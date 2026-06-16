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Samsung Galaxy Book4 Edge, notebook sottile con display Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici, Snapdragon X Elite e 16GB RAM è in sconto del 41%.

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Lavori spesso in mobilità, tra riunioni, spostamenti e sessioni di studio infinite, e ti serve un portatile leggero ma davvero potente, capace di gestire documenti, videochiamate e creatività senza rallentare? In questo momento il Samsung Galaxy Book4 Edge è proposto con uno sconto del 41% che porta il prezzo a 999,00€, una cifra molto aggressiva per un laptop Windows 11 con funzioni AI avanzate.

Samsung Galaxy Book4 Edge

Questo modello punta su un equilibrio interessante tra prestazioni e portabilità: il processore Snapdragon X Elite con Next Gen AI è pensato per chi vuole lavorare in modo rapido e intelligente, sfruttando strumenti basati sull’intelligenza artificiale senza dipendere sempre dalla rete. Il touchscreen Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici a 120 Hz garantisce immagini fluide, colori vividi e una riduzione delle luci blu pensata per chi passa molte ore davanti allo schermo. Il design sottile, la batteria fino a 18 ore e il caricabatterie rapido da 65 W lo rendono un compagno ideale da mettere in borsa ogni giorno, con in più l’integrazione nell’ecosistema Galaxy e l’accesso immediato alle funzioni AI tramite il pulsante dedicato Copilot.

Samsung Galaxy Book4 Edge in offerta: sconto del 41% e prezzo a 999,00€

Con questa promo il Samsung Galaxy Book4 Edge scende a 999,00€ grazie a uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino, una cifra molto competitiva per un laptop AI di nuova generazione con display AMOLED e 16GB di RAM. In una fascia di prezzo dove molti notebook offrono ancora schermi meno brillanti e piattaforme hardware tradizionali, qui hai un dispositivo pensato specificamente per la nuova ondata di applicazioni intelligenti, con Windows 11 e Snapdragon X Elite ottimizzati per l’AI. Se stai cercando un portatile moderno per lavoro, studio o creatività, questo è uno dei modelli più interessanti da tenere d’occhio. A questa cifra il Samsung Galaxy Book4 Edge è disponibile con uno sconto del 41%, ma le promozioni di questo tipo tendono a non durare a lungo.

Il laptop Samsung con il display Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici e il processore Snapdragon X Elite

Se passi gran parte della giornata tra documenti, browser e videochiamate, quello che ti serve è un portatile che non ti rallenti e non ti stanchi la vista, ma che allo stesso tempo resti leggero nello zaino.

Touchscreen Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici a 120 Hz : la fluidità elevata e i colori vividi rendono più piacevole lavorare, guardare contenuti e usare gesti touch, con una riduzione delle luci blu pensata per affaticare meno gli occhi nelle lunghe sessioni.

: la fluidità elevata e i colori vividi rendono più piacevole lavorare, guardare contenuti e usare gesti touch, con una riduzione delle luci blu pensata per affaticare meno gli occhi nelle lunghe sessioni. Processore Snapdragon X Elite con Next Gen AI : la piattaforma è studiata per gestire applicazioni pesanti e funzioni di intelligenza artificiale in locale, così puoi contare su prestazioni reattive anche offline e su strumenti avanzati per produttività e creatività.

: la piattaforma è studiata per gestire applicazioni pesanti e funzioni di intelligenza artificiale in locale, così puoi contare su prestazioni reattive anche offline e su strumenti avanzati per produttività e creatività. 16GB di RAM e 512GB SSD : puoi tenere aperte molte schede e programmi contemporaneamente senza rallentamenti evidenti, mentre lo spazio di archiviazione veloce permette di avviare Windows 11 e le app in pochi istanti.

: puoi tenere aperte molte schede e programmi contemporaneamente senza rallentamenti evidenti, mentre lo spazio di archiviazione veloce permette di avviare Windows 11 e le app in pochi istanti. Design sottile e leggero con batteria fino a 18 ore : l’autonomia dichiarata consente di affrontare una giornata di lavoro fuori sede senza cercare continuamente una presa di corrente, il tutto con un portatile facile da trasportare.

: l’autonomia dichiarata consente di affrontare una giornata di lavoro fuori sede senza cercare continuamente una presa di corrente, il tutto con un portatile facile da trasportare. Caricabatterie rapido compatto da 65 W : quando hai poco tempo, puoi recuperare rapidamente energia e ripartire, ideale per chi si muove spesso tra casa, ufficio e università.

: quando hai poco tempo, puoi recuperare rapidamente energia e ripartire, ideale per chi si muove spesso tra casa, ufficio e università. Integrazione nell’ecosistema Galaxy e tasto Copilot : la possibilità di collegarsi ai dispositivi Galaxy compatibili e l’accesso diretto alle funzioni AI tramite il pulsante dedicato semplificano il flusso di lavoro quotidiano.

: la possibilità di collegarsi ai dispositivi Galaxy compatibili e l’accesso diretto alle funzioni AI tramite il pulsante dedicato semplificano il flusso di lavoro quotidiano. Connettività completa con 2 porte USB 4.0, HDMI 2.1 e jack cuffie/microfono: hai le interfacce necessarie per collegare monitor esterni, accessori e periferiche senza dover ricorrere sempre a hub aggiuntivi.

Samsung Galaxy Book4 Edge

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Samsung Galaxy Book4 Edge, sconto del 41% a 999,00€: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ Quanta autonomia offre il Samsung Galaxy Book4 Edge con una ricarica? Il Samsung Galaxy Book4 Edge può arrivare fino a circa 18 ore di utilizzo con una singola ricarica. Il display del Samsung Galaxy Book4 Edge è adatto a un uso prolungato? Sì, il display Dynamic AMOLED 2X da 14" riduce le luci blu per affaticare meno gli occhi durante l’uso prolungato. Che tipo di processore monta il Samsung Galaxy Book4 Edge? Il Samsung Galaxy Book4 Edge utilizza il processore Snapdragon X Elite con funzioni Next Gen AI integrate. Il Samsung Galaxy Book4 Edge ha abbastanza porte per monitor e accessori? Sì, dispone di 2 porte USB 4.0, una porta HDMI 2.1 e una porta cuffie/microfono per collegare monitor e periferiche.