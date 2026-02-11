Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

I serpenti possono essere molto diversi tra loro. Alcuni sono di piccole dimensioni mentre altri possono essere decisamente più grandi, spesso raggiungendo dimensioni sorprendenti. È il caso della Baronessa, il cui nome indonesiano è Ibu Baron. Si tratta di un serpente da Guinness dei primati che è stato incontrato da Radu Frentiu, esploratore e fotografo di storia naturale che vive a Bali, in Indonesia.

La scoperta è avvenuta nella regione di Maros, nel Sulawesi meridionale, in Indonesia, alla fine del 2025. Frentiu, insieme a Diaz Nugraha, guida naturalistica, soccorritrice e addestratrice di serpenti autorizzata del Borneo, si è recato a vedere il serpente di persona. La Baronessa è stata pesata e misurata lo scorso 18 gennaio, avviando l’iter che ha confermato quanto in molti già immaginavano. Il serpente indonesiano è davvero da record.

Un serpente da Guinness

Come confermato di recente dal Guinness dei primati, Ibu Baron è considerato il serpente selvatico più lungo mai misurato al mondo. Le misure hanno confermato che ha una lunghezza di 7 metri e 20 centimetri, dalla testa alla punta della coda.

Il peso complessivo (a stomaco vuoto) al momento delle misurazioni era di 97 chilogrammi. È interessante sottolineare, inoltre, un aspetto che potrebbe portare a ritoccare il record della Baronessa.

Le misurazioni sono avvenute, infatti, senza una sedazione del serpente. Effettuando una sedazione, invece, i muscoli del serpente si rilassano completamente e la lunghezza può aumentare del 10-15%. In questo caso in particolare, quindi, il serpente indonesiano potrebbe arrivare fino a 8 metri di lunghezza.

Frentiu, però, ha voluto aggiungere un dettaglio fondamentale: “Non credo minimamente che questo sia il serpente selvatico più grande. Sono stato fortunato“. Nella stessa area dell’Indonesia dove è stata scoperta la Baronessa, infatti, potrebbero esserci altri serpenti, che vivono lontano dagli insediamenti umani, ad avere dimensioni ancora maggiori.

Un pitone reticolato

La Baronessa appartiene alla famiglia dei pitoni reticolati, una specie di serpente che è già nota come la più lunga al mondo. In genere, però, questi serpenti raggiungono una lunghezza complessiva compresa tra i 3 metri e i 6 metri. Superare i 7 metri, invece, è un valore decisamente fuori dall’ordinario, anche per i pitoni reticolati.

Dopo la scoperta, la sopravvivenza della Baronessa, potenzialmente a rischio per via di cacciatori e collezionisti, è stata garantita da Budi Purwanto, un ambientalista locale che l’ha acquisita e ha costruito un rifugio nella sua proprietà dove vive con altri serpenti salvati in passato.

Il rilascio, per ora, è escluso in quanto nell’ambiente locale oggi mancano le tipiche prede di questi serpenti mentre gli insediamenti umani sono numerosi, con un conseguente rischio di uccisione per la Baronessa. I pitoni reticolati non sono velenosi ma sono molto grandi e, soprattutto, molto forti. Di conseguenza possono essere predatori letali, sia per il bestiame che per le persone.