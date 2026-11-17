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La lavapavimenti e aspirapolvere roborock F25 XT con aspirazione potente e sistema di autopulizia, oggi costa la metà.

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Rimuovere insieme polvere, liquidi rovesciati e sporco dai pavimenti duri può richiedere più passaggi e tempo. Il roborock F25 XT unisce aspirazione e lavaggio e oggi è disponibile con uno sconto del 49%.

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Questo dispositivo senza fili è pensato per la pulizia dei pavimenti duri e combina una potenza di aspirazione di 20.000 Pa con una funzione di lavaggio. Il design ultra piatto a 180° aiuta a passare sotto i mobili, mentre il sistema a doppio raschietto è progettato per gestire aloni, capelli e peli di animali. A fine lavoro, la funzione di autopulizia e l’asciugatura rapida contribuiscono a semplificare la manutenzione.

roborock F25 XT: sconto del 49% e 200 euro di risparmio

Il prezzo indicato è di 229 euro, con uno sconto del 49% e un risparmio di 200 euro rispetto al prezzo precedente calcolato sulla percentuale indicata. Il roborock F25 XT combina aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo; il prezzo rispetto ad altri prodotti della stessa fascia non è specificato nei dati disponibili. Non sono indicate informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso. Puoi trovare il roborock F25 XT con uno sconto del 49%.

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Il lavapavimenti senza fili con aspirazione da 20.000 Pa e design piatto a 180°

Quando vuoi affrontare lo sporco quotidiano senza alternare più apparecchi, un dispositivo che aspira e lava può rendere la routine più semplice. Il roborock F25 XT è progettato per i pavimenti duri e propone funzioni pensate per raggiungere gli angoli e facilitare la manutenzione:

Aspirazione da 20.000 Pa : aiuta a raccogliere sporco quotidiano, liquidi rovesciati e piccoli incidenti causati dagli animali domestici, mentre la funzione di lavaggio consente di svolgere entrambe le operazioni con lo stesso dispositivo.

: aiuta a raccogliere sporco quotidiano, liquidi rovesciati e piccoli incidenti causati dagli animali domestici, mentre la funzione di lavaggio consente di svolgere entrambe le operazioni con lo stesso dispositivo. Design ultra piatto a 180° : permette di stendere l’apparecchio per scivolare sotto i mobili e raggiungere zone che possono essere difficili da pulire con una testina più ingombrante.

: permette di stendere l’apparecchio per scivolare sotto i mobili e raggiungere zone che possono essere difficili da pulire con una testina più ingombrante. Doppio raschietto e sistema anti-groviglio : il raschietto aiuta a controllare l’acqua e il pettine è progettato per catturare peli e capelli, con l’obiettivo di limitare gli aloni e i grovigli.

: il raschietto aiuta a controllare l’acqua e il pettine è progettato per catturare peli e capelli, con l’obiettivo di limitare gli aloni e i grovigli. Autopulizia e asciugatura a 90 °C : il dispositivo pulisce il rullo e offre due modalità di asciugatura, una rapida da cinque minuti e una silenziosa da 20 minuti, riducendo gli interventi manuali dopo l’utilizzo.

: il dispositivo pulisce il rullo e offre due modalità di asciugatura, una rapida da cinque minuti e una silenziosa da 20 minuti, riducendo gli interventi manuali dopo l’utilizzo. Testina orientabile e pulizia da bordo a bordo : la rotazione di 70 gradi facilita i movimenti tra i mobili; la pulizia arriva vicino a battiscopa, scale e angoli, con uno spazio libero inferiore a 0,7 mm.

: la rotazione di 70 gradi facilita i movimenti tra i mobili; la pulizia arriva vicino a battiscopa, scale e angoli, con uno spazio libero inferiore a 0,7 mm. Controllo WiFi ed erogazione automatica della soluzione detergente: funzioni indicate tra le caratteristiche del prodotto, pensate per accompagnare le operazioni di pulizia.

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FAQ Il roborock F25 XT aspira e lava contemporaneamente? È presentato come un lavapavimenti e aspirapolvere senza fili, con funzioni di aspirazione e lavaggio. Quanta potenza di aspirazione ha il roborock F25 XT? La potenza di aspirazione indicata è di 20.000 Pa. Il roborock F25 XT può passare sotto i mobili? Il design ultra piatto a 180° consente di stenderlo per scivolare sotto i mobili. Come funziona l'asciugatura del roborock F25 XT? Dopo l'autopulizia, sono indicate due modalità di asciugatura: rapida in cinque minuti o silenziosa in 20 minuti, a 90 °C.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.