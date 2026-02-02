Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Ancora una volta si registra l’azione disturbante di un gruppo di hacker. Nel mirino è finita La Sapianza Università di Roma, colpita da un attacco informatico. Uno dei principali atenei italiani ha visto tutti i propri servizi digitali fuori uso.

Dalla mattina di lunedì 2 febbraio, infatti, sito istituzionale e portale Infostud sono irraggiungibili. Di fatto gli hacker hanno reso inaccessibile il cuore operativo della gestione della carriera accademica di migliaia di studenti. L’incidente ha spinto l’Università a bloccare l’intera infrastruttura in rete, in via precauzionale, mentre è rapidamente scattato il supporto dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale.

Attacco hacker alla Sapienza: cos’è successo

È stato proprio l’ateneo La Sapienza a confermare l’accaduto. L’Università ha scelto un approccio candido, parlando apertamente di un attacco informatico all’infrastruttura IT. Al fine di tutelare l’integrità e la sicurezza dei dati, si è proceduto con l’immediato stpp dei sistemi di rete. Una misura di certo drastica, ma necessaria in situazioni di questo tipo.

Il blocco ha avuto conseguenze immediate:

sito web de La Sapienza inaccessibile;

portale Infostud offline;

impossibilità nel prenotare esami, consultare libretti, stampare certificati, gestire tasse e iscrizioni.

Un disservizio particolarmente critico, visto che l’attacco è avvenuto nelle ultime settimane della sessione d’esami, a ridosso dell’avvio del secondo semestre.

Agenzia per la cybersicurezza al lavoro

Subito dopo la scoperta dell’incidente, l’Università ha attivato una task force tecnica interna. Il gruppo è stato incaricato di analizzare la reale estensione dell’attacco, avviando le procedure di “bonifica” dei sistemi.

Stando a quanto comunicato, le operazioni di ripristino avverranno in maniera graduale, sfruttando anche i sistemi di backup, che non sarebbero stati coinvolti nell’incidente. Come detto, a supportare le varie attività è intervenuta anche l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. Un chiaro segno di come quest’episodio venga trattato con particolare attenzione. L’ACN interviene infatti nei casi più complessi, da prassi, soprattutto quando sono potenzialmente in gioco grandi quantità di dati sensibili.

Al momento non sono stati diffusi dettagli sul tipo d’attacco subito. Al tempo stesso, non abbiamo informazioni sull’eventuale furto di dati. Un aspetto sul quale ci si soffermerà pubblicamente dopo le verifiche tecniche del caso.

Nuovo campanello d’allarme

L’attacco subito da La Sapienza va a inserirsi di fatto in un contesto molto più ampio, in cui enti pubblici, università e infrastrutture cardine sono sempre più spesso nel mirino dei cybercriminali. Sistemi complessi, grandi moli di dati personali e servizi digitali indispensabili rendono questi obiettivi tremendamente appetibili.

In attesa di capire le cause e l’impatto reale dell’incidente specifico, si conferma quanto la cybersicurezza sia ormai una priorità strategica anche per il mondo accademico. E quanto un singolo attacco possa avere ripercussioni immediate e concrete sulla vita quotidiana di decine di migliaia di utenti.