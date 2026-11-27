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Il Microsoft Surface Laptop con schermo touchscreen PixelSense Flow da 13 pollici e Snapdragon X Plus è in offerta con il 45% di sconto.

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Per lavorare o seguire contenuti in streaming serve un portatile che unisca uno schermo touch a un’autonomia adatta a una giornata fuori casa. Il Microsoft Surface Laptop è disponibile con uno sconto del 45%.

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Questo portatile Microsoft combina un display touchscreen da 13 pollici con il processore Snapdragon X Plus e 16 GB di RAM. La batteria offre fino a 23 ore di riproduzione video in locale, mentre il touchpad di precisione e la tastiera progettata per una digitazione confortevole puntano a rendere più agevole l’uso quotidiano. Il modello è nella colorazione platino e dispone di 256 di memoria.

Microsoft Surface Laptop con sconto del 45%: risparmi circa 582 euro

La promozione porta il Microsoft Surface Laptop a 711,75 euro, con uno sconto dichiarato del 45% e un risparmio di circa 582 euro rispetto al prezzo precedente implicato dalla percentuale. Il prezzo può interessare chi cerca un portatile con schermo touch, 16 GB di RAM e processore Snapdragon X Plus. Le informazioni disponibili non indicano opzioni di pagamento rateale, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli dell’offerta nella pagina del Microsoft Surface Laptop a 711,75 euro.

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Il laptop Microsoft con touchscreen da 13 pollici e Snapdragon X Plus

Se vuoi un portatile pratico per lavorare, navigare e guardare video, le caratteristiche indicate puntano su schermo touch, autonomia e digitazione confortevole:

Touchscreen PixelSense Flow da 13 pollici : puoi interagire direttamente con lo schermo e contare su un’esperienza visiva descritta come brillante e coinvolgente.

: puoi interagire direttamente con lo schermo e contare su un’esperienza visiva descritta come brillante e coinvolgente. Processore Snapdragon X Plus : il dispositivo è presentato come un Copilot+ PC con prestazioni accelerate dall’intelligenza artificiale, per accompagnare le attività quotidiane.

: il dispositivo è presentato come un Copilot+ PC con prestazioni accelerate dall’intelligenza artificiale, per accompagnare le attività quotidiane. 16 GB di RAM : una dotazione utile per gestire le attività sul portatile senza rinunciare a un’esperienza d’uso fluida.

: una dotazione utile per gestire le attività sul portatile senza rinunciare a un’esperienza d’uso fluida. Fino a 23 ore di autonomia nella riproduzione video locale : un dato che può aiutare chi desidera guardare contenuti senza dover cercare frequentemente una presa.

: un dato che può aiutare chi desidera guardare contenuti senza dover cercare frequentemente una presa. Touchpad di precisione e tastiera confortevole: la combinazione favorisce una digitazione accurata e rende più semplice lavorare a lungo.

È bene considerare anche un dettaglio pratico: l’alimentatore è venduto separatamente, secondo quanto indicato per sostenere le iniziative UE volte a ridurre i rifiuti elettronici.

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FAQ Il Microsoft Surface Laptop ha uno schermo touch? Sì, integra un touchscreen PixelSense Flow da 13 pollici. Quanto dura la batteria del Microsoft Surface Laptop? È dichiarata un’autonomia fino a 23 ore per la riproduzione di video in locale. Quale processore e quanta RAM ha questo portatile? Il modello è dotato di processore Snapdragon X Plus e 16 GB di RAM. L’alimentatore è incluso nella confezione? Le informazioni disponibili indicano che l’alimentatore è venduto separatamente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.