Tineco Floor ONE S7 Stretch, lavapavimenti professionale con uno sconto esagerato
L'aspirapolvere e lavapavimenti Tineco Floor ONE S7 Stretch è in offerta con uno sconto del 44% e la paghi quasi la metà. Non perdere questa occasione.
Pavimenti sporchi, briciole e macchie secche possono trasformare la pulizia di casa in un lavoro infinito, soprattutto se devi spostare mobili o passare più volte su ogni zona. In questo momento il Tineco Floor ONE S7 Stretch è disponibile con uno sconto del 44%, una soluzione all-in-one che aspira e lava i pavimenti in un solo passaggio.
Questo modello unisce un design reclinabile fino a 180° con un sistema avanzato di gestione dell’acqua e della batteria, pensato per pulire tutta la casa in modo continuativo. La struttura anti-grovigli facilita la rimozione di capelli e sporco, mentre il ciclo di autopulizia con acqua calda e aria a temperatura elevata riduce al minimo la manutenzione dopo l’utilizzo, mantenendo l’elettrodomestico sempre pronto.
Tineco Floor ONE S7 Stretch in offerta su Amazon: sconto del 44%
Con la promozione attuale puoi portarti a casa il Tineco Floor ONE S7 Stretch a soli 279,00€, beneficiando di uno sconto del 44% rispetto al prezzo di listino. Un valore decisamente interessante per una lavapavimenti aspirapolvere senza fili con autonomia estesa e funzioni evolute di gestione dell’acqua e della pulizia automatica, in una fascia in cui prodotti simili spesso costano di più o rinunciano ad alcune di queste soluzioni.
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La lavapavimenti Tineco con il design lay-flat e l’autonomia fino a 50 minuti
Se ti stanchi a trascinare secchi e scope in ogni stanza, questo elettrodomestico è pensato per rendere la pulizia quotidiana più rapida e meno faticosa, soprattutto negli ambienti grandi o pieni di mobili.
- Design Lay-Flat 180°: la struttura che si reclina fino a 180° permette di arrivare facilmente sotto letti, divani e mobili bassi, così non devi spostare l’arredo per eliminare polvere e briciole nei punti più nascosti.
- Design DualBlock Anti-Tangle: il sistema a raschietti a doppio strato limita grovigli e ostruzioni causati da capelli, intrappolandoli e separandoli dall’acqua sporca, riducendo gli interventi manuali di pulizia del rullo.
- Sistema di auto-pulizia Flashdry: dopo l’uso, l’acqua calda attraversa tubo e rullo per sciogliere le macchie, mentre il getto d’aria calda fino a 85 °C asciuga rapidamente le componenti interne, aiutando a mantenere l’unità più igienica e pronta alla sessione successiva.
- Fino a 50 minuti di autonomia: la gestione intelligente di acqua pulita, acqua sporca e batteria ottimizza i consumi, così puoi affrontare superfici più ampie con una sola carica, senza continue interruzioni.
- Tecnologia Tineco MHCBS: il lavaggio avviene con un flusso costante di acqua pulita, mentre quella sporca viene raccolta in modo efficiente, lasciando il pavimento più uniforme e riducendo la necessità di ripassare più volte.
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FAQ
L’autonomia dichiarata arriva fino a 50 minuti, sufficiente per pulire superfici ampie con una sola ricarica.
Sì, grazie al design lay-flat che si reclina fino a 180° riesce a raggiungere comodamente lo spazio sotto letti, divani e mobili bassi.
Il sistema Flashdry utilizza acqua calda per pulire tubo e rullo, poi asciuga le parti interne con aria calda per mantenerle igieniche.
Sì, il design DualBlock Anti-Tangle con raschietti a doppio strato è studiato per limitare grovigli e ostruzioni causati dai capelli.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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