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La lampada antizanzare CLEVAST da 20W UV che copre fino a 80 m² è in sconto del 53%. Approfitta dell’offerta e proteggi i tuoi ambienti.

Amazon

L’offerta dedicata alla lampada antizanzare elettrica CLEVAST è particolarmente interessante se vuoi liberare casa e giardino dagli insetti spendendo poco. Su Amazon la trovi oggi con uno sconto del 53%, un taglio di prezzo importante che rende questo elettroinsetticida una soluzione accessibile per proteggere stanze interne e spazi esterni senza rinunciare a potenza e praticità.

CLEVAST Lampada Antizanzare

Questa lampada è pensata per garantire un controllo efficace e costante delle zanzare e degli altri insetti volanti grazie alla combinazione di luce UV da 20W e griglia ad alto voltaggio. La copertura fino a 80 m² la rende adatta a diversi contesti, dalla camera da letto alle aree esterne come giardini, terrazze, gazebo e spazi per barbecue o campeggio. Il design punta su semplicità d’uso, materiali sicuri e lunga durata, così da offrire una soluzione stabile nel tempo per chi cerca un metodo di protezione continuo e senza complicazioni.

CLEVAST Lampada Antizanzare in offerta: sconto del 53% su Amazon

La lampada antizanzare elettrica CLEVAST da 20W UV è proposta su Amazon a 18,99€, con uno sconto del 53% rispetto al prezzo di listino. Considerando la potenza, la copertura fino a 80 m² e la possibilità di utilizzarla sia all’interno sia all’esterno, il rapporto qualità-prezzo è particolarmente competitivo rispetto a molti dispositivi della stessa fascia. Grazie a questo ribasso puoi portarti a casa la CLEVAST Lampada Antizanzare a soli 18,99€, una cifra contenuta per chi desidera un aiuto concreto contro zanzare, mosche e altri insetti volanti. Le informazioni disponibili non indicano opzioni di pagamento a rate, coupon aggiuntivi o dettagli su eventuali scadenze della promo, per cui è consigliabile controllare la pagina prodotto e approfittare dell’offerta finché è attiva.

La lampada antizanzare con la griglia ad alto voltaggio e la luce UV da 20W

La lampada antizanzare elettrica CLEVAST punta su un sistema di eliminazione rapida degli insetti: la griglia ad alto voltaggio da 4200V neutralizza all’istante zanzare e altri insetti volanti attratti dalla lampada UV da 20W che emette luce a 365 nm. Si tratta di una soluzione di controllo fisico, senza l’uso di sostanze chimiche, odori o inquinanti, pensata per chi vuole proteggere ambienti domestici e spazi esterni in modo più ecologico rispetto agli spray tradizionali.

Il dispositivo è progettato per coprire fino a 80 m², risultando adatto a camere da letto, cucine, balconi, fattorie, giardini, terrazze, gazebo, raduni all’aperto, barbecue e campeggi. L’uso è immediato: basta collegare la lampada alla presa e iniziare a sfruttare il sistema di cattura. Il gancio integrato permette di appenderla facilmente sotto cornicioni, rami o verande, offrendo maggiore flessibilità nel posizionamento.

La gestione quotidiana è agevolata dal vassoio estraibile che raccoglie i residui degli insetti e dalla spazzola inclusa, utile per una pulizia rapida (ricordando sempre di scollegare la corrente prima di qualsiasi intervento). Il corpo è realizzato in materiale ABS ignifugo e la griglia di protezione presenta spazi stretti per ridurre il rischio di contatti accidentali. La certificazione IPX4 la rende resistente alla pioggia, quindi indicata per l’uso esterno, pur evitando l’immersione completa in acqua.

La lampada è pensata per un uso a lungo termine, con la sola accortezza di sostituire periodicamente le lampade UV quando si esauriscono. Il produttore offre inoltre una garanzia soddisfatti o rimborsati, con possibilità di rimborso o sostituzione in caso di problemi o difetti del dispositivo, un plus che aumenta la tranquillità in fase d’acquisto.

CLEVAST Lampada Antizanzare

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