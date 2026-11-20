Dell 15, il PC portatile a metà prezzo: va comprato subito
Il PC portatile Dell 15 con schermo da 15 pollici, processore Intel Core i5 di 13ª generazione, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB, oggi in sconto del 47%.
Tra attività quotidiane, navigazione e applicazioni, un computer reattivo può aiutare a gestire il lavoro senza rallentare la giornata. Il Dell 15 è disponibile con uno sconto del 47%.
Questo laptop è pensato per le attività di ogni giorno, con un processore Intel Core di tredicesima generazione e una configurazione che include 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La batteria a basso consumo e il supporto ExpressCharge sono indicati per aiutare a mantenere concentrazione e produttività. Per la visione prolungata dei contenuti c’è Dell ComfortView, un software che riduce le emissioni di luce blu; la tastiera aggiunge tasti ben distanziati e un tastierino numerico separato.
Dell 15 in offerta: sconto del 47% e circa 398 euro di risparmio
Il Dell 15 è proposto a 449 euro, con uno sconto del 47%: sulla base della percentuale indicata, il risparmio rispetto al prezzo di riferimento è di circa 398 euro. La configurazione abbina processore Intel Core i5-1334U, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB, per affrontare navigazione web, applicazioni e multitasking quotidiano. Il Dell 15 è disponibile con uno sconto del 47%.
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Il laptop Dell con processore Intel Core i5 e SSD da 512 GB
Se cerchi un computer per organizzare le attività quotidiane e lavorare anche con più applicazioni, questa configurazione punta a combinare reattività e praticità. Ecco gli elementi che possono fare la differenza nell’uso di tutti i giorni:
- Intel Core i5-1334U di tredicesima generazione: il processore è pensato per l’elaborazione quotidiana e può accompagnare attività come la navigazione e l’utilizzo delle applicazioni.
- 8 GB di RAM: la memoria è indicata per gestire attività di uso comune e multitasking, come passare tra pagine web e applicazioni.
- SSD da 512 GB: offre spazio per archiviare file e applicazioni. La scheda prodotto non specifica ulteriori dettagli sulla velocità dell’unità.
- Batteria a basso consumo e supporto ExpressCharge: caratteristiche pensate per favorire concentrazione e produttività durante la giornata.
- Dell ComfortView: il software riduce le emissioni di luce blu, una funzione utile quando si trascorre molto tempo davanti allo schermo.
- Tastiera con tastierino numerico separato: i tasti ben distanziati e i comandi rapidi per la calcolatrice rendono più agevoli la digitazione e i calcoli.
- Assistenza onsite di due anni dopo diagnosi remota: Dell dichiara un intervento a casa, in ufficio o in un luogo scelto dall’utente.
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FAQ
La scheda indica un processore Intel Core i5-1334U, 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB.
Sì, la descrizione segnala un tastierino numerico separato e tasti di scelta rapida per la calcolatrice.
È un software che riduce le emissioni di luce blu durante la visione dei contenuti.
È riportato un servizio onsite di due anni dopo la diagnosi remota, presso casa, ufficio o un luogo scelto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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