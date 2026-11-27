Microsoft Surface Laptop, prezzo in picchiata con lo sconto del 45%
Il Microsoft Surface Laptop con schermo touchscreen PixelSense Flow da 13 pollici e Snapdragon X Plus è in offerta con il 45% di sconto.
Per lavorare o seguire contenuti in streaming serve un portatile che unisca uno schermo touch a un’autonomia adatta a una giornata fuori casa. Il Microsoft Surface Laptop è disponibile con uno sconto del 45%.
Questo portatile Microsoft combina un display touchscreen da 13 pollici con il processore Snapdragon X Plus e 16 GB di RAM. La batteria offre fino a 23 ore di riproduzione video in locale, mentre il touchpad di precisione e la tastiera progettata per una digitazione confortevole puntano a rendere più agevole l’uso quotidiano. Il modello è nella colorazione platino e dispone di 256 di memoria.
Microsoft Surface Laptop con sconto del 45%: risparmi circa 582 euro
La promozione porta il Microsoft Surface Laptop a 711,75 euro, con uno sconto dichiarato del 45% e un risparmio di circa 582 euro rispetto al prezzo precedente implicato dalla percentuale. Il prezzo può interessare chi cerca un portatile con schermo touch, 16 GB di RAM e processore Snapdragon X Plus. Le informazioni disponibili non indicano opzioni di pagamento rateale, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli dell’offerta nella pagina del Microsoft Surface Laptop a 711,75 euro.
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Il laptop Microsoft con touchscreen da 13 pollici e Snapdragon X Plus
Se vuoi un portatile pratico per lavorare, navigare e guardare video, le caratteristiche indicate puntano su schermo touch, autonomia e digitazione confortevole:
- Touchscreen PixelSense Flow da 13 pollici: puoi interagire direttamente con lo schermo e contare su un’esperienza visiva descritta come brillante e coinvolgente.
- Processore Snapdragon X Plus: il dispositivo è presentato come un Copilot+ PC con prestazioni accelerate dall’intelligenza artificiale, per accompagnare le attività quotidiane.
- 16 GB di RAM: una dotazione utile per gestire le attività sul portatile senza rinunciare a un’esperienza d’uso fluida.
- Fino a 23 ore di autonomia nella riproduzione video locale: un dato che può aiutare chi desidera guardare contenuti senza dover cercare frequentemente una presa.
- Touchpad di precisione e tastiera confortevole: la combinazione favorisce una digitazione accurata e rende più semplice lavorare a lungo.
È bene considerare anche un dettaglio pratico: l’alimentatore è venduto separatamente, secondo quanto indicato per sostenere le iniziative UE volte a ridurre i rifiuti elettronici.
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FAQ
Sì, integra un touchscreen PixelSense Flow da 13 pollici.
È dichiarata un’autonomia fino a 23 ore per la riproduzione di video in locale.
Il modello è dotato di processore Snapdragon X Plus e 16 GB di RAM.
Le informazioni disponibili indicano che l’alimentatore è venduto separatamente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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