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La lavapavimenti e aspirapolvere Polti Rollysteam WD50C è in offerta con uno sconto del 46% e costa quasi la metà. Lava il pavimento e aspira la polvere.

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Gestire briciole, liquidi e macchie sui pavimenti richiede spesso più passaggi e strumenti diversi. Il Polti Rollysteam WD50C combina aspirazione, lavaggio e igienizzazione a vapore; oggi è disponibile con uno sconto del 46%.

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Questo lavapavimenti cordless è pensato per le pulizie quotidiane: aspira lo sporco solido e liquido mentre lava, e utilizza il vapore senza detergenti chimici. La spazzola rotante aiuta a rimuovere anche lo sporco ostinato, mentre il sistema di auto-pulizia e la base riscaldante si occupano del rullo dopo l’uso. È indicato anche per chi convive con animali e deve raccogliere peli e sporco con regolarità.

Polti Rollysteam WD50C: sconto del 46% e prezzo di 349 euro

Con il ribasso del 46%, il Polti Rollysteam WD50C è disponibile a 349 euro. La combinazione di aspirazione, lavaggio e vapore in un solo apparecchio può essere utile a chi vuole affrontare le pulizie quotidiane senza passare da un dispositivo all’altro; il funzionamento cordless, inoltre, evita il vincolo del cavo durante gli spostamenti. Le informazioni disponibili non indicano eventuali pagamenti rateali, coupon, data di scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso. Per consultare la disponibilità e i dettagli aggiornati, puoi trovare il Polti Rollysteam WD50C a 349 euro.

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Il lavapavimenti Polti con il vapore e la spazzola rotante

Quando la pulizia del pavimento deve essere rapida e affrontare tipi diversi di sporco, riunire più funzioni in un solo passaggio può semplificare la routine. Ecco cosa offre questo modello:

Aspirazione e lavaggio insieme: raccoglie sporco solido e liquido mentre lava, così le pulizie quotidiane possono essere svolte con un solo apparecchio e una sola passata.

raccoglie sporco solido e liquido mentre lava, così le pulizie quotidiane possono essere svolte con un solo apparecchio e una sola passata. Vapore senza detergenti chimici: la tecnologia SteamActive è indicata per igienizzare i pavimenti con il vapore. Polti dichiara l’eliminazione fino al 99,999% di germi, batteri e funghi.

la tecnologia SteamActive è indicata per igienizzare i pavimenti con il vapore. Polti dichiara l’eliminazione fino al 99,999% di germi, batteri e funghi. Spazzola rotante PowerBrush: contribuisce a rimuovere lo sporco più ostinato; le ruote scorrevoli aiutano a muovere il lavapavimenti durante l’utilizzo.

contribuisce a rimuovere lo sporco più ostinato; le ruote scorrevoli aiutano a muovere il lavapavimenti durante l’utilizzo. Uso su diverse superfici: è adatto ai pavimenti e ai tappeti a pelo corto, per affrontare più esigenze di pulizia domestica.

è adatto ai pavimenti e ai tappeti a pelo corto, per affrontare più esigenze di pulizia domestica. Manutenzione del rullo: l’auto-pulizia e la base riscaldante aiutano a mantenerlo pulito e asciutto. Il ciclo Calc Cleaning contribuisce alla pulizia dei circuiti e al mantenimento delle prestazioni nel tempo.

l’auto-pulizia e la base riscaldante aiutano a mantenerlo pulito e asciutto. Il ciclo Calc Cleaning contribuisce alla pulizia dei circuiti e al mantenimento delle prestazioni nel tempo. Adatto agli ambienti frequentati dagli animali: aspira peli e sporco e combina questa funzione con lavaggio e azione igienizzante del vapore, per la pulizia regolare degli spazi condivisi con gli amici a quattro zampe.

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FAQ Il Polti Rollysteam WD50C pulisce senza detergenti? Sì. Igienizza con il vapore senza utilizzare detergenti chimici. Il Polti Rollysteam WD50C è adatto ai tappeti? È indicato per diverse superfici, inclusi i tappeti a pelo corto. È utile in una casa con animali? Sì. È indicato per aspirare peli e sporco e pulire gli ambienti frequentati dagli animali. Come si pulisce il rullo del lavapavimenti? Il sistema di auto-pulizia e la base riscaldante aiutano a mantenere il rullo pulito e asciutto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.