Dyson, la lavapavimenti top al minimo storico: prezzo in picchiata

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La lavapavimenti professionale di Dyson è in offerta con uno sconto di 130 euro e approfitti del minimo storico. Aspira e lava contemporaneamente e arriva sotto qualsiasi mobile.

Dyson

Super occasione per la lavapavimenti elettrica Dyson Clean+Wash Hygyene. Il merito è delle promo lampo di questo inizio di settimana disponibili su diversi prodotti Dyson e la lavapavimenti è una delle protagoniste. Da oggi la trovi sulla piattaforma di e-commerce con un sconto top del 26% che ti fa risparmiare ben 130 euro su quello di listino. Per questo elettrodomestico si tratta di un’occasione irripetibile: hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Si tratta di un modello con tecnologie avanzate in grado di separare lo sporco liquido da quello secco in modo da non intasare le componenti interne. Facile da utilizzare e dotato di una grande potenza, aspira e lava in un’unica passata. Non perdere altro tempo e approfittane immediatamente: la promo può terminare da un momento all’altro.

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Dyson Clean+Wash Hygiene: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo al minimo storico per l’ottima lavapavimenti Dyson Clean+Wash Hygiene. Grazie allo sconto lampo del 26% disponibile oggi il prezzo scende a 369 euro con un risparmio netto di 130 euro su quello storico. Approfitti di uno dei migliori prezzi di tutto il web, a cui si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediato e acquistandolo oggi lo ricevi a casa entro un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnata a casa.

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Dyson Clean+Wash Hygiene: le caratteristiche tecniche

La Dyson Clean+Wash Hygiene si distingue dalle altre lavapavimenti per il suo sistema igienico senza filtro di scarico: a differenza dei modelli tradizionali, che possono trattenere umidità e favorire la formazione di batteri e cattivi odori, il dispositivo Dyson separa automaticamente i rifiuti secchi da quelli liquidi, evitando l’accumulo di detriti all’interno della macchina.

Dotata di un rullo in microfibra con 84.000 filamenti capace di catturare sia lo sporco secco sia i liquidi grazie a una potente azione capillare, raccogliendo detriti, macchie appiccicose e peli senza bisogno di passare prima l’aspirapolvere. Il rullo si autopulisce a ogni rotazione, venendo risciacquato con acqua sempre pulita, per un risultato senza striature che si asciuga in appena 60 secondi, rilasciando meno di 1 grammo d’acqua per metro quadro.

Per la gestione di peli e capelli, le setole in nylon integrate nel rullo li sollevano dal pavimento anche da bagnati, mentre il nuovo pettine anti-groviglio posizionato dietro il rullo previene i grovigli anche con capelli lunghi fino a 35 cm. Il sistema di pulizia su tre lati raggiunge inoltre bordi e angoli, dove solitamente si accumula più sporco.

Al termine dell’utilizzo, riponendo il dispositivo sulla base è possibile avviare un ciclo di autopulizia che risciacqua l’intero sistema, seguito da una asciugatura ad aria calda a 85°C, per prevenire la proliferazione di batteri e cattivi odori. Lo svuotamento richiede appena 20 secondi, grazie alla vaschetta dei detriti e al serbatoio dell’acqua sporca estraibili insieme.

La lavapavimenti è anche reclinabile per pulire anche sotto i mobili più bassi. Sono disponibili quattro modalità di potenza, dalla modalità Bassa per superfici più ampie con meno acqua, fino alla modalità Max per lo sporco più ostinato. Con la batteria al 100% risesci a coprire fino a 350 m² e un’autonomia di 45 minuti. Si adatta a qualsiasi pavimento, dalle piastrelle, al marmo, al vinile, al laminato fino al parquet. Il tutto è gestibile anche tramite l’app MyDyson.

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