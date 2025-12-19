Libero
Shopping online a rischio e ora l'AI rende le truffe (quasi) invisibili

L’intelligenza artificiale ha cambiato radicalmente la criminalità informatica, rendendo le truffe più complesse da riconoscere. Cosa emerge dal report di Visa

Già da diverso tempo l’intelligenza artificiale sta ridisegnando la geografia della criminalità informatica e gli italiani sembrano trovarsi in una posizione di particolare vulnerabilità. Secondo una recente analisi condotta da Visa, la capacità di distinguere un contenuto reale da uno generato dall’AI è diventata la principale linea di difesa contro le frodi e chi non riesce a percepire la differenza corre un rischio cinque volte superiore di cadere in trappola rispetto agli utenti più esperti.

La criminalità informatica è un fenomeno in crescita

Stando a quel che emerge dalla ricerca in Italia si delimita un quadro preoccupante dove circa la metà delle vittime (il 47%) ha subito una perdita finanziaria, con un ammontare medio che arriva fino a 147 euro a persona. Se proiettato sull’intera economia nazionale, il danno complessivo stimato sfiora i 359 milioni di euro, un vero e proprio business milionario.

Oltre al danno monetario, però, non bisogna dimenticare anche la profonda crisi di credibilità nel settore dell’e-commerce con circa 7,4 milioni di italiani hanno dichiarato di aver ridotto o interrotto drasticamente gli acquisti online in seguito a un tentativo di frode; un chiaro segnale, insomma, che la fiducia dei consumatori sta vacillando proprio nel momento in cui il mercato digitale punta alla massima espansione.

L’indagine, realizzata tra agosto e settembre 2025 su un campione di 9.500 adulti in dieci Paesi europei, rivela che il 50% degli italiani ha percepito un netto incremento di inserzioni sospette nell’ultimo anno. Questo è direttamente correlato alla diffusione massiva di strumenti di intelligenza artificiale, che rendono i tentativi di phishing e le pubblicità ingannevoli sempre più sofisticati e complicati da individuare.

Ma se il 28% degli intervistati sia ben consapevole del fatto che l’AI renderà le truffe quasi impossibili da riconosce, il 12% degli utenti ammette di non adottare alcuna misura di protezione durante la navigazione. Un dato critico, se si considera che gestire il “dopo-truffa” è un percorso a ostacoli che richiede oltre 24 ore di lavoro per quasi la metà delle vittime.

Come difendersi dalle truffe più comuni

Difendersi dai pericoli del web è principalmente una questione di attenzione ai dettagli. La prima regola riguarda il prezzo e quando un prodotto viene proposto con sconti fuori mercato (superiori al 60 o 70%), si tratta quasi certamente di un tentativo di frode. I truffatori sfruttano l’urgenza e l’emozione del grande affare per spingere l’utente a un acquisto d’impulso, abbassando la sua soglia di vigilanza.

Un altro campanello d’allarme è la grammatica del sito. Gli e-commerce fraudolenti sono spesso tradotti con sistemi automatici approssimativi, presentando descrizioni confuse o errori ortografici grossolani. Quando si notano incongruenze del genere, quindi, è sempre bene non fidarsi e scegliere altri canali di vendita.

Prima di inserire i dati della carta, inoltre, è fondamentale scendere nel footer della pagina per verificare la presenza di una Partita IVA valida e di una sede fisica reale, l’assenza di riferimenti del genere o di una politica di reso chiara è un segnale inequivocabile di pericolo.

Infine, il momento del pagamento rappresenta l’ultima linea di difesa. È consigliabile diffidare dei venditori che impongono il bonifico bancario diretto o ricariche su carte prepagate anonime, preferendo sempre sistemi tracciati e protetti. Utile anche scegliere carte virtuali “usa e getta” o piattaforme che offrono la garanzia di rimborso in caso di mancata consegna può fare la differenza e rendere ancora più sicuri gli acquisti online.

