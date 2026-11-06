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Il laptop NIAKUN da 15,6 pollici oggi in offerta con un doppio sconto da urlo

Il notebook NIAKUN da 15,6 pollici, con display Full HD, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB oggi è in offerta con un doppio sconto e risparmi centinaia di euro.

4 min di lettura

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Redazione

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Laptop NIAKUN da 15,6 pollici Amazon

Tra lezioni online, documenti e attività quotidiane, uno schermo piccolo o poco spazio per i file possono complicare il lavoro. Il laptop NIAKUN da 15,6 pollici è ora disponibile con uno sconto del 64%, a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 100 euro.

Il display Full HD da 15,6 pollici offre spazio per consultare documenti, seguire corsi e guardare contenuti in streaming. A bordo ci sono 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB, una combinazione pensata per il multitasking quotidiano e per conservare file in locale. Il processore i5 7Y54 e la grafica integrata HD 615 completano una configurazione orientata alle attività di tutti i giorni, senza che i dati disponibili indichino prestazioni destinate a carichi grafici impegnativi.

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Laptop NIAKUN da 15,6 pollici in offerta: doppio sconto

Il prezzo indicato è 519,99€, con uno sconto del 64%; il tool segnala inoltre la presenza di un coupon da 100€. Non sono disponibili informazioni sulle condizioni di applicazione del coupon, sul prezzo di altri modelli della stessa fascia, sui pagamenti rateali, sulla spedizione Prime o sui tempi per il reso. Per controllare i dettagli aggiornati della promozione, il laptop NIAKUN da 15,6 pollici è disponibile a 519,99€.

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Il laptop NIAKUN con display Full HD e SSD da 1 TB

Per studio e lavoro da casa conta poter leggere con comodità, gestire più attività e collegare gli accessori di uso comune. Questa configurazione riunisce caratteristiche utili per affrontare le esigenze informatiche quotidiane:

  • Display Full HD da 15,6 pollici: la risoluzione 1920 x 1080 offre uno spazio adatto a documenti, fogli di calcolo, corsi online e streaming.
  • 16 GB di RAM e SSD da 1 TB: la memoria supporta il multitasking quotidiano, mentre l’unità capiente permette di archiviare localmente file di lavoro e studio.
  • Processore i5 7Y54: con 2 core e 4 thread, frequenza da 1,20 a 3,20 GHz e 4 MB di cache, è indicato per documenti, navigazione e lezioni online.
  • Grafica HD 615 integrata: accompagna la visione di video e le attività visive leggere, come l’uso quotidiano di contenuti multimediali.
  • Tastiera completa retroilluminata e doppi altoparlanti: caratteristiche utili per scrivere e seguire contenuti audio; WiFi 5 e Bluetooth 5.0 supportano la connettività wireless.
  • Porte e formato: due USB 3.0, Mini HDMI, lettore di schede TF e jack audio da 3,5 mm facilitano il collegamento di accessori. Il computer pesa circa 1,6 kg, ha uno spessore di circa 20 mm e si apre fino a 180 gradi.
  • Assistenza dichiarata dal produttore: sono indicati due anni di garanzia e supporto clienti disponibile 24 ore su 24.

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Approfitta ora dello sconto del 64% sul laptop NIAKUN, finché la promozione è disponibile.

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FAQ

Qual è la risoluzione dello schermo del laptop NIAKUN?

Il display da 15,6 pollici ha risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel.

Quanta memoria e spazio di archiviazione ha il laptop?

La configurazione indicata include 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB.

Quali porte sono presenti sul laptop NIAKUN?

Sono indicati due ingressi USB 3.0, Mini HDMI, lettore di schede TF e jack audio da 3,5 mm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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