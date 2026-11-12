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Tineco iFLOOR 5 Breeze, la lavapavimenti per casa a un prezzo stracciato

La lavapavimenti Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete che aspira e lava in un passaggio, autonomia fino a 35 minuti e autopulizia, scontata del 57%.

3 min di lettura

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Redazione

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Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete lavapavimenti Amazon

Rimuovere briciole, liquidi e macchie appiccicose può richiedere più passaggi e tempo. Il Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete è disponibile con uno sconto del 57%, per affrontare la pulizia dei pavimenti con un solo apparecchio.

Questo lavapavimenti aspira e lava contemporaneamente, così non occorre prima spazzare e poi passare il panno. Il sistema con due serbatoi separa l’acqua pulita da quella sporca; la spazzola raggiunge anche angoli e bordi stretti. Dopo l’uso, la funzione automatica pulisce rullo e tubi, mentre l’asciugatura centrifuga aiuta a lasciare il rullo asciutto e pronto per il prossimo impiego.

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Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete in offerta: sconto del 57%

Il prezzo indicato è 129,99 euro, con uno sconto del 57% e un risparmio stimato di circa 172 euro rispetto al prezzo di riferimento implicito nella percentuale. Il Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete a 129,99 euro è una soluzione da considerare per chi vuole combinare aspirazione e lavaggio, senza alternare strumenti diversi. Le informazioni disponibili non indicano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.

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Il lavapavimenti Tineco con autonomia fino a 35 minuti e autopulizia

Se vuoi ridurre il tempo dedicato alle pulizie e affrontare sporco asciutto e umido senza passaggi separati, questo modello propone alcune funzioni pratiche per l’uso quotidiano:

  • Aspirazione e lavaggio in un solo passaggio: aiuta a rimuovere sporco secco, liquidi e macchie appiccicose senza dover prima spazzare e poi lavare. È indicato per pavimenti duri sigillati, come legno, piastrelle, marmo e laminato.
  • Autonomia fino a 35 minuti: consente di continuare la pulizia senza interruzioni frequenti. I serbatoi da 800 ml per l’acqua pulita e 720 ml per quella sporca permettono di coprire aree fino a 190 m², secondo le informazioni del prodotto.
  • Pulizia precisa lungo i bordi: la spazzola raggiunge battiscopa e angoli, arrivando a pulire spazi larghi appena 0,5 cm. Una caratteristica utile per ridurre gli interventi manuali nelle zone più difficili.
  • Autopulizia e asciugatura del rullo: con una pressione il sistema pulisce rullo e tubi; l’asciugatura centrifuga rimuove l’acqua dal rullo e ne facilita la manutenzione dopo ogni utilizzo.
  • Rullo pulito durante il lavaggio: il raschietto piatto elimina i detriti e convoglia l’acqua sporca nel serbatoio dedicato. Il sistema è pensato per lasciare i pavimenti asciutti e senza aloni in pochi secondi.

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FAQ

Il Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete aspira e lava contemporaneamente?

Sì, è progettato per aspirare e lavare in un solo passaggio, affrontando sporco secco e umido.

Quanto dura la batteria del Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete?

L’autonomia indicata arriva fino a 35 minuti.

Su quali pavimenti si può usare?

È indicato per pavimenti duri sigillati, tra cui legno, piastrelle, marmo e laminato.

Il lavapavimenti si pulisce da solo dopo l’uso?

Sì, il sistema automatico pulisce rullo e tubi; l’asciugatura centrifuga aiuta a rimuovere l’acqua dal rullo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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