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Tapo, le lampadine smart costano pochissimo: le paghi meno di 6 euro l'una

La confezione con due lampadine smart Tapo L510E è in offerta con uno sconto del 40% e costa pochissimo. Luce calda e le puoi controllare con la voce.

3 min di lettura

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Redazione

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Vuoi regolare l’illuminazione senza doverti alzare o aggiungere un hub alla rete domestica? La Tapo L510E, in confezione da due, è disponibile con uno sconto del 40%.

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Queste lampadine smart permettono di regolare la luminosità dall’1% al 100%, così puoi scegliere un’illuminazione più intensa o creare una luce soft per la sera. Si collegano direttamente al Wi-Fi di casa, senza bisogno di un hub esterno, e si gestiscono da remoto tramite l’app Tapo per iOS e Android. Puoi anche controllarle con Alexa o Google Assistant e programmare accensione e spegnimento in giorni e orari specifici.

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Tapo L510E in offerta: sconto del 40% sulla confezione da due

Se vuoi aggiungere il controllo smart all’illuminazione domestica, la confezione da due lampadine Tapo L510E è proposta a 11,99 euro, con uno sconto del 40%. Il collegamento diretto al Wi-Fi evita di dover acquistare un hub dedicato; la regolazione della luminosità, il controllo vocale e la programmazione si gestiscono attraverso le funzioni indicate per il prodotto. La Tapo L510E è disponibile con uno sconto del 40%.

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La lampadina smart con Wi-Fi e luce calda da 806 lm

Per chi cerca un modo pratico per gestire le luci di casa, queste lampadine combinano regolazione della luminosità e controllo da app o voce. Ecco le caratteristiche che aiutano nell’uso quotidiano:

  • Regolazione della luminosità dall’1% al 100%: puoi scegliere una luce più intensa per le attività di tutti i giorni oppure abbassarla per accompagnare le serate. La regolazione avviene tramite l’app Tapo.
  • Connessione Wi-Fi senza hub esterno: la lampadina si collega alla rete Wi-Fi domestica senza richiedere un dispositivo hub dedicato, semplificando la configurazione dell’impianto smart.
  • Controllo da remoto con l’app Tapo: puoi gestire le luci da smartphone o tablet tramite l’app gratuita, compatibile con iOS e Android, anche quando non sei vicino all’interruttore.
  • Compatibilità con Alexa e Google Assistant: i comandi vocali consentono di accendere o regolare le luci senza usare le mani.
  • Programmazione e scenari: imposta giorni e orari di accensione e spegnimento e raggruppa le lampadine in uno scenario da richiamare dall’app.
  • Luce calda da 806 lm e potenza di 9 W: le specifiche identificano il flusso luminoso e il consumo della lampadina, utile per valutare la soluzione rispetto alle proprie esigenze di illuminazione.

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Approfitta ora dello sconto del 40% sulla Tapo L510E.

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FAQ

Le lampadine Tapo L510E funzionano senza hub?

Sì. Si collegano alla rete Wi-Fi domestica senza necessità di un hub esterno.

Posso controllare le Tapo L510E con Alexa o Google Assistant?

Sì, il prodotto è compatibile con Alexa e Google Assistant per il controllo vocale.

È possibile programmare accensione e spegnimento?

Sì. Dall’app Tapo puoi impostare giorni e orari di accensione e spegnimento.

Quanto si può regolare la luminosità?

La luminosità è regolabile dall’1% al 100% tramite l’app Tapo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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