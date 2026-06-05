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Tapo L530E, kit da 4 lampadine WiFi intelligenti multicolore E27 con 806 lumen, controllo da app e compatibilità Alexa/Google è in sconto del 24%.

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Illuminare casa in modo flessibile, creare atmosfere diverse per ogni stanza e gestire tutto da smartphone è diventato ormai un bisogno concreto, soprattutto se lavori spesso da remoto o rientri tardi la sera. In questi giorni il kit Tapo L530E beneficia di uno sconto del 24% che ti permette di passare a un’illuminazione smart multicolore senza spendere una fortuna.

Tapo L530E

Queste lampadine LED intelligenti combinano luce multicolore, luminosità regolabile fino a 806 lumen e una gestione avanzata tramite app. Puoi passare da una luce calda e soffusa a una scena colorata per le serate tra amici, salvare i tuoi preset preferiti e programmare accensione e spegnimento in base alla tua routine quotidiana. Il tutto senza hub aggiuntivi, con controllo remoto via WiFi e comandi vocali tramite Alexa o Google Home per rendere più comoda e sicura la vita in casa.

Tapo L530E in offerta: sconto del 24% sulle lampadine smart multicolore

La promozione attuale rende il kit da 4 lampadine Tapo L530E particolarmente interessante per chi vuole integrare più punti luce smart in casa in un colpo solo. Con lo sconto del 24% il prezzo scende a 27,99€, posizionandosi tra le soluzioni più accessibili nella fascia delle lampadine WiFi multicolore compatibili con gli assistenti vocali. Non ci sono hub o bridge da acquistare a parte: si collegano direttamente al WiFi di casa, riducendo ulteriormente il costo complessivo dell’impianto smart. Inoltre il supporto ai comandi vocali ti consente di gestire le luci a mani libere in ogni stanza, e grazie al reso rapido incluso nel servizio avrai comunque un margine di sicurezza se cambi idea. In questo momento puoi approfittare del fatto che il Tapo L530E è disponibile con uno sconto del 24%, una soluzione ideale per dare subito un’impronta smart a più ambienti della casa.

Le lampadine smart Tapo con la luce multicolore e la programmazione avanzata

Se vuoi risolvere il problema di luci sempre uguali, poco flessibili e difficili da controllare quando non sei in casa, questo kit di lampadine intelligenti punta proprio su personalizzazione e automazione quotidiana.

Luce multicolore personalizzabile : puoi scegliere tra tante tonalità diverse e regolare temperatura e intensità per creare l’atmosfera giusta in salotto, in camera o nella postazione gaming, passando da luce calda rilassante a scenari colorati per le serate speciali.

: puoi scegliere tra tante tonalità diverse e regolare temperatura e intensità per creare l’atmosfera giusta in salotto, in camera o nella postazione gaming, passando da luce calda rilassante a scenari colorati per le serate speciali. Equivalente a 60 watt con 806 lumen : l’emissione luminosa è sufficiente per illuminare in modo uniforme una stanza di medie dimensioni, con dimmerazione dall’1% al 100% per non affaticare la vista quando guardi film o lavori al PC.

: l’emissione luminosa è sufficiente per illuminare in modo uniforme una stanza di medie dimensioni, con dimmerazione dall’1% al 100% per non affaticare la vista quando guardi film o lavori al PC. Scene preimpostate e richiamabili : una volta trovata la combinazione di colore e luminosità ideale, puoi salvarla e richiamarla al volo, così non devi ogni volta ricalibrare manualmente la luce per cinema, lettura o relax.

: una volta trovata la combinazione di colore e luminosità ideale, puoi salvarla e richiamarla al volo, così non devi ogni volta ricalibrare manualmente la luce per cinema, lettura o relax. Programmazione, timer e modalità alba/tramonto : puoi impostare orari di accensione e spegnimento o far sì che le luci seguano automaticamente il fuso orario, così ti svegli con una luce graduale e trovi la casa illuminata quando rientri la sera.

: puoi impostare orari di accensione e spegnimento o far sì che le luci seguano automaticamente il fuso orario, così ti svegli con una luce graduale e trovi la casa illuminata quando rientri la sera. Collegamento diretto al WiFi : non serve nessun hub dedicato, basta connettere le lampadine alla rete di casa e gestirle dall’app, semplificando l’installazione e riducendo costi e cavi extra.

: non serve nessun hub dedicato, basta connettere le lampadine alla rete di casa e gestirle dall’app, semplificando l’installazione e riducendo costi e cavi extra. Controllo vocale con Alexa e Google Home : puoi accendere, spegnere o cambiare colore usando solo la voce, comodo quando hai le mani occupate o ti stai spostando tra una stanza e l’altra.

: puoi accendere, spegnere o cambiare colore usando solo la voce, comodo quando hai le mani occupate o ti stai spostando tra una stanza e l’altra. Modalità Fuori casa: l’illuminazione può simulare la presenza di qualcuno all’interno, un accorgimento utile per scoraggiare visite indesiderate quando sei in vacanza o fuori per lavoro.

Tapo L530E

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Tapo L530E, kit di lampadine smart in forte sconto: approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ Le lampadine Tapo L530E funzionano senza hub dedicato? Sì, le Tapo L530E si collegano direttamente al WiFi di casa e si gestiscono tramite app. Le Tapo L530E sono compatibili con Alexa e Google Home? Sì, le lampadine supportano il controllo vocale con Amazon Alexa e Google Home. Che tipo di attacco e luminosità hanno le Tapo L530E? Hanno attacco E27 e offrono fino a 806 lumen, equivalenti a una lampadina da 60W. Posso programmare accensione e spegnimento delle Tapo L530E? Sì, tramite app puoi creare programmi, timer e usare la modalità alba/tramonto.