Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Samsung Newsroom

In Sintesi

Samsung ha lanciato ufficialmente il Galaxy S25 FE, la nuova Fan Edition che offre le funzionalità dei modelli di punta a un prezzo più accessibile.

Il dispositivo, con un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici, un processore Exynos 2400 e diverse funzionalità di Galaxy AI.

Samsung ha annunciato ufficialmente l’arrivo del Galaxy S25 FE, la nuova Fan Editio del colosso sudcoreano della tecnologia che, come al solito, è nata per permettere agli utenti di accedere alle funzioni avanzate dei top di gamma di Samsung a un prezzo più contenuto, al netto naturalmente di qualche piccolo compromesso sull’hardware.

Parliamo di uno smartphone di fascia alta, con un comparto fotografico di buon livello e un processore che, seppur non più recentissimo, è lo stesso già utilizzato per i Samsung Galaxy S24 che, comunque, sono dei top di gamma di passata generazione.

Samsung Galaxy S25 FE Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Dynamic AMOLED 2X 6.7'', Fotocamera 50MP, IP68, 8GB RAM, 256GB, Batteria a lunga durata, Icyblue [Versione Italiana]

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S25 FE

Il nuovo Samsung Galaxy S25FE ha un display Dynamic AMOLED che misura 6,7 pollici, con risoluzione 2.340×1.080 pixel, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 HZ e 1.900 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass Victus+.

Il processore a bordo è un Samsung Exynos 2400 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128/256/512 GB di memoria di archiviazione interna, non espandibile.

Naturalmente, trattandosi di una Fan Edition, era impossibile a aspettarsi la presenza dello stesso Qualcomm Snapdragon 8 Elite presente sui Galaxy S25 "regolari" e questo chip, pur essendo un prodotto di precedente generazione, è comunque in grado di garantire buone performance e, naturalmente, di far girare al meglio le funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI.

Da segnalare, naturalmente, la presenza di Gemini Live, della Now Bar e Now Brief utili per aggiornamenti e riepiloghi quotidiani e, naturalmente, Cerchia e Cerca.

Lato fotocamere, questo smartphone ha un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e autofocus veloce PDAF, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3X da 8 MP. La fotocamera anteriore è da 12 MP.

Anche sul comparto fotografico entra in gioco l’intelligenza artificiale con strumenti come Modifica Generativa, lo Studio ritratti, la funzione Slow-mo istantaneo e le funzioni per gestire l’audio dei video e isolare o rimuovere i rumori di fondo.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G (compatibile anche con eSIM), il WiFi 6E, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 4.900 mAh con ricarica rapida via cavo da 45 W e ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è Android 16 con interfaccia utente personalizzata One UI 8.

Infine, il Samsung Galaxy S25 FE è certificato IP68, ed è dunque in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Quanto costa il Samsung Galaxy S25FE

Il nuovo Samsung Galaxy S25 FE è già disponibile anche in Italia dove può essere acquistato nelle colorazioni Navy, Jetblack, White e Icyblue. Per quanto riguarda il prezzo abbiamo:

Samsung Galaxy S25 FE – 8/128 GB – 769 euro

Samsung Galaxy S25 FE – 8/256 GB – 829 euro

Samsung Galaxy S25 FE – 8/512 GB – 949 euro

Samsung Galaxy S25 FE Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Dynamic AMOLED 2X 6.7'', Fotocamera 50MP, IP68, 8GB RAM, 256GB, Batteria a lunga durata, Icyblue [Versione Italiana]