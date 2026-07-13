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Vileda, crolla al minimo storico la lavapavimenti a vapore Steam XXL

Vileda Steam PLUS XXL, lavapavimenti a vapore per grandi superfici con piastra da 40 cm e riscaldamento rapido in 15 secondi, oggi al 50% di sconto.

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Lavapavimenti a vapore Vileda Steam PLUS XXL per grandi superfici Amazon

Pavimenti sporchi, macchie ostinate e poco tempo per le pulizie? Per chi vuole una casa igienizzata senza fatica, la Vileda Steam PLUS XXL arriva oggi con uno sconto del 50% che rende molto più accessibile una lavapavimenti a vapore pensata per chi ha grandi superfici da trattare in pochi minuti.

Questa lavapavimenti a vapore unisce una piastra extra larga da 40 cm, che copre più area a ogni passata, a una struttura leggera e maneggevole, facile da guidare attorno ai mobili e negli spazi stretti. È progettata per offrire una pulizia igienica su tutti i pavimenti sigillati e sui tappeti, aiutando a eliminare batteri e virus utilizzando solo il vapore, senza detergenti.

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Vileda Steam PLUS XXL in offerta: sconto del 50% e prezzo sotto gli 80 euro

Questa è una promozione interessante per chi cerca una lavapavimenti a vapore completa senza spendere cifre da top di gamma. Oggi su Amazon puoi portarti a casa la Vileda Steam PLUS XXL a soli 79,99€ grazie allo sconto del 50% sul prezzo di listino. Si tratta di una cifra molto competitiva per un modello con piastra XXL e accessori inclusi, adatta a chi deve gestire salotti, corridoi e ambienti ampi senza ricorrere a prodotti chimici.

La lavapavimenti Vileda con il vapore igienizzante e la piastra XXL da 40 cm

Se passi buona parte del weekend a lavare i pavimenti, una soluzione a vapore con piastra larga può ridurre tempi e fatica, migliorando al tempo stesso l’igiene di casa.

  • Pulizia igienica a vapore con il vapore che rimuove sporco e macchie e aiuta a eliminare fino al 99,9% di batteri e virus senza detergenti: ideale se vuoi pavimenti puliti senza usare prodotti chimici, soprattutto in presenza di bambini o animali.
  • Riscaldamento rapido in 15 secondi con rilevamento della temperatura: puoi iniziare quasi subito le pulizie e, quando cambi stanza, ti basta scollegare e ricollegare la spina per ripartire senza lunghe attese.
  • Piastra XXL da 40 cm che copre più superficie a ogni passata: riduci i movimenti necessari per lavare corridoi, salotti e ambienti ampi, risparmiando tempo e fatica rispetto alle scope con base più piccola.
  • Struttura leggera e testa snodabile: la lavapavimenti è facile da manovrare attorno a mobili, sedie e sotto i tavoli, rendendo più semplice la pulizia quotidiana anche negli spazi difficili da raggiungere.
  • Accessori inclusi con accessorio per i tappeti, 2 panni in microfibra bianchi e 1 panno in microfibra bianco e rosso Power Pad: hai già tutto per la pulizia di tutti i giorni e per affrontare lo sporco più ostinato senza dover acquistare subito extra aggiuntivi.

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Vileda Steam PLUS XXL, approfitta subito dell’offerta lampo al 50% di sconto prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ

La Vileda Steam PLUS XXL funziona su tutti i tipi di pavimento?

Sì, è pensata per essere utilizzata su tutti i pavimenti sigillati e sui tappeti grazie all’accessorio dedicato.

Quanto tempo impiega la Vileda Steam PLUS XXL a scaldarsi?

La lavapavimenti si riscalda in circa 15 secondi, permettendoti di iniziare quasi subito le pulizie.

La Vileda Steam PLUS XXL richiede detergenti per pulire?

No, utilizza solo il vapore per rimuovere sporco e macchie e aiutare a eliminare batteri e virus senza detergenti.

Quali accessori sono inclusi con la Vileda Steam PLUS XXL?

In confezione trovi l’accessorio per tappeti, due panni in microfibra bianchi e un panno in microfibra bianco e rosso Power Pad.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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