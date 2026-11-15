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La lavapavimenti Bissell CrossWave HF3 con doppio serbatoio e autonomia fino a 25 minuti è in offerta con uno sconto del 66% e il prezzo crolla.

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Lavare e aspirare i pavimenti in passaggi separati richiede tempo e rende più impegnative le pulizie di casa. La Bissell CrossWave HF3 riunisce queste operazioni in un’unica macchina senza fili, disponibile con uno sconto del 66%.

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Questo aspirapolvere lava, aspira e asciuga i pavimenti duri sigillati, compresi parquet, laminato e piastrelle. Il sistema con serbatoio separato per acqua pulita e sporca aiuta a lavare usando acqua fresca, mentre la funzione di autopulizia è pensata per pulire spazzola e interno della macchina dopo l’uso. La modalità Low e quella High permettono di orientare la pulizia verso lo sporco leggero oppure le macchie più ostinate.

Bissell CrossWave HF3 in offerta: sconto del 66% e prezzo di 99,06 euro

Per chi vuole ridurre i passaggi necessari per pulire i pavimenti, la Bissell CrossWave HF3 è proposta a 99,06 euro, con uno sconto del 66%. Il prezzo indicato e la percentuale di sconto sono quelli riportati nella pagina del prodotto. Le informazioni disponibili non specificano un risparmio in euro, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, una scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso. Puoi consultare i dettagli aggiornati della promozione direttamente sulla pagina Amazon, dove la Bissell CrossWave HF3 è proposta a 99,06 euro.

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La lavapavimenti Bissell con la funzione 3-in-1 e il doppio serbatoio

Se la pulizia dei pavimenti richiede più passaggi o vuoi gestire macchie di diversa entità, alcune caratteristiche della lavapavimenti possono rendere il lavoro più pratico:

Lava, aspira e asciuga in un’unica operazione : combina tre attività per la pulizia dei pavimenti duri, così non occorre affrontarle separatamente.

: combina tre attività per la pulizia dei pavimenti duri, così non occorre affrontarle separatamente. Adatta a parquet, laminato e piastrelle sigillati : l’aspirazione a umido permette di usarla su diverse superfici dure indicate dal produttore, per affrontare le pulizie in vari ambienti della casa.

: l’aspirazione a umido permette di usarla su diverse superfici dure indicate dal produttore, per affrontare le pulizie in vari ambienti della casa. Doppio serbatoio per acqua pulita e sporca : separa i due flussi e consente di continuare a pulire con acqua fresca; la macchina include inoltre una funzione di autopulizia per spazzola e interno.

: separa i due flussi e consente di continuare a pulire con acqua fresca; la macchina include inoltre una funzione di autopulizia per spazzola e interno. Modalità Low e High : i controlli semplici permettono di scegliere tra una pulizia per lo sporco leggero e una per le macchie ostinate.

: i controlli semplici permettono di scegliere tra una pulizia per lo sporco leggero e una per le macchie ostinate. Senza fili, con autonomia fino a 25 minuti : offre libertà di movimento durante la pulizia senza l’ingombro del cavo. Il livello di rumore dichiarato è di 70 dB.

: offre libertà di movimento durante la pulizia senza l’ingombro del cavo. Il livello di rumore dichiarato è di 70 dB. Accessori inclusi: nella confezione sono indicati una soluzione per pavimenti Multi-Superficie Naturale da 236 ml, una stazione di ricarica 3-in-1, un rullo per spazzola e un filtro.

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FAQ Su quali pavimenti si può usare la Bissell CrossWave HF3? È indicata per pavimenti duri sigillati, tra cui parquet, laminato e piastrelle. Quanto dura la batteria della Bissell CrossWave HF3? L’autonomia dichiarata arriva fino a 25 minuti. La Bissell CrossWave HF3 aspira e lava insieme? Sì, è progettata per lavare, aspirare e asciugare in un’unica operazione. Quali accessori sono inclusi? Sono indicati una soluzione Multi-Superficie Naturale da 236 ml, una stazione di ricarica 3-in-1, un rullo per spazzola e un filtro.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.