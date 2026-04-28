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Arriva una promo interessante per chi vuole rendere più semplice la pulizia di casa: Tineco Floor One S9 Artist, aspirapolvere lavapavimenti che aspira e lava in un’unica passata, è proposto con uno sconto del 33%. Un modello raffinato e pratico, pensato per velocizzare le faccende quotidiane mantenendo risultati costanti e un’igiene superiore.

Tineco Floor One S9 Artist

Chi lo ha messo alla prova evidenzia una netta riduzione dei tempi di pulizia, grazie a funzioni davvero utili nell’uso di tutti i giorni. Il sistema intelligente che indica il livello di sporco aiuta a capire quando insistere, mentre l’app consente di regolare l’erogazione dell’acqua per macchie più ostinate. La struttura si stende fino a 180° per arrivare sotto letti e divani, e le ruote motorizzate rendono lo scorrimento leggero in avanti e indietro. Molto apprezzata anche l’auto-pulizia con asciugatura ad aria calda: in pochi minuti il rullo torna pronto, limitando cattivi odori. La dotazione è ampia, con rullo e filtro di ricambio, detergente dedicato e accessori per la manutenzione.

Tineco Floor One S9 Artist in offerta su Amazon: sconto del 33%, risparmi circa 246 euro

La promo porta il prezzo a 499,00€ con uno sconto del 33%, per un risparmio di circa 246 euro rispetto al prezzo di listino. Per comodità di consultazione, il Tineco Floor One S9 Artist è disponibile con uno sconto del 33%. Considerando le funzioni avanzate per chi cerca una pulizia rapida ed efficace, è una proposta molto allettante per aggiornare l’arsenale domestico con un prodotto completo.

L’aspirapolvere lavapavimenti Tineco con l’aspirazione da 22.000 Pa e l’autopulizia a 85°C

Questo modello unisce potenza e praticità: la aspirazione da 22.000 Pa rimuove lo sporco in profondità e l’autonomia fino a 50 minuti consente di coprire ampie superfici con un’unica sessione. La manovrabilità è esaltata da 360° SmoothDrive e dal design Lay-Flat a 180°: con uno spessore di circa 12,85 cm, entra facilmente sotto i mobili bassi, così non restano zone irraggiungibili. L’algoritmo intelligente regola in automatico acqua e potenza in base al livello di sporco, aiutandoti a ottenere risultati uniformi in meno passaggi.

La FlashDry gestisce l’intero percorso di pulizia interna: l’acqua calda scioglie le macchie dal tubo al rullo e poi l’asciugatura a 85°C riduce residui e odori, così l’elettrodomestico resta più igienico nel tempo. Il sistema Anti-Tangle DualBlock contrasta l’aggrovigliamento dei capelli, mentre l’indicatore luminoso di sporco aiuta a monitorare lo stato della superficie in tempo reale. Completa il quadro una dotazione ricca con rullo e filtro di ricambio, base di ricarica, detergente dedicato e strumenti per la manutenzione ordinaria.

Tineco Floor One S9 Artist

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