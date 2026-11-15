Bissell CrossWave HF3, sprofonda il prezzo della lavapavimenti professionale
La lavapavimenti Bissell CrossWave HF3 con doppio serbatoio e autonomia fino a 25 minuti è in offerta con uno sconto del 66% e il prezzo crolla.
Lavare e aspirare i pavimenti in passaggi separati richiede tempo e rende più impegnative le pulizie di casa. La Bissell CrossWave HF3 riunisce queste operazioni in un’unica macchina senza fili, disponibile con uno sconto del 66%.
Questo aspirapolvere lava, aspira e asciuga i pavimenti duri sigillati, compresi parquet, laminato e piastrelle. Il sistema con serbatoio separato per acqua pulita e sporca aiuta a lavare usando acqua fresca, mentre la funzione di autopulizia è pensata per pulire spazzola e interno della macchina dopo l’uso. La modalità Low e quella High permettono di orientare la pulizia verso lo sporco leggero oppure le macchie più ostinate.
Bissell CrossWave HF3 in offerta: sconto del 66% e prezzo di 99,06 euro
Per chi vuole ridurre i passaggi necessari per pulire i pavimenti, la Bissell CrossWave HF3 è proposta a 99,06 euro, con uno sconto del 66%. Il prezzo indicato e la percentuale di sconto sono quelli riportati nella pagina del prodotto. Le informazioni disponibili non specificano un risparmio in euro, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, una scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso. Puoi consultare i dettagli aggiornati della promozione direttamente sulla pagina Amazon, dove la Bissell CrossWave HF3 è proposta a 99,06 euro.
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La lavapavimenti Bissell con la funzione 3-in-1 e il doppio serbatoio
Se la pulizia dei pavimenti richiede più passaggi o vuoi gestire macchie di diversa entità, alcune caratteristiche della lavapavimenti possono rendere il lavoro più pratico:
- Lava, aspira e asciuga in un’unica operazione: combina tre attività per la pulizia dei pavimenti duri, così non occorre affrontarle separatamente.
- Adatta a parquet, laminato e piastrelle sigillati: l’aspirazione a umido permette di usarla su diverse superfici dure indicate dal produttore, per affrontare le pulizie in vari ambienti della casa.
- Doppio serbatoio per acqua pulita e sporca: separa i due flussi e consente di continuare a pulire con acqua fresca; la macchina include inoltre una funzione di autopulizia per spazzola e interno.
- Modalità Low e High: i controlli semplici permettono di scegliere tra una pulizia per lo sporco leggero e una per le macchie ostinate.
- Senza fili, con autonomia fino a 25 minuti: offre libertà di movimento durante la pulizia senza l’ingombro del cavo. Il livello di rumore dichiarato è di 70 dB.
- Accessori inclusi: nella confezione sono indicati una soluzione per pavimenti Multi-Superficie Naturale da 236 ml, una stazione di ricarica 3-in-1, un rullo per spazzola e un filtro.
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Approfitta ora dell’offerta sulla Bissell CrossWave HF3: lo sconto del 66% è da verificare sulla pagina prodotto.
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FAQ
È indicata per pavimenti duri sigillati, tra cui parquet, laminato e piastrelle.
L’autonomia dichiarata arriva fino a 25 minuti.
Sì, è progettata per lavare, aspirare e asciugare in un’unica operazione.
Sono indicati una soluzione Multi-Superficie Naturale da 236 ml, una stazione di ricarica 3-in-1, un rullo per spazzola e un filtro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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