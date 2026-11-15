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Tineco, la lapavimenti top di gamma oggi costa la metà: offerta Black Friday

La lavapavimenti Tineco Floor ONE S9 Master utilizza l'acqua calda per rimuovere ogni macchia e ha una potenza di aspirazione elevata. Oggi costa la metà.

3 min di lettura

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Redazione

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Tineco Floor ONE S9 Master lavapavimenti Amazon

Macchie ostinate, capelli e residui sul pavimento richiedono spesso più passaggi per essere rimossi. La Tineco Floor ONE S9 Master è disponibile con uno sconto del 50%, per unire lavaggio e aspirazione in un solo apparecchio.

Il lavapavimenti impiega un flusso continuo di acqua calda, riscaldata al momento dell’utilizzo, e un getto ad alta pressione pensato per aiutare a sciogliere lo sporco più difficile. L’aspirazione da 23.000 Pa raccoglie detriti e capelli, mentre il raschietto StreakFree contribuisce a lasciare le superfici asciutte più rapidamente e senza macchie d’acqua. Al termine della pulizia, il sistema FlashDry esegue l’autopulizia con acqua riscaldata e asciuga con aria calda.

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Tineco Floor ONE S9 Master in offerta: sconto del 50%

Per chi vuole affrontare lo sporco quotidiano con un solo dispositivo, la Tineco Floor ONE S9 Master è proposta a 349 euro, con uno sconto indicato del 50%. La scheda del prodotto non riporta informazioni su coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso; questi dettagli non sono quindi indicati. Puoi acquistare la Tineco Floor ONE S9 Master a 349 euro consultando la disponibilità e le condizioni aggiornate nella pagina dell’offerta.

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Il lavapavimenti Tineco con acqua calda e aspirazione da 23.000 Pa

Se vuoi rimuovere sporco e capelli limitando i passaggi e riducendo i tempi di asciugatura, queste sono le caratteristiche da considerare:

  • Acqua calda a flusso continuo: il sistema la riscalda istantaneamente quando serve, così la pulizia può proseguire senza affidarsi a serbatoi preriscaldati.
  • Tecnologia ThermoBlast: il getto d’acqua riscaldata ad alta pressione aiuta a sciogliere macchie e residui ostinati e a raggiungere le fessure.
  • Aspirazione da 23.000 Pa: raccoglie sporco, detriti e capelli dalle superfici, per una pulizia più completa in un unico passaggio.
  • Raschietto StreakFree: favorisce un’asciugatura rapida e aiuta a evitare le macchie d’acqua, così il pavimento è pronto prima per essere calpestato.
  • Autopulizia FlashDry: il sistema utilizza acqua riscaldata e aria calda a 85 °C. La modalità FlashDry dura 5 minuti, mentre SilentDry impiega 40 minuti, secondo i dati di laboratorio Tineco.

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FAQ

La Tineco Floor ONE S9 Master aspira anche capelli e detriti?

Sì. La scheda indica un’aspirazione da 23.000 Pa progettata per raccogliere sporco, detriti e capelli.

Come funziona la pulizia con acqua calda?

L’acqua viene riscaldata istantaneamente quando serve, per mantenere un flusso continuo durante la pulizia.

Quanto dura il ciclo di autopulizia e asciugatura?

La modalità FlashDry dura 5 minuti; la modalità SilentDry dura 40 minuti, secondo i dati di laboratorio Tineco.

A quanto è proposta la Tineco Floor ONE S9 Master?

Il prezzo riportato è 349 euro, con uno sconto indicato del 50%.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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