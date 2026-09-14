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Ore passate con secchio, straccio e aspirapolvere per avere pavimenti davvero puliti possono diventare un ricordo: chi ha poco tempo cerca una soluzione che faccia tutto in una sola passata. La Rowenta X-Clean 10 arriva proprio in questo scenario con uno sconto del 35%, pensato per chi vuole pavimenti puliti a fondo senza fatica, su legno, marmo, laminato e piastrelle.

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La lavapavimenti senza fili Rowenta X-Clean 10 aspira e lava con acqua sempre pulita in un’unica passata, sfruttando un sistema a doppio serbatoio che separa solidi e liquidi per gestire anche lo sporco più ostinato. La tecnologia intelligente regola automaticamente potenza di aspirazione e flusso d’acqua in base al livello di sporco, mentre il display LED cambia colore per indicare quando la superficie è davvero pulita e fornisce informazioni chiare su batteria e manutenzione. La struttura pieghevole a 180° e la spazzola laterale permettono di raggiungere bordi, battiscopa e angoli difficili, trasformando la pulizia quotidiana in un’operazione più rapida e precisa.

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Con questa promo la Rowenta X-Clean 10 scende a 359,99€ grazie a uno sconto del 35%, che si traduce in un risparmio di oltre 190 euro rispetto al prezzo di listino. Parliamo di una lavapavimenti senza fili completa di rullo morbido aggiuntivo, spazzola laterale, filtri, base di ricarica e pulizia, caricatore e spazzola per la manutenzione, una dotazione che la rende particolarmente competitiva rispetto a molti modelli della stessa fascia che offrono meno accessori. Se stai valutando un prodotto capace di coprire superfici ampie in un’unica sessione, qui trovi un equilibrio riuscito tra prestazioni e prezzo. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

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La lavapavimenti Rowenta con la tecnologia smart e l’autonomia fino a 60 minuti

Se vuoi ridurre al minimo la fatica e il tempo dedicato alle pulizie di casa, una lavapavimenti che unisce aspirazione e lavaggio in un solo passaggio può essere la risposta più pratica.

Sistema 2-in-1 aspirazione e lavaggio con acqua sempre pulita : aspira lo sporco e lava contemporaneamente, evitando di trascinare residui sul pavimento e riducendo il numero di passaggi necessari per ottenere superfici davvero pulite.

: aspira lo sporco e lava contemporaneamente, evitando di trascinare residui sul pavimento e riducendo il numero di passaggi necessari per ottenere superfici davvero pulite. Doppio serbatoio per solidi e liquidi : separa efficacemente le particelle secche dai liquidi, rendendo lo smaltimento più igienico e facilitando la gestione di macchie e sporco impegnativo in cucina, ingresso o zona living.

: separa efficacemente le particelle secche dai liquidi, rendendo lo smaltimento più igienico e facilitando la gestione di macchie e sporco impegnativo in cucina, ingresso o zona living. Tecnologia smart con regolazione automatica : la lavapavimenti rileva il livello di sporco e adatta potenza di aspirazione e flusso d’acqua, così non devi regolare manualmente le impostazioni stanza per stanza e ottieni sempre il giusto equilibrio tra efficacia e consumo.

: la lavapavimenti rileva il livello di sporco e adatta potenza di aspirazione e flusso d’acqua, così non devi regolare manualmente le impostazioni stanza per stanza e ottieni sempre il giusto equilibrio tra efficacia e consumo. Display LED informativo : indica il passaggio da sporco a pulito cambiando colore, oltre a mostrare lo stato della batteria e della manutenzione, permettendoti di controllare l’avanzamento della pulizia con un colpo d’occhio.

: indica il passaggio da sporco a pulito cambiando colore, oltre a mostrare lo stato della batteria e della manutenzione, permettendoti di controllare l’avanzamento della pulizia con un colpo d’occhio. Design pieghevole a 180° e spazzola laterale : raggiungi agevolmente sotto mobili, lungo i battiscopa e negli angoli, evitando di spostare continuamente arredamento e sedie per pulire i punti più scomodi.

: raggiungi agevolmente sotto mobili, lungo i battiscopa e negli angoli, evitando di spostare continuamente arredamento e sedie per pulire i punti più scomodi. Tecnologia ad auto-propulsione : la spinta richiesta è fino a quattro volte inferiore rispetto a una lavapavimenti tradizionale, così le sessioni di pulizia risultano meno stancanti anche su superfici di grandi dimensioni.

: la spinta richiesta è fino a quattro volte inferiore rispetto a una lavapavimenti tradizionale, così le sessioni di pulizia risultano meno stancanti anche su superfici di grandi dimensioni. Autonomia fino a 60 minuti : la batteria consente di coprire fino a 350 m² (in base alla modalità e alla disposizione degli ambienti), ideale per appartamenti grandi o case su più livelli senza dover interrompere il lavoro per ricaricare.

: la batteria consente di coprire fino a 350 m² (in base alla modalità e alla disposizione degli ambienti), ideale per appartamenti grandi o case su più livelli senza dover interrompere il lavoro per ricaricare. Funzione di autopulizia con asciugatura ad aria calda a 65°: con un solo pulsante il rullo e il circuito interno vengono puliti e asciugati, riducendo la manutenzione manuale e mantenendo la macchina più igienica nel tempo.

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FAQ Su quali tipi di pavimento posso usare Rowenta X-Clean 10? La lavapavimenti è adatta a tutti i pavimenti duri, inclusi legno, marmo, laminato e piastrelle. Quanta autonomia ha la lavapavimenti Rowenta X-Clean 10? L’autonomia arriva fino a 60 minuti, sufficiente per coprire fino a circa 350 m² in base alla modalità e agli arredi. La Rowenta X-Clean 10 pulisce anche lungo i bordi e negli angoli? Sì, grazie alla spazzola laterale e alla struttura pieghevole a 180° riesce a pulire bordi, battiscopa e angoli difficili. Come funziona l’autopulizia della Rowenta X-Clean 10? Con un pulsante si attiva il ciclo di autopulizia del rullo e del sistema interno, con asciugatura ad aria calda a 65°.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.