Bissell CrossWave OmniFind, lava e aspira e da oggi con il 61% di sconto
La lavapavimenti Bissell CrossWave OmniFind è in offerta con uno sconto del 61% e il prezzo crolla. Spazzola con luce LED che illumina lo sporco.
Bissell CrossWave OmniFind lava e aspira insieme ed è disponibile con uno sconto del 61%.
Questo lava e aspira senza fili è pensato anche per le case con animali domestici: le luci LED FurFinder aiutano a individuare peli e sporcizia che potrebbero sfuggire, mentre il funzionamento a 64 dB è indicato come ultra silenzioso. La pulizia a doppia azione consente di trattare pavimenti duri sigillati e tappeti, e il ciclo automatico di autopulizia rimuove sporco e residui dall’apparecchio dopo l’uso.
Bissell CrossWave OmniFind in offerta: sconto del 61%
Se cerchi un solo apparecchio per aspirare e lavare, il Bissell CrossWave OmniFind è proposto a 138,07 euro, con uno sconto del 61%. La doppia modalità permette di scegliere la pulizia per pavimenti duri sigillati oppure per tappeti, mantenendo l’aspirazione e il lavaggio contemporanei. Puoi acquistare il Bissell CrossWave OmniFind a 138,07 euro. Le informazioni disponibili non indicano opzioni di pagamento a rate, uso di coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.
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Il lava e aspira BISSELL con le luci LED FurFinder e fino a 25 minuti di autonomia
Per chi vuole ridurre i passaggi necessari per pulire casa, questo apparecchio combina aspirazione e lavaggio e offre alcune funzioni pensate per semplificare la routine:
- Luci LED FurFinder: aiutano a individuare peli di animali e sporco nascosto, così puoi concentrarti sulle zone che hanno bisogno di maggiore attenzione.
- Aspirazione e lavaggio contemporanei: la doppia modalità è progettata per pavimenti duri sigillati e tappeti, evitando di dover alternare due apparecchi per queste operazioni.
- Fino a 25 minuti di pulizia senza fili: la batteria consente di muoversi senza cavo; per una ricarica completa sono indicate quattro ore.
- Ciclo di autopulizia e tecnologia anti-ostruzione: il ciclo elimina automaticamente sporco e residui, mentre il sistema anti-ostruzione limita l’accumulo di peli e residui sulla spazzola a rullo.
- Serbatoio dell’acqua sporca a sgancio rapido: lo svuotamento è pensato per essere semplice e la stazione di carica compatta aiuta a riporre l’apparecchio.
- Funzionamento a 64 dB e garanzia di due anni: il livello di rumorosità è descritto come ultra silenzioso e la dotazione include una garanzia di due anni.
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FAQ
Sì. Ha una modalità per i pavimenti duri sigillati e una per i tappeti; aspira e lava contemporaneamente.
La pulizia senza fili dura fino a 25 minuti. La ricarica completa richiede quattro ore.
Le luci LED FurFinder aiutano a individuare peli e sporco nascosti; la tecnologia anti-ostruzione limita l’accumulo di peli e residui.
È dotato di un ciclo di autopulizia integrato che elimina automaticamente sporco e residui dall’apparecchio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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