Roborock F25 XT lava e aspira, solo oggi costa la metà
La lavapavimenti e aspirapolvere roborock F25 XT con aspirazione potente e sistema di autopulizia, oggi costa la metà.
Rimuovere insieme polvere, liquidi rovesciati e sporco dai pavimenti duri può richiedere più passaggi e tempo. Il roborock F25 XT unisce aspirazione e lavaggio e oggi è disponibile con uno sconto del 49%.
Questo dispositivo senza fili è pensato per la pulizia dei pavimenti duri e combina una potenza di aspirazione di 20.000 Pa con una funzione di lavaggio. Il design ultra piatto a 180° aiuta a passare sotto i mobili, mentre il sistema a doppio raschietto è progettato per gestire aloni, capelli e peli di animali. A fine lavoro, la funzione di autopulizia e l’asciugatura rapida contribuiscono a semplificare la manutenzione.
roborock F25 XT: sconto del 49% e 200 euro di risparmio
Il prezzo indicato è di 229 euro, con uno sconto del 49% e un risparmio di 200 euro rispetto al prezzo precedente calcolato sulla percentuale indicata. Il roborock F25 XT combina aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo; il prezzo rispetto ad altri prodotti della stessa fascia non è specificato nei dati disponibili. Non sono indicate informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso. Puoi trovare il roborock F25 XT con uno sconto del 49%.
Acquista subito roborock F25 XT in offerta
Il lavapavimenti senza fili con aspirazione da 20.000 Pa e design piatto a 180°
Quando vuoi affrontare lo sporco quotidiano senza alternare più apparecchi, un dispositivo che aspira e lava può rendere la routine più semplice. Il roborock F25 XT è progettato per i pavimenti duri e propone funzioni pensate per raggiungere gli angoli e facilitare la manutenzione:
- Aspirazione da 20.000 Pa: aiuta a raccogliere sporco quotidiano, liquidi rovesciati e piccoli incidenti causati dagli animali domestici, mentre la funzione di lavaggio consente di svolgere entrambe le operazioni con lo stesso dispositivo.
- Design ultra piatto a 180°: permette di stendere l’apparecchio per scivolare sotto i mobili e raggiungere zone che possono essere difficili da pulire con una testina più ingombrante.
- Doppio raschietto e sistema anti-groviglio: il raschietto aiuta a controllare l’acqua e il pettine è progettato per catturare peli e capelli, con l’obiettivo di limitare gli aloni e i grovigli.
- Autopulizia e asciugatura a 90 °C: il dispositivo pulisce il rullo e offre due modalità di asciugatura, una rapida da cinque minuti e una silenziosa da 20 minuti, riducendo gli interventi manuali dopo l’utilizzo.
- Testina orientabile e pulizia da bordo a bordo: la rotazione di 70 gradi facilita i movimenti tra i mobili; la pulizia arriva vicino a battiscopa, scale e angoli, con uno spazio libero inferiore a 0,7 mm.
- Controllo WiFi ed erogazione automatica della soluzione detergente: funzioni indicate tra le caratteristiche del prodotto, pensate per accompagnare le operazioni di pulizia.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 49% sul roborock F25 XT e risparmia 200 euro.
Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.
FAQ
È presentato come un lavapavimenti e aspirapolvere senza fili, con funzioni di aspirazione e lavaggio.
La potenza di aspirazione indicata è di 20.000 Pa.
Il design ultra piatto a 180° consente di stenderlo per scivolare sotto i mobili.
Dopo l'autopulizia, sono indicate due modalità di asciugatura: rapida in cinque minuti o silenziosa in 20 minuti, a 90 °C.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.