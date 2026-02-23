Electrolux, lavasciuga top a metà prezzo: va acquistata subito

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La lavasciuga Electrolux DualCare 700 è in promo con uno sconto del 47% e il prezzo crolla al minimo storico. Perfetta per la tua abitazione.

Choreograph/iStock

Se c’è un elettrodomestico che si rivela utilissimo in questo periodo dell’anno, è sicuramente la lavasciuga. Se non hai molto spazio in casa per stendere il bucato e non puoi acquistare sia la lavatrice sia l’asciugatrice, la lavasciuga è quello di cui hai bisogno. Un elettrodomestico due in uno che in molti casi si rivela salvifico. Se sei alla ricerca del modello perfetto per le tue esigenze, da oggi trovi in promo su Amazon la lavasciuga Electrolux DualCare 700 in promo con uno sconto esagerato del 47% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Risparmi 500 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis.

La lavasciuga Electrolux DualCare 700 è dotata di un cestello da 10 chilogrammi in fase di lavaggio e da 6 chilogrammi in fase di asciugatura. Il sistema DualCare si prende cura dei tuoi capi ed evitata restringimenti durante l’asciugatura o il lavaggio, mentre la tecnologia SensiCare+ ti aiuta a risparmiare sulla bolletta della corrente e dell’acqua. Dotata anche di programmi per il lavaggio rapido per avere capi asciutti in una sola ora. Non farti sfuggire questa opportunità e approfittane immediatamente.

Lavasciuga Elextrolux Dual Care 700

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Lavasciuga Electrolux DualCare 700: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è da cogliere al volo. Da oggi su Amazon è disponibile la lavasciuga Electrolux DualCare 700 a un prezzo di 554,81 euro con uno sconto del 47% su quello di listino. La paghi quasi la metà con un risparmio netto che sfiora i 500 euro. Bastano questi dati per capire la bontà di questa offerta. Ma non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità della lavasciuga è immediata e la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Hai anche tutto il tempo per provarla e capire se fa al caso tuo: per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo, ma difficilmente te ne pentirai.

Lavasciuga Elextrolux Dual Care 700

Lavasciuga Elextrolux DualCare 700: le caratteristiche tecniche

La lavasciuga Electrolux DualCare 700 è quanto di meglio tu possa trovare sul mercato in questo momento, con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo e difficilmente eguagliabile. Progettata per offrire una cura completa dei capi in un unico elettrodomestico, ottimizzando spazio e tempo senza scendere a compromessi sulla qualità del lavaggio e dell’asciugatura.

Grazie al sistema DualCare regola automaticamente la temperatura e il movimento del cesto in base al tipo di tessuto, garantendo trattamenti su misura che preservano la forma e la morbidezza degli indumenti nel tempo. Grazie alla certificazione Woolmark Blue, la macchina è in grado di lavare e asciugare in totale sicurezza anche i capi in lana più delicati che solitamente richiederebbero il lavaggio a mano, assicurando l’assenza di restringimenti o infoltimenti delle fibre.

L’efficienza è garantita dalla tecnologia SensiCare, un sistema intelligente che pesa il carico all’inizio di ogni ciclo per regolare automaticamente la durata del lavaggio, il consumo di acqua e l’energia necessaria. Questo evita che i capi vengano sottoposti a trattamenti eccessivi, riducendo l’usura dei tessuti e garantendo un risparmio concreto in bolletta anche con carichi ridotti. Per chi ha ritmi di vita frenetici, la DualCare 700 offre il pratico programma Non-Stop 60 Minuti, capace di lavare e asciugare piccoli carichi in appena un’ora, rendendo i vestiti subito pronti all’uso. Inoltre, la funzione SteamCare con FreshScent permette di rinfrescare i capi utilizzando il vapore, eliminando gli odori e riducendo drasticamente le pieghe senza bisogno di un lavaggio completo, facilitando così la stiratura.

Con una generosa capacità di carico che arriva fino a 10 kg per il lavaggio e 6 kg per l’asciugatura, questa lavasciuga è ideale per gestire le necessità di una famiglia numerosa. Il motore Inverter, silenzioso e resistente, assicura prestazioni elevate con vibrazioni ridotte, permettendo l’utilizzo dell’elettrodomestico in qualsiasi ora del giorno. L’ampio display LCD e l’interfaccia intuitiva rendono la selezione dei numerosi programmi un’operazione semplice e immediata, trasformando la gestione del bucato in un’attività fluida e tecnologicamente avanzata. La lavasciuga che risponde a tutte le tue necessità, da oggi a un prezzo mai visto prima.

Lavasciuga Elextrolux Dual Care 700