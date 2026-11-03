Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La lavapavimenti Bissell CrossWave OmniFind è in offerta con uno sconto del 61% e il prezzo crolla. Spazzola con luce LED che illumina lo sporco.

Amazon

Bissell CrossWave OmniFind lava e aspira insieme ed è disponibile con uno sconto del 61%.

Bissell CrossWave OmniFind 349,99 € Acquista su Amazon

Questo lava e aspira senza fili è pensato anche per le case con animali domestici: le luci LED FurFinder aiutano a individuare peli e sporcizia che potrebbero sfuggire, mentre il funzionamento a 64 dB è indicato come ultra silenzioso. La pulizia a doppia azione consente di trattare pavimenti duri sigillati e tappeti, e il ciclo automatico di autopulizia rimuove sporco e residui dall’apparecchio dopo l’uso.

Bissell CrossWave OmniFind in offerta: sconto del 61%

Se cerchi un solo apparecchio per aspirare e lavare, il Bissell CrossWave OmniFind è proposto a 138,07 euro, con uno sconto del 61%. La doppia modalità permette di scegliere la pulizia per pavimenti duri sigillati oppure per tappeti, mantenendo l’aspirazione e il lavaggio contemporanei. Puoi acquistare il Bissell CrossWave OmniFind a 138,07 euro. Le informazioni disponibili non indicano opzioni di pagamento a rate, uso di coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.

Amazon

Acquista ora Bissell CrossWave OmniFind in offerta

Il lava e aspira BISSELL con le luci LED FurFinder e fino a 25 minuti di autonomia

Per chi vuole ridurre i passaggi necessari per pulire casa, questo apparecchio combina aspirazione e lavaggio e offre alcune funzioni pensate per semplificare la routine:

Luci LED FurFinder : aiutano a individuare peli di animali e sporco nascosto, così puoi concentrarti sulle zone che hanno bisogno di maggiore attenzione.

: aiutano a individuare peli di animali e sporco nascosto, così puoi concentrarti sulle zone che hanno bisogno di maggiore attenzione. Aspirazione e lavaggio contemporanei : la doppia modalità è progettata per pavimenti duri sigillati e tappeti, evitando di dover alternare due apparecchi per queste operazioni.

: la doppia modalità è progettata per pavimenti duri sigillati e tappeti, evitando di dover alternare due apparecchi per queste operazioni. Fino a 25 minuti di pulizia senza fili : la batteria consente di muoversi senza cavo; per una ricarica completa sono indicate quattro ore.

: la batteria consente di muoversi senza cavo; per una ricarica completa sono indicate quattro ore. Ciclo di autopulizia e tecnologia anti-ostruzione : il ciclo elimina automaticamente sporco e residui, mentre il sistema anti-ostruzione limita l’accumulo di peli e residui sulla spazzola a rullo.

: il ciclo elimina automaticamente sporco e residui, mentre il sistema anti-ostruzione limita l’accumulo di peli e residui sulla spazzola a rullo. Serbatoio dell’acqua sporca a sgancio rapido : lo svuotamento è pensato per essere semplice e la stazione di carica compatta aiuta a riporre l’apparecchio.

: lo svuotamento è pensato per essere semplice e la stazione di carica compatta aiuta a riporre l’apparecchio. Funzionamento a 64 dB e garanzia di due anni: il livello di rumorosità è descritto come ultra silenzioso e la dotazione include una garanzia di due anni.

Bissell CrossWave OmniFind 349,99 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 61% sul Bissell CrossWave OmniFind.

Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.

Offerta Lefant M1 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 3 ... 119,95 € -70% 399,99 € Risparmi 280,04 € Acquista su Amazon Lefant M1 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 3 ... 119,98 € -70% 399,99 € Risparmi 280,01 € Acquista su Amazon Lefant M330 Plus Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Anti-Grov... 139,98 € -65% 399,99 € Risparmi 260,01 € Acquista su Amazon Lefant M5 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo 23... 399,98 € -60% 999,99 € Risparmi 600,01 € Acquista su Amazon Lefant M210 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con R... 299,98 € -57% 699,99 € Risparmi 400,01 € Acquista su Amazon

FAQ Il Bissell CrossWave OmniFind può pulire sia pavimenti duri sia tappeti? Sì. Ha una modalità per i pavimenti duri sigillati e una per i tappeti; aspira e lava contemporaneamente. Quanto dura la batteria del Bissell CrossWave OmniFind? La pulizia senza fili dura fino a 25 minuti. La ricarica completa richiede quattro ore. Come aiuta a pulire i peli degli animali? Le luci LED FurFinder aiutano a individuare peli e sporco nascosti; la tecnologia anti-ostruzione limita l’accumulo di peli e residui. Il Bissell CrossWave OmniFind si pulisce da solo? È dotato di un ciclo di autopulizia integrato che elimina automaticamente sporco e residui dall’apparecchio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.