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Pulire pavimenti e tappeti in profondità, togliere peli di animale e residui liquidi senza dover passare prima l’aspirapolvere e poi lo straccio è una perdita di tempo per chiunque abbia una casa molto vissuta. Con Polti Rollysteam WD50C puoi gestire tutto in un’unica passata e, in questo momento, approfittare di uno sconto del 46% sul prezzo di listino.

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Questo modello unisce in un solo corpo aspirazione, lavaggio e igienizzazione a vapore, lavorando senza filo per darti massima libertà di movimento. La tecnologia Polti SteamActive è pensata per eliminare fino al 99,999% di germi, batteri e funghi senza detergenti, mentre la spazzola rotante Polti PowerBrush con ruote scorrevoli garantisce una pulizia efficace anche sullo sporco più ostinato. Inoltre il sistema di auto‑pulizia e asciugatura del rullo semplifica la manutenzione quotidiana.

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In questa fase il Polti Rollysteam WD50C è proposto a 349,99€ con un forte ribasso rispetto al listino, pari a uno sconto del 46%. Considerando che si tratta di un dispositivo all‑in‑one che lava, aspira e igienizza con vapore, il prezzo si posiziona in modo competitivo rispetto ad altri prodotti multiuso della stessa fascia.

L’assenza di detergenti chimici non solo riduce i costi nel tempo, ma rende questa soluzione particolarmente interessante per chi cerca una casa più sana e attenta all’ambiente. Inoltre la funzione di auto‑pulizia con base riscaldante mantiene il rullo sempre igienizzato e asciutto, aiutando a preservare le prestazioni nel lungo periodo grazie anche al ciclo Calc Cleaning dedicato ai circuiti interni.

Se vuoi passare a una gestione più rapida delle pulizie quotidiane, il Polti Rollysteam WD50C è disponibile con uno sconto del 46%, una buona occasione per portare a casa un sistema completo di lavaggio e aspirazione.

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Il lavapavimenti Polti con il vapore igienizzante e la spazzola rotante

Se il tuo problema è tenere puliti pavimenti e tappeti in presenza di bambini o animali, senza riempire la casa di detergenti chimici, questo lavapavimenti cordless è pensato proprio per semplificare la routine. Ecco i vantaggi concreti delle sue funzioni principali.

Sistema all‑in‑one che aspira, lava e igienizza : in un solo passaggio rimuovi sporco solido e liquido, riducendo il tempo dedicato alle pulizie e senza dover usare più apparecchi diversi.

: in un solo passaggio rimuovi sporco solido e liquido, riducendo il tempo dedicato alle pulizie e senza dover usare più apparecchi diversi. Tecnologia Polti SteamActive : il vapore ad alta efficacia permette di eliminare fino al 99,999% di germi, batteri e funghi senza prodotti chimici, ideale per chi soffre di allergie o vuole ambienti più salubri.

: il vapore ad alta efficacia permette di eliminare fino al 99,999% di germi, batteri e funghi senza prodotti chimici, ideale per chi soffre di allergie o vuole ambienti più salubri. Spazzola rotante Polti PowerBrush con ruote scorrevoli : facilita lo scorrimento anche su sporco ostinato, così fai meno fatica e ottieni un risultato uniforme su diversi tipi di pavimento.

: facilita lo scorrimento anche su sporco ostinato, così fai meno fatica e ottieni un risultato uniforme su diversi tipi di pavimento. Adatto a tutti i pavimenti, inclusi tappeti a pelo corto : puoi passare dall’hard floor ai tappeti senza cambiare strumento, mantenendo tutta la casa pulita con un unico dispositivo.

: puoi passare dall’hard floor ai tappeti senza cambiare strumento, mantenendo tutta la casa pulita con un unico dispositivo. Sistema di auto‑pulizia e base riscaldante per il rullo : il rullo viene pulito e asciugato automaticamente, riducendo la manutenzione manuale e garantendo maggiore igiene tra una sessione e l’altra.

: il rullo viene pulito e asciugato automaticamente, riducendo la manutenzione manuale e garantendo maggiore igiene tra una sessione e l’altra. Ciclo Calc Cleaning : aiuta a mantenere puliti i circuiti interni, preservando le prestazioni del vapore nel tempo, soprattutto in zone con acqua più dura.

: aiuta a mantenere puliti i circuiti interni, preservando le prestazioni del vapore nel tempo, soprattutto in zone con acqua più dura. Perfetto per chi ha animali domestici : aspira efficacemente peli e sporco, mantenendo pavimenti e tappeti igienizzati anche con amici a quattro zampe sempre in casa.

: aspira efficacemente peli e sporco, mantenendo pavimenti e tappeti igienizzati anche con amici a quattro zampe sempre in casa. Montaggio semplice con vite inclusa nel manico: la vite di fissaggio è già presente in un sacchettino sul manico, così l’assemblaggio iniziale è immediato e senza complicazioni.

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FAQ Il Polti Rollysteam WD50C funziona su tutti i tipi di pavimento? Sì, è progettato per pulire efficacemente tutti i pavimenti di casa, inclusi i tappeti a pelo corto. Serve usare detergenti con il Polti Rollysteam WD50C? No, la tecnologia Polti SteamActive igienizza con il solo vapore senza bisogno di detergenti chimici. Il Polti Rollysteam WD50C è adatto a chi ha animali domestici? Sì, aspira peli e sporco lasciati dagli animali e allo stesso tempo igienizza le superfici. Come si pulisce il rullo del Polti Rollysteam WD50C? Il rullo viene pulito e asciugato tramite il sistema di auto‑pulizia con base riscaldante integrata.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.