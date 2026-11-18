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Il notebook HP con schermo da 15,6 pollici, processore Core 7, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB è in offerta con uno sconto imperdibile.

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Tra documenti, videochiamate e presentazioni, lavorare o studiare su un computer poco adatto alle attività quotidiane può rallentare la giornata. L’HP Laptop 15-fd1000slx è disponibile con uno sconto del 35%, una proposta pensata per studio, lavoro leggero e produttività.

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Il notebook combina un processore Intel Core 7 150U con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. La configurazione è pensata per passare tra strumenti come Teams, Excel, PowerPoint e Canva, gestendo documenti, riunioni e contenuti leggeri. Il display FHD antiriflesso da 15,6 pollici offre uno spazio ampio per leggere testi e consultare slide e video; per chi si sposta tra casa, aula e ufficio, l’autonomia dichiarata arriva fino a sei ore.

HP Laptop 15-fd1000slx in offerta: sconto del 35% e circa 345 euro di risparmio

Il prezzo indicato è di 639,99 euro, con uno sconto del 35% e un risparmio di circa 345 euro rispetto al prezzo di riferimento implicito nello sconto. Il dato disponibile non consente di confrontarlo con altri notebook della stessa fascia né riporta informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso. Puoi consultare la scheda dell’HP Laptop 15-fd1000slx a 639,99 euro per verificare le condizioni aggiornate.

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Il laptop HP con display FHD antiriflesso e processore Intel Core 7

Se cerchi un computer per alternare studio, lavoro leggero e riunioni, queste sono le caratteristiche che possono fare la differenza nell’uso quotidiano:

Intel Core 7 150U e 16 GB di RAM : la configurazione è pensata per passare tra documenti, Teams, Excel e Canva, senza dover interrompere continuamente il flusso di lavoro.

: la configurazione è pensata per passare tra documenti, Teams, Excel e Canva, senza dover interrompere continuamente il flusso di lavoro. 512 GB di spazio di archiviazione : permette di conservare file e contenuti direttamente sul notebook, secondo la capacità dichiarata nella scheda.

: permette di conservare file e contenuti direttamente sul notebook, secondo la capacità dichiarata nella scheda. Display FHD antiriflesso da 15,6 pollici : uno schermo ampio con testi, slide e video più leggibili, utile durante lo studio e le attività al computer.

: uno schermo ampio con testi, slide e video più leggibili, utile durante lo studio e le attività al computer. Autonomia dichiarata fino a sei ore : consente di seguire webinar, riunioni e lavorare sui documenti senza dipendere sempre da una presa, nei limiti dell’autonomia indicata.

: consente di seguire webinar, riunioni e lavorare sui documenti senza dipendere sempre da una presa, nei limiti dell’autonomia indicata. Connessioni per periferiche e schermi : HDMI, USB-A e jack audio consentono di collegare monitor o TV, periferiche e cuffie. È presente anche una porta USB-C Power Delivery indicata per caricare il portatile.

: HDMI, USB-A e jack audio consentono di collegare monitor o TV, periferiche e cuffie. È presente anche una porta USB-C Power Delivery indicata per caricare il portatile. Alimentatore da 45 W non incluso: la confezione comprende notebook, guida e garanzia; l’alimentatore è venduto separatamente, come specificato nella scheda.

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FAQ Quanta autonomia ha l’HP Laptop 15-fd1000slx? La scheda indica un’autonomia fino a 6 ore. L’alimentatore è incluso nella confezione? No. L’alimentatore da 45 W non è incluso ed è venduto separatamente. È possibile collegare il notebook a un monitor o a una TV? Sì, la scheda indica una porta HDMI per collegare un monitor o una TV.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.