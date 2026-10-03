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Dell 16 Plus, questo PC portatile costa quasi la metà

Il pc portatile Dell 16 Plus è in offerta con uno sconto del 42% e il prezzo sprofonda. Schermo da 16 pollici con risoluzione 2,5K, processore Intel Core Ultra 7 e 16GB RAM.

5 min di lettura

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Redazione

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Laptop Dell 16 Plus grigio da 16 pollici Amazon

Chi lavora o studia fuori casa sa quanto possa essere frustrante avere un portatile lento, con schermo affaticante e poche porte a disposizione. In queste ore il Dell 16 Plus Laptop è proposto con uno sconto del 42%, rendendo molto più accessibile un notebook potente e pronto per le funzioni di intelligenza artificiale di Windows 11.

Questo modello punta tutto su prestazioni moderne e comfort d’uso: il processore Intel Core Ultra 7 è pensato per gestire senza fatica multitasking intenso e funzionalità IA, affiancato da grafica Intel Arc per contenuti ad alta risoluzione e uso multimediale quotidiano. Lo schermo da 16 pollici 2,5K in formato 16:10 con pannello IPS antiriflesso e tecnologia ComfortView Plus è progettato per lavorare a lungo riducendo l’affaticamento visivo, mentre i 16 GB di RAM e l’SSD da 512 GB garantiscono reattività e avvii rapidi. La tastiera italiana retroilluminata con tastierino numerico, il touchpad di precisione e le numerose porte (HDMI, USB-A, USB-C e Thunderbolt 4) completano una configurazione orientata alla produttività di tutti i giorni.

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Dell 16 Plus in offerta su Amazon: sconto del 42% su un 16" potente

Con il Dell 16 Plus Laptop a 799,00€ grazie allo sconto del 42%, ti porti a casa un notebook 16 pollici 2,5K con Intel Core Ultra 7, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB a un prezzo molto competitivo per la sua fascia, ideale per chi cerca una macchina di lavoro e studio già pronta per le funzioni IA di Windows 11.

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Approfitta subito dell’offerta sul Dell 16 Plus

Il notebook Dell con il display 16 pollici 2,5K e il processore Intel Core Ultra 7

Se hai bisogno di un portatile che regga giornate intense tra documenti, browser con molte schede aperte, videoconferenze e contenuti multimediali, questo modello Dell punta su componenti pensati per semplificare la vita digitale quotidiana.

  • Processore Intel Core Ultra 7 con IA integrata: offre potenza elevata per multitasking e produttività avanzata, oltre a essere progettato per le esperienze Copilot+ PC e le funzionalità di intelligenza artificiale di Windows 11, così puoi sfruttare strumenti smart senza rallentamenti.
  • Grafica Intel Arc integrata: adatta per visualizzare contenuti ad alta risoluzione, creare presentazioni curate e gestire l’intrattenimento quotidiano con fluidità, senza dover ricorrere a una scheda video dedicata.
  • Schermo 16 pollici 2,5K IPS 16:10 antiriflesso: la combinazione di alta risoluzione, formato verticale più comodo per i documenti e tecnologia ComfortView Plus aiuta a ridurre l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di lavoro o studio.
  • 16 GB di RAM e SSD da 512 GB: garantiscono avvii rapidi, apertura istantanea delle app e una gestione fluida di file e programmi, così non perdi tempo in attese mentre passi da un’attività all’altra.
  • Tastiera italiana retroilluminata con tastierino numerico: pensata per chi scrive molto e lavora con numeri, permette di restare produttivi anche in ambienti poco illuminati grazie alla retroilluminazione.
  • Connettività completa con HDMI, USB-A, USB-C e Thunderbolt 4: puoi collegare monitor esterni, periferiche e unità di archiviazione senza adattatori, rendendo più semplice creare una postazione di lavoro flessibile tra casa e ufficio.
  • Ricarica USB-C con alimentatore compatibile da 65 W: aderendo all’iniziativa sul caricatore comune, il portatile supporta la ricarica tramite porte USB-C Power Delivery, utile se utilizzi già alimentatori USB-C compatibili.

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FAQ

Il Dell 16 Plus Laptop è adatto per lavoro e studio intensivi?

Sì, grazie a Intel Core Ultra 7, 16GB di RAM e SSD da 512GB gestisce bene multitasking, documenti, browser e videoconferenze.

Che tipo di schermo monta il Dell 16 Plus Laptop?

Ha un display da 16 pollici 2,5K in formato 16:10 con pannello IPS antiriflesso e tecnologia ComfortView Plus.

Quali porte di connessione sono presenti sul Dell 16 Plus Laptop?

Offre HDMI, USB-A, USB-C e Thunderbolt 4 per collegare monitor esterni e periferiche senza adattatori.

Il Dell 16 Plus Laptop include l’alimentatore in confezione?

No, l’alimentatore non è incluso: è compatibile con caricabatterie USB-C Power Delivery da 65 W.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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