Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La lavapavimenti Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete che aspira e lava in un passaggio, autonomia fino a 35 minuti e autopulizia, scontata del 57%.

Amazon

Rimuovere briciole, liquidi e macchie appiccicose può richiedere più passaggi e tempo. Il Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete è disponibile con uno sconto del 57%, per affrontare la pulizia dei pavimenti con un solo apparecchio.

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete 129,99 € -57% 299,00 € Risparmi 169,01 € Acquista su Amazon

Questo lavapavimenti aspira e lava contemporaneamente, così non occorre prima spazzare e poi passare il panno. Il sistema con due serbatoi separa l’acqua pulita da quella sporca; la spazzola raggiunge anche angoli e bordi stretti. Dopo l’uso, la funzione automatica pulisce rullo e tubi, mentre l’asciugatura centrifuga aiuta a lasciare il rullo asciutto e pronto per il prossimo impiego.

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete in offerta: sconto del 57%

Il prezzo indicato è 129,99 euro, con uno sconto del 57% e un risparmio stimato di circa 172 euro rispetto al prezzo di riferimento implicito nella percentuale. Il Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete a 129,99 euro è una soluzione da considerare per chi vuole combinare aspirazione e lavaggio, senza alternare strumenti diversi. Le informazioni disponibili non indicano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.

Amazon

Approfitta ora dell’offerta Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete

Il lavapavimenti Tineco con autonomia fino a 35 minuti e autopulizia

Se vuoi ridurre il tempo dedicato alle pulizie e affrontare sporco asciutto e umido senza passaggi separati, questo modello propone alcune funzioni pratiche per l’uso quotidiano:

Aspirazione e lavaggio in un solo passaggio : aiuta a rimuovere sporco secco, liquidi e macchie appiccicose senza dover prima spazzare e poi lavare. È indicato per pavimenti duri sigillati, come legno, piastrelle, marmo e laminato.

: aiuta a rimuovere sporco secco, liquidi e macchie appiccicose senza dover prima spazzare e poi lavare. È indicato per pavimenti duri sigillati, come legno, piastrelle, marmo e laminato. Autonomia fino a 35 minuti : consente di continuare la pulizia senza interruzioni frequenti. I serbatoi da 800 ml per l’acqua pulita e 720 ml per quella sporca permettono di coprire aree fino a 190 m², secondo le informazioni del prodotto.

: consente di continuare la pulizia senza interruzioni frequenti. I serbatoi da 800 ml per l’acqua pulita e 720 ml per quella sporca permettono di coprire aree fino a 190 m², secondo le informazioni del prodotto. Pulizia precisa lungo i bordi : la spazzola raggiunge battiscopa e angoli, arrivando a pulire spazi larghi appena 0,5 cm. Una caratteristica utile per ridurre gli interventi manuali nelle zone più difficili.

: la spazzola raggiunge battiscopa e angoli, arrivando a pulire spazi larghi appena 0,5 cm. Una caratteristica utile per ridurre gli interventi manuali nelle zone più difficili. Autopulizia e asciugatura del rullo : con una pressione il sistema pulisce rullo e tubi; l’asciugatura centrifuga rimuove l’acqua dal rullo e ne facilita la manutenzione dopo ogni utilizzo.

: con una pressione il sistema pulisce rullo e tubi; l’asciugatura centrifuga rimuove l’acqua dal rullo e ne facilita la manutenzione dopo ogni utilizzo. Rullo pulito durante il lavaggio: il raschietto piatto elimina i detriti e convoglia l’acqua sporca nel serbatoio dedicato. Il sistema è pensato per lasciare i pavimenti asciutti e senza aloni in pochi secondi.

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete 129,99 € -57% 299,00 € Risparmi 169,01 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 57% sul Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete: offerta da verificare prima che termini.

Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.

Offerta MONSGA 8000Pa Robot Aspirapolvere Lavapavimenti (Nero Premiu... 99,27 € -72% 349,99 € Risparmi 250,72 € Acquista su Amazon OKP K2 Aspirapolvere Robot, Design Ultra Sottile e Silenzios... 89,99 € -70% 299,99 € Risparmi 210,00 € Acquista su Amazon Lefant M1 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 3 ... Prodotto non disponibile Prodotti simili Lefant M1 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 3 ... 383,99 € Acquista su Amazon

FAQ Il Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete aspira e lava contemporaneamente? Sì, è progettato per aspirare e lavare in un solo passaggio, affrontando sporco secco e umido. Quanto dura la batteria del Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete? L’autonomia indicata arriva fino a 35 minuti. Su quali pavimenti si può usare? È indicato per pavimenti duri sigillati, tra cui legno, piastrelle, marmo e laminato. Il lavapavimenti si pulisce da solo dopo l’uso? Sì, il sistema automatico pulisce rullo e tubi; l’asciugatura centrifuga aiuta a rimuovere l’acqua dal rullo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.