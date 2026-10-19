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Polti Rollysteam WD50C, la lavapavimenti smart oggi con il 46% di sconto

La lavapavimenti e aspirapolvere Polti Rollysteam WD50C è in offerta con uno sconto del 46% e costa quasi la metà. Lava il pavimento e aspira la polvere.

3 min di lettura

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Redazione

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Polti Rollysteam WD50C cordless lavapavimenti e aspirapolvere Amazon

Gestire briciole, liquidi e macchie sui pavimenti richiede spesso più passaggi e strumenti diversi. Il Polti Rollysteam WD50C combina aspirazione, lavaggio e igienizzazione a vapore; oggi è disponibile con uno sconto del 46%.

Questo lavapavimenti cordless è pensato per le pulizie quotidiane: aspira lo sporco solido e liquido mentre lava, e utilizza il vapore senza detergenti chimici. La spazzola rotante aiuta a rimuovere anche lo sporco ostinato, mentre il sistema di auto-pulizia e la base riscaldante si occupano del rullo dopo l’uso. È indicato anche per chi convive con animali e deve raccogliere peli e sporco con regolarità.

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Polti Rollysteam WD50C: sconto del 46% e prezzo di 349 euro

Con il ribasso del 46%, il Polti Rollysteam WD50C è disponibile a 349 euro. La combinazione di aspirazione, lavaggio e vapore in un solo apparecchio può essere utile a chi vuole affrontare le pulizie quotidiane senza passare da un dispositivo all’altro; il funzionamento cordless, inoltre, evita il vincolo del cavo durante gli spostamenti. Le informazioni disponibili non indicano eventuali pagamenti rateali, coupon, data di scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso. Per consultare la disponibilità e i dettagli aggiornati, puoi trovare il Polti Rollysteam WD50C a 349 euro.

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Il lavapavimenti Polti con il vapore e la spazzola rotante

Quando la pulizia del pavimento deve essere rapida e affrontare tipi diversi di sporco, riunire più funzioni in un solo passaggio può semplificare la routine. Ecco cosa offre questo modello:

  • Aspirazione e lavaggio insieme: raccoglie sporco solido e liquido mentre lava, così le pulizie quotidiane possono essere svolte con un solo apparecchio e una sola passata.
  • Vapore senza detergenti chimici: la tecnologia SteamActive è indicata per igienizzare i pavimenti con il vapore. Polti dichiara l’eliminazione fino al 99,999% di germi, batteri e funghi.
  • Spazzola rotante PowerBrush: contribuisce a rimuovere lo sporco più ostinato; le ruote scorrevoli aiutano a muovere il lavapavimenti durante l’utilizzo.
  • Uso su diverse superfici: è adatto ai pavimenti e ai tappeti a pelo corto, per affrontare più esigenze di pulizia domestica.
  • Manutenzione del rullo: l’auto-pulizia e la base riscaldante aiutano a mantenerlo pulito e asciutto. Il ciclo Calc Cleaning contribuisce alla pulizia dei circuiti e al mantenimento delle prestazioni nel tempo.
  • Adatto agli ambienti frequentati dagli animali: aspira peli e sporco e combina questa funzione con lavaggio e azione igienizzante del vapore, per la pulizia regolare degli spazi condivisi con gli amici a quattro zampe.

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Approfitta ora dello sconto del 46% sul Polti Rollysteam WD50C e unisci aspirazione, lavaggio e vapore.

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Offerta

FAQ

Il Polti Rollysteam WD50C pulisce senza detergenti?

Sì. Igienizza con il vapore senza utilizzare detergenti chimici.

Il Polti Rollysteam WD50C è adatto ai tappeti?

È indicato per diverse superfici, inclusi i tappeti a pelo corto.

È utile in una casa con animali?

Sì. È indicato per aspirare peli e sporco e pulire gli ambienti frequentati dagli animali.

Come si pulisce il rullo del lavapavimenti?

Il sistema di auto-pulizia e la base riscaldante aiutano a mantenere il rullo pulito e asciutto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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