questa è l’offerta che fa per voi.

Da oggi, infatti, su Amazon è disponibile la lavasciuga Electrolux DualCare 700 con cestello da 10 chilogrammi in fase di lavaggio e da 6 chilogrammi per l’asciugatura, in promo con uno sconto del 36% che fa risparmiare quasi 400 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero. Si tratta di una lavasciuga con tanti programmi che si prendono cura del tuo bucato per non rovinare i tessuti. Non perdere questa super occasione e approfittane subito.

Lavasciuga Electrolux DualCare 700

Lavasciuga Electrolux DualCare 700: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi su Amazon trovi la lavasciuga Electrolux DualCare 700 in promo con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 669,99 euro. Per questo elettrodomestico si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e risparmi ben 380 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità della lavasciuga è immediata e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni e hai anche la possibilità di scegliere il giorno e la fascia oraria. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo.

Come capita per tutti i grandi elettrodomestici in vendita su Amazon, anche per questo modello puoi aggiungere degli utili servizi extra. Gratuitamente Amazon ritira il tuo vecchio elettrodomestico, mentre per il disimballaggio di quello nuovo la spesa è di soli 6 euro. Se hai bisogno anche dell’installazione, il costo è di 10 euro.

Lavasciuga Electrolux DualCare 700

Lavasciuga Electrolux DualCare 700: caratteristiche tecniche

La lavasciuga Electrolux DualCare 700 è un elettrodomestico versatile che combina lavaggio e asciugatura in un unico apparecchio efficiente e intelligente. Con una capacità di 10 kg per il lavaggio e 6 kg per l’asciugatura, e una centrifuga massima di 1600 giri/min, questa lavasciuga garantisce risultati impeccabili ottimizzando tempi e consumi.

La tecnologia DualCare è il cuore di questa macchina, progettata per trattare ogni tipologia di tessuto con la massima cura. Grazie a movimenti del cesto e temperature specifiche e calibrate, il sistema è in grado di lavare e asciugare in sicurezza anche i capi più delicati, come la lana e i capi outdoor, assicurando che non si restringano né perdano la forma originale. Il cesto CareDrum, con il suo design a cuscinetto rialzato, permette agli indumenti di scivolare delicatamente, proteggendoli dall’usura.

Dotata anche della funzione SteamCare che sfrutta il vapore per rinfrescare rapidamente i capi. Il programma SteamRefresh da 25 minuti è ideale per eliminare pieghe e odori dai vestiti delicati senza la necessità di un ciclo di lavaggio completo, permettendo di indossare nuovamente i capi e risparmiando fino al 96% di acqua rispetto a un lavaggio tradizionale. Inoltre, la tecnologia SensiCare+ assicura la massima efficienza: rileva automaticamente le dimensioni del carico e regola con precisione il programma, risparmiando fino al 60% di tempo, acqua ed energia durante l’asciugatura e fino al 40% durante il lavaggio. Per chi è sempre di corsa, Electrolux ha integrato il programma OneGo 20/60min. Questa opzione consente di lavare in soli 20 minuti o di completare un ciclo combinato di lavaggio e asciugatura di un piccolo carico misto in una sola ora.

Lavasciuga Electrolux DualCare 700