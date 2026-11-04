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L'Unione Sovietica presentò il lancio di Laika come un trionfo scientifico, ma la cagnolina morì poche ore dopo il decollo. I dettagli della tragedia vennero secretati e rivelati solo negli anni '90.

Foto Ansa

Nel 1957 l’Unione Sovietica lanciò Laika nello spazio, celebrando la missione come un successo scientifico e tecnologico nel pieno della Guerra Fredda.

Senza possibilità di rientro, la cagnolina morì poche ore dopo il decollo per il surriscaldamento della capsula e lo stress del viaggio.

La verità fu nascosta per decenni e riemerse negli anni Novanta, alimentando una riflessione etica sulla sperimentazione animale.

L’Unione Sovietica presentò il lancio di Laika come un trionfo scientifico, ma la cagnolina morì poche ore dopo il decollo. I dettagli della tragedia vennero secretati e rivelati solo negli anni ’90.

La corsa alle stelle e l’illusione della propaganda

Nel novembre del 1957, le frequenze radio di tutto il pianeta diffondevano con insistenza le note di un trionfo che sembrava proiettare l’umanità verso una nuova era.

L’Unione Sovietica aveva appena posizionato in orbita un piccolo essere vivente, una cagnolina di sei chili prelevata dalle strade moscovite, a bordo di quella che sarebbe diventata una delle capsule più famose della storia.

Per la leadership del Cremlino, guidata da Nikita Kruscev, la riuscita del volo rappresentava l’opportunità perfetta per mostrare al mondo intero il potenziale tecnologico del blocco orientale nel pieno della Guerra Fredda.

I comunicati ufficiali diramati dalle agenzie di stampa sovietiche raccontavano ai giornali internazionali una narrazione rassicurante e ricca di dettagli positivi.

Secondo quelle ricostruzioni, l’animale viaggiava in condizioni di perfetto benessere, alimentato da sistemi automatici e destinato a un rientro programmato sul suolo patrio mediante un paracadute di sicurezza.

Tuttavia, la realtà scientifica all’interno dei laboratori di progettazione era ben diversa. La fretta di organizzare la missione a poche settimane dal successo dello Sputnik 1 non aveva consentito ai tecnici di sviluppare un sistema di rientro sicuro.

Laika, il primo cane nello Spazio stava compiendo una traiettoria senza possibilità di ritorno, un elemento fondamentale che fu scientemente omesso da ogni comunicazione pubblica dell’epoca per proteggere l’immagine del programma spaziale.

La realtà tecnica del volo e il malfunzionamento del modulo

Mentre l’opinione pubblica mondiale osservava il cielo sperando di scorgere il passaggio del punto luminoso in orbita, la strumentazione telemetrica registrava una situazione notevolmente complessa.

Durante la fase iniziale di accelerazione dal poligono kazako, i parametri biometrici mostrarono un repentino incremento delle pulsazioni cardiache e della frequenza respiratoria dell’animale, sottoposto alle intense sollecitazioni meccaniche del decollo.

Una volta raggiunta la quota in orbita desiderata, si verificò un guasto tecnico imprevisto: il satellite non completò la corretta separazione dall’ultimo stadio del vettore di lancio.

Questo inconveniente compromesse il funzionamento del sistema di regolazione termica interno, danneggiando l’isolamento protettivo della capsula. Di conseguenza, l’ambiente all’interno del ristretto abitacolo subì un surriscaldamento progressivo e incontrollabile.

La cagnolina non sopravvisse per i sette o dieci giorni dichiarati dalle fonti ufficiali, ma terminò la sua esistenza nelle prime ore di navigazione attorno al pianeta a causa del calore estremo e dello stress ambientale.

Nonostante la prematura scomparsa dell’ospite a bordo, lo Sputnik 2 proseguì il suo viaggio nello Spazio per oltre cinque mesi, compiendo più di 2500 orbite attorno alla Terra prima di rientrare negli strati densi dell’atmosfera e disintegrarsi completamente nel quadro delle leggi della fisica orbitale.

La verità emersa e la critica morale

La versione di comodo elaborata dagli organi di informazione moscoviti rimase ufficialmente immutata per più di tre decenni.

Si sostenne a lungo che l’animale fosse stato addormentato in modo indolore prima dell’esaurimento delle riserve di ossigeno disponibili nel modulo.

Soltanto con il crollo delle strutture statali sovietiche e la successiva apertura degli archivi di regime nei primi anni ’90, i documenti tecnici originali vennero resi accessibili agli studiosi e al pubblico.

Il segreto della propaganda sovietica fu così svelato, lasciando spazio a una rilettura critica dell’intera vicenda all’interno della comunità scientifica e storica.

Le testimonianze dei diretti protagonisti confermarono i dubbi a lungo taciuti da molti ricercatori del programma aerospaziale. Gli stessi scienziati che avevano curato la preparazione dei cani riconobbero apertamente la sproporzione tra la sofferenza inflitta e l’effettivo valore dei dati biologici ricavati da quel volo.

L’impatto emotivo di questa scoperta ha contribuito in maniera determinante a ridefinire i parametri etici della ricerca scientifica, portando alla revisione dei protocolli sperimentali.