La lista delle migliori app gratis di intelligenza artificiale per smartphone

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

L’intelligenza artificiale è ormai una delle tecnologie più comuni per intrattenimento e produttività. Vediamo quali sono le migliori app gratis per smartphone

In Sintesi

App come ChatGPT, Claude, Gemini e Copilot offrono supporto nella generazione di testi, nella programmazione e nell’organizzazione quotidiana.

Strumenti come Grammarly perfezionano stile e grammatica, rendendo la comunicazione più efficace e professionale direttamente dalla tastiera.

Piattaforme come Canva, Picsart e CapCut utilizzano l’AI per semplificare il design grafico, il fotoritocco e il montaggio video.

L’esplosione dell’intelligenza artificiale ha portato con sé un’ondata di applicazioni capaci di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono quotidianamente con la tecnologia da smartphone.

Oggi molte di queste app sono disponibili gratuitamente offrendo strumenti avanzati per la produttività, la creatività e l’organizzazione personale. Ecco i principali tool gratuiti per sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale sul proprio smartphone.

Claude, il generatore di testi adattivo

Claude si propone come alternativa ai modelli conversazionali più noti, ed è in grado di generare testi articolati, adattandosi dinamicamente ai cambiamenti delle istruzioni fornite dall’utente. Questo lo rende uno strumento utile soprattutto per la produttività, quando è fondamentale ottenere risposte rapide e coerenti.

Gemini, intelligenza artificiale di Google

Progettata per supportare la gestione delle attività quotidiane, Gemini si distingue per un’interfaccia intuitiva e la capacità di integrarsi con diverse piattaforme. L’app aiuta a organizzare impegni, suggerire priorità e mantenere il focus sui compiti essenziali, diventando una sorta di assistente personale digitale.

Copilot, l’assistente smart di Windows

Copilot è l’AI di Microsoft pensata per chi scrive codice o testi. Fornisce suggerimenti contestuali durante la digitazione, migliorando efficienza e precisione. Questo assistente AI è particolarmente apprezzato da programmatori e creatori di contenuti che cercano un supporto per le loro attività.

Canva, l’app di design potenziata dall’AI

Canva ha portato l’intelligenza artificiale nel design grafico accessibile. Con modelli personalizzabili e suggerimenti automatici, l’app permette di creare contenuti visivi professionali che si adattano a qualsiasi scenario, dai post per social media alle presentazioni, anche senza competenze tecniche approfondite.

ChatGPT, l’app AI più famosa di sempre

Probabilmente l’app AI più conosciuta, ChatGPT offre un’interazione naturale basata su linguaggio umano, rispondendo a domande, generando idee e assistendo nella creazionedi testi e contenuti su una vasta gamma di argomenti. La sua versatilità la rende uno strumento di riferimento per molti utenti.

Picsart, un editor fotografico con funzioni AI

Picsart ha al suo interno strumenti di editing immagini avanzati che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare foto, creare collage e applicare effetti con facilità. La varietà di funzioni creative lo rende ideale per chi desidera modificare immagini con risultati di qualità in modo facile e veloce

Grammarly, la suite per potenziare la scrittura con l’AI

Grammarly va oltre la semplice correzione grammaticale ed è in grado di suggerire miglioramenti di stile, tono e chiarezza a un qualsiasi testo. Integrabile con la tastiera del dispositivo, l’app aiuta a perfezionare ogni tipo di testo scritto, dal messaggio informale agli elaborati più professionali.

CapCut: montaggio video semplificato

CapCut è una delle applicazioni di editing video più popolari che sfrutta l’intelligenza artificiale per semplificare operazioni come taglio, unione e aggiunta di effetti visivi. Strumenti come la sincronizzazione automatica con la musica rendono la produzione video accessibile anche ai meno esperti.