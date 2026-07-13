Vileda, crolla al minimo storico la lavapavimenti a vapore Steam XXL
Vileda Steam PLUS XXL, lavapavimenti a vapore per grandi superfici con piastra da 40 cm e riscaldamento rapido in 15 secondi, oggi al 50% di sconto.
Pavimenti sporchi, macchie ostinate e poco tempo per le pulizie? Per chi vuole una casa igienizzata senza fatica, la Vileda Steam PLUS XXL arriva oggi con uno sconto del 50% che rende molto più accessibile una lavapavimenti a vapore pensata per chi ha grandi superfici da trattare in pochi minuti.
Questa lavapavimenti a vapore unisce una piastra extra larga da 40 cm, che copre più area a ogni passata, a una struttura leggera e maneggevole, facile da guidare attorno ai mobili e negli spazi stretti. È progettata per offrire una pulizia igienica su tutti i pavimenti sigillati e sui tappeti, aiutando a eliminare batteri e virus utilizzando solo il vapore, senza detergenti.
Vileda Steam PLUS XXL in offerta: sconto del 50% e prezzo sotto gli 80 euro
Questa è una promozione interessante per chi cerca una lavapavimenti a vapore completa senza spendere cifre da top di gamma. Oggi su Amazon puoi portarti a casa la Vileda Steam PLUS XXL a soli 79,99€ grazie allo sconto del 50% sul prezzo di listino. Si tratta di una cifra molto competitiva per un modello con piastra XXL e accessori inclusi, adatta a chi deve gestire salotti, corridoi e ambienti ampi senza ricorrere a prodotti chimici.
La lavapavimenti Vileda con il vapore igienizzante e la piastra XXL da 40 cm
Se passi buona parte del weekend a lavare i pavimenti, una soluzione a vapore con piastra larga può ridurre tempi e fatica, migliorando al tempo stesso l’igiene di casa.
- Pulizia igienica a vapore con il vapore che rimuove sporco e macchie e aiuta a eliminare fino al 99,9% di batteri e virus senza detergenti: ideale se vuoi pavimenti puliti senza usare prodotti chimici, soprattutto in presenza di bambini o animali.
- Riscaldamento rapido in 15 secondi con rilevamento della temperatura: puoi iniziare quasi subito le pulizie e, quando cambi stanza, ti basta scollegare e ricollegare la spina per ripartire senza lunghe attese.
- Piastra XXL da 40 cm che copre più superficie a ogni passata: riduci i movimenti necessari per lavare corridoi, salotti e ambienti ampi, risparmiando tempo e fatica rispetto alle scope con base più piccola.
- Struttura leggera e testa snodabile: la lavapavimenti è facile da manovrare attorno a mobili, sedie e sotto i tavoli, rendendo più semplice la pulizia quotidiana anche negli spazi difficili da raggiungere.
- Accessori inclusi con accessorio per i tappeti, 2 panni in microfibra bianchi e 1 panno in microfibra bianco e rosso Power Pad: hai già tutto per la pulizia di tutti i giorni e per affrontare lo sporco più ostinato senza dover acquistare subito extra aggiuntivi.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Vileda Steam PLUS XXL, approfitta subito dell’offerta lampo al 50% di sconto prima che le scorte vadano esaurite.
FAQ
Sì, è pensata per essere utilizzata su tutti i pavimenti sigillati e sui tappeti grazie all’accessorio dedicato.
La lavapavimenti si riscalda in circa 15 secondi, permettendoti di iniziare quasi subito le pulizie.
No, utilizza solo il vapore per rimuovere sporco e macchie e aiutare a eliminare batteri e virus senza detergenti.
In confezione trovi l’accessorio per tappeti, due panni in microfibra bianchi e un panno in microfibra bianco e rosso Power Pad.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.