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Bissell CrossWave OmniFind, lava e aspira e da oggi con il 61% di sconto

La lavapavimenti Bissell CrossWave OmniFind è in offerta con uno sconto del 61% e il prezzo crolla. Spazzola con luce LED che illumina lo sporco.

3 min di lettura

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Redazione

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Bissell CrossWave OmniFind aspirapolvere senza fili Amazon

Bissell CrossWave OmniFind lava e aspira insieme ed è disponibile con uno sconto del 61%.

Questo lava e aspira senza fili è pensato anche per le case con animali domestici: le luci LED FurFinder aiutano a individuare peli e sporcizia che potrebbero sfuggire, mentre il funzionamento a 64 dB è indicato come ultra silenzioso. La pulizia a doppia azione consente di trattare pavimenti duri sigillati e tappeti, e il ciclo automatico di autopulizia rimuove sporco e residui dall’apparecchio dopo l’uso.

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Bissell CrossWave OmniFind in offerta: sconto del 61%

Se cerchi un solo apparecchio per aspirare e lavare, il Bissell CrossWave OmniFind è proposto a 138,07 euro, con uno sconto del 61%. La doppia modalità permette di scegliere la pulizia per pavimenti duri sigillati oppure per tappeti, mantenendo l’aspirazione e il lavaggio contemporanei. Puoi acquistare il Bissell CrossWave OmniFind a 138,07 euro. Le informazioni disponibili non indicano opzioni di pagamento a rate, uso di coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.

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Il lava e aspira BISSELL con le luci LED FurFinder e fino a 25 minuti di autonomia

Per chi vuole ridurre i passaggi necessari per pulire casa, questo apparecchio combina aspirazione e lavaggio e offre alcune funzioni pensate per semplificare la routine:

  • Luci LED FurFinder: aiutano a individuare peli di animali e sporco nascosto, così puoi concentrarti sulle zone che hanno bisogno di maggiore attenzione.
  • Aspirazione e lavaggio contemporanei: la doppia modalità è progettata per pavimenti duri sigillati e tappeti, evitando di dover alternare due apparecchi per queste operazioni.
  • Fino a 25 minuti di pulizia senza fili: la batteria consente di muoversi senza cavo; per una ricarica completa sono indicate quattro ore.
  • Ciclo di autopulizia e tecnologia anti-ostruzione: il ciclo elimina automaticamente sporco e residui, mentre il sistema anti-ostruzione limita l’accumulo di peli e residui sulla spazzola a rullo.
  • Serbatoio dell’acqua sporca a sgancio rapido: lo svuotamento è pensato per essere semplice e la stazione di carica compatta aiuta a riporre l’apparecchio.
  • Funzionamento a 64 dB e garanzia di due anni: il livello di rumorosità è descritto come ultra silenzioso e la dotazione include una garanzia di due anni.

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Offerta

FAQ

Il Bissell CrossWave OmniFind può pulire sia pavimenti duri sia tappeti?

Sì. Ha una modalità per i pavimenti duri sigillati e una per i tappeti; aspira e lava contemporaneamente.

Quanto dura la batteria del Bissell CrossWave OmniFind?

La pulizia senza fili dura fino a 25 minuti. La ricarica completa richiede quattro ore.

Come aiuta a pulire i peli degli animali?

Le luci LED FurFinder aiutano a individuare peli e sporco nascosti; la tecnologia anti-ostruzione limita l’accumulo di peli e residui.

Il Bissell CrossWave OmniFind si pulisce da solo?

È dotato di un ciclo di autopulizia integrato che elimina automaticamente sporco e residui dall’apparecchio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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