AI e lavoro, l'uso dei chatbot riduce i rapporti professionali coi colleghi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

L’uso dell’intelligenza artificiale sul lavoro è in crescita e sta cambiando i rapporti tra colleghi con una ridefinizione delle dinamiche di collaborazione

In sintesi

Nel contesto lavorativo attuale, caratterizzato anche dal lavoro da remoto, i professionisti si affidano sempre più ai chatbot AI, riducendo il confronto con colleghi e superiori.

Nonostante i benefici in termini di efficienza, l’eccessivo affidamento all’AI comporta il rischio di una perdita di relazioni professionali e di coesione aziendale, essenziali per la nascita di nuove idee e l’innovazione.

Nell’attuale contesto lavorativo, la figura del collega sta progressivamente lasciando spazio a un nuovo interlocutore: il chatbot. Sempre più professionisti, infatti, si affidano all’intelligenza artificiale per attività che spaziano dal tutoraggio al brainstorming, fino alla richiesta di consigli operativi o a brevi interazioni informali, riducendo il confronto diretto con colleghi e superiori.

Come cambia il lavoro in ufficio con l’AI

Una sempre maggiore diffusione del lavoro da remoto ha profondamente modificato le modalità di interazione negli ambienti d’ufficio. In questo scenario, l’AI non rappresenta soltanto uno strumento di incremento della produttività, ma agisce come fattore in grado di ridefinire le dinamiche di collaborazione e supporto tra i lavoratori.

Accanto ai benefici in termini di rapidità ed efficienza, però, emergono criticità rilevanti. La riduzione delle interazioni informali può tradursi in una perdita di relazioni professionali, spesso decisive per la nascita di nuove idee e per il miglioramento della qualità del lavoro. A questo si aggiunge l’assenza di quegli scambi che contribuiscono a creare coesione e senso di appartenenza all’interno delle organizzazioni.

L’adozione dei chatbot come interlocutori professionali non riguarda esclusivamente il settore tecnologico. Secondo un sondaggio condotto da Upwork, il 64% dei lavoratori che percepiscono l’intelligenza artificiale come un fattore di maggiore produttività dichiara di avere un rapporto più positivo con l’AI rispetto a quello instaurato con i colleghi umani, segnalando una trasformazione profonda nelle abitudini lavorative.

Per molti professionisti, infatti, chiedere consiglio a un chatbot è diventato il primo passo prima di coinvolgere un collega o un responsabile. Secondo gli esperti, oggi l’AI sta assumendo il ruolo svolto precedentemente dai motori di ricerca, con le domande considerate “semplici” vengano sempre più delegate a sistemi automatici

Quali sono i rischi per i lavoratori?

Proprio l’assenza di conflitto e di contraddizione rappresenta uno dei principali elementi di criticità. I chatbot tendono a fornire risposte allineate alle aspettative dell’utente, riducendo il confronto critico che, nelle interazioni umane, contribuisce a raffinare idee e decisioni. Per gli esperti, questa dinamica potrebbe generare nel tempo organizzazioni più efficienti ma anche più frammentate e meno capaci di innovare.

Importante sottolineare che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale si inserisce in un quadro più ampio di progressivo distacco emotivo nel mondo del lavoro. I dati di Gallup mostrano come, dal 2020, il coinvolgimento dei dipendenti sia in costante diminuzione, segnalando una riduzione del senso di supporto e partecipazione. In tale contesto, l’intelligenza artificiale non può sostituire la dimensione relazionale e la connessione umana.

Per alcuni l’uso dei chatbot deve entrare in una prospettiva integrativa con l’AI che può fungere da strumento di preparazione alle interazioni umane, aiutando i lavoratori a strutturare pensieri e argomentazioni prima di confrontarsi con colleghi e responsabili, in modo da non sostituire il dialogo, ma supportandolo.

Secondo gli esperti, la prossima fase di adozione di questi strumenti sarà caratterizzata da un utilizzo più collettivo e collaborativo, capace di ridurre l’isolamento individuale. Resta tuttavia aperta una questione centrale: una tecnologia fondata sull’intelligenza collettiva rischia, paradossalmente, di indebolire quelle dinamiche di confronto umano da cui nasce l’innovazione.