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La lavasciuga Candy Smart Pro Inverter con cestello da 8 chilogrammi in lavaggio e 5 in asciugatura è in promo con uno sconto del 44%. Affare immediato.

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Capita spesso di non avere spazio per due elettrodomestici separati o tempo per gestire lavaggio e asciugatura in più passaggi. In questi casi una lavasciuga compatta e completa può semplificare davvero la routine quotidiana: la Candy Smart Pro Inverter oggi è proposta con uno sconto del 44%, rendendo più accessibile una soluzione unica per bucato e asciugatura.

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Questa lavasciuga unisce praticità e funzioni pensate per chi vuole risultati rapidi senza rinunciare alla cura dei tessuti. I programmi brevi permettono di gestire il bucato in meno di un’ora, mentre il motore inverter migliora l’efficienza riducendo consumi e vibrazioni. Le tecnologie dedicate al trattamento delle macchie e alla riduzione delle pieghe aiutano a ottenere capi più puliti e facili da stirare, anche con carichi importanti.

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In questo periodo la Candy Smart Pro Inverter Lavasciuga 8+5 Kg viene proposta a 349,00€ grazie a uno sconto del 44% sul prezzo di listino, una cifra interessante per una macchina con motore inverter e cicli rapidi dedicati. Per chi cerca una soluzione completa per lavare e asciugare senza occupare troppo spazio, il rapporto tra dotazione e prezzo è competitivo rispetto ad altre lavasciuga della stessa capacità. L’acquisto è disponibile su Amazon, con tutti i vantaggi tipici della piattaforma in termini di gestione ordine e resi.

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La lavasciuga Candy con i cicli rapidi e il motore inverter

Se hai poco tempo per il bucato o uno spazio ridotto in casa, una lavasciuga capace di unire lavaggio e asciugatura in un solo elettrodomestico è una soluzione pratica e immediata.

Cicli rapidi : i programmi brevi sono pensati per gestire i carichi quotidiani in meno di un’ora, così puoi avere capi puliti anche quando rientri tardi o devi lavare qualcosa all’ultimo minuto.

: i programmi brevi sono pensati per gestire i carichi quotidiani in meno di un’ora, così puoi avere capi puliti anche quando rientri tardi o devi lavare qualcosa all’ultimo minuto. Funzione Snap&Wash : la funzione che suggerisce il programma più adatto in base al bucato aiuta a evitare errori di impostazione e a scegliere velocemente il ciclo corretto per quantità e colore dei capi.

: la funzione che suggerisce il programma più adatto in base al bucato aiuta a evitare errori di impostazione e a scegliere velocemente il ciclo corretto per quantità e colore dei capi. Tecnologia Quick&Clean : la miscela concentrata di acqua e detersivo spruzzata direttamente sui tessuti migliora l’azione sulle macchie, utile quando carichi molto il cestello ma vuoi comunque un lavaggio efficace.

: la miscela concentrata di acqua e detersivo spruzzata direttamente sui tessuti migliora l’azione sulle macchie, utile quando carichi molto il cestello ma vuoi comunque un lavaggio efficace. Programma Easy Iron Plus 39′ : l’azione del vapore riduce le pieghe e rende la stiratura più rapida, così passi meno tempo col ferro in mano dopo ogni ciclo.

: l’azione del vapore riduce le pieghe e rende la stiratura più rapida, così passi meno tempo col ferro in mano dopo ogni ciclo. Motore Speed Drive Inverter: l’inverter ottimizza le prestazioni e consente un’azione di lavaggio più efficace anche con cicli veloci, contenendo al tempo stesso consumi energetici e vibrazioni durante il funzionamento.

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FAQ Quanti kg lava e quanti kg asciuga la Candy Smart Pro Inverter? La Candy Smart Pro Inverter lava fino a 8 kg di bucato e asciuga fino a 5 kg. La lavasciuga Candy Smart Pro Inverter ha programmi rapidi? Sì, è dotata di un set completo di cicli rapidi pensati per concludere il lavaggio in meno di un’ora. A cosa serve la tecnologia Quick&Clean della Candy Smart Pro Inverter? Quick&Clean crea una miscela concentrata di acqua e detersivo e la spruzza sui capi per migliorare la rimozione delle macchie anche con grandi carichi. Il motore inverter della Candy Smart Pro Inverter riduce i consumi? Il motore Speed Drive Inverter ottimizza l’azione di lavaggio, riduce vibrazioni e contribuisce a contenere i consumi energetici.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.