Libero
OFFERTE

Lavasciuga Candy Smart Pro, lo sconto è da capogiro: prezzo in picchiata

La lavasciuga Candy Smart Pro Inverter con cestello da 8 chilogrammi in lavaggio e 5 in asciugatura è in promo con uno sconto del 44%. Affare immediato.

4 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lavasciuga Candy Smart Pro Inverter bianca Amazon

Capita spesso di non avere spazio per due elettrodomestici separati o tempo per gestire lavaggio e asciugatura in più passaggi. In questi casi una lavasciuga compatta e completa può semplificare davvero la routine quotidiana: la Candy Smart Pro Inverter oggi è proposta con uno sconto del 44%, rendendo più accessibile una soluzione unica per bucato e asciugatura.

Questa lavasciuga unisce praticità e funzioni pensate per chi vuole risultati rapidi senza rinunciare alla cura dei tessuti. I programmi brevi permettono di gestire il bucato in meno di un’ora, mentre il motore inverter migliora l’efficienza riducendo consumi e vibrazioni. Le tecnologie dedicate al trattamento delle macchie e alla riduzione delle pieghe aiutano a ottenere capi più puliti e facili da stirare, anche con carichi importanti.

Entra nel canale Telegram delle offerte

Candy Smart Pro Inverter in offerta su Amazon: sconto del 44%

In questo periodo la Candy Smart Pro Inverter Lavasciuga 8+5 Kg viene proposta a 349,00€ grazie a uno sconto del 44% sul prezzo di listino, una cifra interessante per una macchina con motore inverter e cicli rapidi dedicati. Per chi cerca una soluzione completa per lavare e asciugare senza occupare troppo spazio, il rapporto tra dotazione e prezzo è competitivo rispetto ad altre lavasciuga della stessa capacità. L’acquisto è disponibile su Amazon, con tutti i vantaggi tipici della piattaforma in termini di gestione ordine e resi.

Scopri l’offerta ora

Lavasciuga Candy Smart Pro Inverter biancaAmazon

Approfitta subito dell’offerta sulla Candy Smart Pro Inverter

La lavasciuga Candy con i cicli rapidi e il motore inverter

Se hai poco tempo per il bucato o uno spazio ridotto in casa, una lavasciuga capace di unire lavaggio e asciugatura in un solo elettrodomestico è una soluzione pratica e immediata.

  • Cicli rapidi: i programmi brevi sono pensati per gestire i carichi quotidiani in meno di un’ora, così puoi avere capi puliti anche quando rientri tardi o devi lavare qualcosa all’ultimo minuto.
  • Funzione Snap&Wash: la funzione che suggerisce il programma più adatto in base al bucato aiuta a evitare errori di impostazione e a scegliere velocemente il ciclo corretto per quantità e colore dei capi.
  • Tecnologia Quick&Clean: la miscela concentrata di acqua e detersivo spruzzata direttamente sui tessuti migliora l’azione sulle macchie, utile quando carichi molto il cestello ma vuoi comunque un lavaggio efficace.
  • Programma Easy Iron Plus 39′: l’azione del vapore riduce le pieghe e rende la stiratura più rapida, così passi meno tempo col ferro in mano dopo ogni ciclo.
  • Motore Speed Drive Inverter: l’inverter ottimizza le prestazioni e consente un’azione di lavaggio più efficace anche con cicli veloci, contenendo al tempo stesso consumi energetici e vibrazioni durante il funzionamento.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

  • Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
  • Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Candy Smart Pro Inverter, approfitta ora dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ

Quanti kg lava e quanti kg asciuga la Candy Smart Pro Inverter?

La Candy Smart Pro Inverter lava fino a 8 kg di bucato e asciuga fino a 5 kg.

La lavasciuga Candy Smart Pro Inverter ha programmi rapidi?

Sì, è dotata di un set completo di cicli rapidi pensati per concludere il lavaggio in meno di un’ora.

A cosa serve la tecnologia Quick&Clean della Candy Smart Pro Inverter?

Quick&Clean crea una miscela concentrata di acqua e detersivo e la spruzza sui capi per migliorare la rimozione delle macchie anche con grandi carichi.

Il motore inverter della Candy Smart Pro Inverter riduce i consumi?

Il motore Speed Drive Inverter ottimizza l’azione di lavaggio, riduce vibrazioni e contribuisce a contenere i consumi energetici.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

HeyLight

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963