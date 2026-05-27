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Tapo L510E, lampadina smart Wi-Fi E27 dimmerabile, ideale per controllo da remoto e con comandi vocali, ora in sconto del 53%.

Amazon

L’offerta su Amazon riguarda una lampadina smart Wi‑Fi davvero accessibile, ideale per iniziare a rendere più intelligente l’illuminazione di casa senza spendere troppo. La Tapo L510E è proposta a 6,99€ con un generoso sconto del 53% rispetto al prezzo di listino, una cifra che la rende interessante sia come primo acquisto smart sia per chi vuole completare il proprio set di luci connesse.

Tapo L510E

Questa lampadina si distingue per la possibilità di regolare con precisione la luminosità, passando da una luce molto soffusa a un’illuminazione piena, così da adattarsi ai diversi momenti della giornata. Il fatto che non richieda alcun hub esterno semplifica enormemente l’installazione: basta collegarla al portalampada E27, connetterla al Wi‑Fi di casa e gestirla direttamente dallo smartphone, con la possibilità di creare scenari di luce personalizzati e automatizzare accensioni e spegnimenti.

Tapo L510E in super sconto su Amazon: risparmi il 53% sul prezzo

La promo attiva su Amazon rende la Tapo L510E una delle lampadine smart più convenienti della sua fascia. Oggi la paghi solo 6,99€, con uno sconto del 53% che si traduce in un risparmio significativo sul prezzo di listino, particolarmente interessante se stai pensando di acquistare più pezzi per diverse stanze. In un segmento dove spesso i modelli di brand noti costano decisamente di più, questo taglio di prezzo la posiziona tra le soluzioni smart entry-level più abbordabili.

Non servono hub o bridge aggiuntivi: ti basta la rete Wi‑Fi di casa per integrare la lampadina nel tuo ecosistema smart. Inoltre, essendo un prodotto pensato per contenere i consumi con classe energetica A+, ti aiuta anche a ridurre l’impatto in bolletta nel lungo periodo. Se cerchi un modo economico per provare l’illuminazione intelligente, in questo momento il Tapo L510E è disponibile con uno sconto del 53% che la rende particolarmente appetibile.

La lampadina smart Tapo con il controllo da remoto e la luminosità regolabile

La forza della Tapo L510E sta nella combinazione tra semplicità d’uso e funzioni tipiche dei prodotti smart più completi. Parliamo di una lampadina Wi‑Fi con attacco E27, che offre una luce calda a 2700 K e una luminosità fino a 806 lumen, sufficiente per illuminare in modo pieno un ambiente domestico standard.

Il punto chiave è la gestione dimmerabile dall’1% al 100%: puoi passare da una luce soffusa per la sera a un’illuminazione più intensa per lavorare o leggere, semplicemente intervenendo dall’app dedicata. Il controllo da remoto tramite app Tapo (disponibile per iOS e Android) ti permette di accendere, spegnere e regolare la lampadina anche quando sei fuori casa, utile ad esempio per dare l’idea di una presenza domestica o per trovare già la luce accesa al rientro.

Non manca il controllo vocale grazie alla compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant, così puoi gestire la luce con semplici comandi senza toccare lo smartphone. Attraverso l’app puoi anche creare scenari e programmazioni, impostando orari specifici di accensione e spegnimento o gruppi di lampadine da richiamare con un solo tap. Il tutto con un consumo energetico ottimizzato, grazie alla classe A+, pensata per ridurre gli sprechi mantenendo prestazioni luminose di buon livello.

Tapo L510E

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