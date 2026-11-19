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La lavapavimenti Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra con grande potenza di aspirazione e si inclina fino a 180° è scontata del 50%.

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Rimuovere polvere e sporco anche sotto i mobili può essere scomodo, soprattutto quando serve spostare continuamente l’aspirapolvere. Il Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra è ora disponibile con uno sconto del 50%.

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Questo lavapavimenti aspirapolvere senza fili abbina il lavaggio continuo con acqua pulita alla gestione dell’acqua sporca. Il design reclinabile aiuta a raggiungere gli spazi sotto i mobili, mentre la funzione di autopulizia e asciugatura è pensata per occuparsi del rullo e delle parti dello strumento dopo l’utilizzo.

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra: sconto del 50% e risparmio di 249,99 euro

Con un prezzo indicato di 249,99 euro e uno sconto del 50%, il Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra permette un risparmio di 249,99 euro rispetto al prezzo di riferimento calcolabile sulla percentuale riportata. Puoi trovare il Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra a 249,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso; non è quindi possibile specificarli.

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Il lavapavimenti Tineco con il design reclinabile a 180° e l’autonomia fino a 50 minuti

Per pulire i pavimenti con meno passaggi e raggiungere anche le zone difficili, contano sia la manovrabilità sia la gestione dell’acqua. Ecco le caratteristiche che possono rendere più pratico l’uso quotidiano:

Design Lay-Flat reclinabile fino a 180° : consente di manovrare lo strumento sotto i mobili e negli spazi più nascosti, dove un corpo meno reclinabile può rendere la pulizia più complicata.

: consente di manovrare lo strumento sotto i mobili e negli spazi più nascosti, dove un corpo meno reclinabile può rendere la pulizia più complicata. Sistema DualBlock Anti-Tangle : i raschietti a doppio strato catturano i capelli e aiutano a prevenire grovigli e ostruzioni, limitando gli interventi per rimuoverli durante la pulizia.

: i raschietti a doppio strato catturano i capelli e aiutano a prevenire grovigli e ostruzioni, limitando gli interventi per rimuoverli durante la pulizia. Autopulizia Flashdry con acqua calda e aria a 85 °C : il ciclo scioglie le macchie dal tubo al rullo e asciuga le parti dello strumento con un getto d’aria calda, così la manutenzione dopo l’utilizzo è affidata alla funzione dedicata.

: il ciclo scioglie le macchie dal tubo al rullo e asciuga le parti dello strumento con un getto d’aria calda, così la manutenzione dopo l’utilizzo è affidata alla funzione dedicata. Autonomia fino a 50 minuti : la batteria offre un tempo di utilizzo dichiarato fino a 50 minuti. La regolazione di acqua pulita, acqua sporca e potenza è gestita dalla tecnologia Tineco iLoop.

: la batteria offre un tempo di utilizzo dichiarato fino a 50 minuti. La regolazione di acqua pulita, acqua sporca e potenza è gestita dalla tecnologia Tineco iLoop. Lavaggio continuo con tecnologia MHCBS: il flusso costante di 450 volte al minuto e il riciclo dell’acqua sporca supportano la pulizia dei pavimenti con acqua pulita.

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FAQ Quanto dura la batteria del Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra? L’autonomia dichiarata arriva fino a 50 minuti. Il lavapavimenti Tineco riesce a pulire sotto i mobili? Sì, il design Lay-Flat permette di reclinarlo fino a 180° per raggiungere gli spazi sotto i mobili e i punti più nascosti. Come funziona l’autopulizia del Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra? La funzione Flashdry usa acqua calda per sciogliere le macchie dal tubo al rullo e poi asciuga le parti con aria calda a 85 °C. Il sistema anti-groviglio è utile con i capelli? Sì, il sistema DualBlock Anti-Tangle usa raschietti a doppio strato per catturare i capelli e prevenire grovigli e ostruzioni.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.