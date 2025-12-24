Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Sempre più aziende utilizzano l’intelligenza artificiale nei processi di assunzione. L’utilizzo di questi strumenti è davvero un bene per candidati e imprese?

Shutterstock

In sintesi

Per gestire l’enorme volume di candidature, le aziende utilizzano algoritmi per filtrare parole chiave e pattern nei curriculum.

Questo ha innescato un circolo vizioso con i candidati usano a loro volta l’AI per ottimizzare i profili e superare i filtri, portando a una selezione spesso meccanica che può escludere talenti validi solo perché non rispondono a criteri testuali predefiniti.

Negli Stati Uniti l’utilizzo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente il modo in cui le aziende assumono personale, con effetti che, secondo analisti e candidati, non sempre sono positivi.

Secondo la CNN, infatti, sempre più aziende utilizzano sistemi di interviste automatizzate e algoritmi per filtrare curriculum e lettere di presentazione, con l’obiettivo di accelerare la selezione dei candidati e ridurre i costi. Tuttavia, questo cambiamento sta creando tensioni sia tra chi cerca lavoro sia tra i datori di lavoro, mettendo in discussione l’efficacia e l’equità dei processi di assunzione tradizionali.

Come cambiano le assunzioni con l’AI

Una delle principali novità riguarda l’uso diffuso di intelligenza artificiale per analizzare curriculum e lettere di presentazione prima che un essere umano entri in contatto con il candidato.

Le aziende, spesso sommerse da migliaia di candidature per ogni posizione aperta, si affidano a algoritmi che scansionano parole chiave e pattern testuali per individuare i profili “più promettenti”. Tuttavia, questo approccio ha generato un circolo vizioso e molti candidati utilizzano strumenti di AI per ottimizzare i propri CV, mentre i sistemi automatici filtrano le candidature con risultati imprevisti o poco pertinenti.

Questa dinamica ha portato a una certa frustrazione tra le persone in cerca di occupazione, che lamentano di non riuscire a superare le fasi iniziali del processo nonostante competenze adeguate. Per quel che riguarda i datori di lavoro, invece, pare che questo sistema riesca a gestire il flusso incontrollato di candidature, scartando quelle “meno utili”.

Un’altra criticità evidenziata dalla CNN riguarda la perdita del contatto umano nelle assunzioni. Nel tentativo di rendere il processo più efficiente, infatti, molte aziende stanno spostando parti cruciali della selezione su strumenti automatizzati, inclusi colloqui iniziali gestiti da IA o chatbot avanzati.

Anche se questi strumenti sono progettati per valutare competenze di base e rispondere alle domande, possono mancare di sensibilità contestuale o di capacità di giudizio che invece un recruiter umano garantisce e che, soprattutto nelle fasi più qualitative della selezione, possono fare la differenza.

Per i candidati, questo si traduce spesso in una sensazione di anonimato o in una percezione di essere “giudicati da una macchina”, senza alcuna interazione umana significativa prima di un’eventuale offerta di lavoro.

L’AI nella ricerca di lavoro funziona realmente?

In un contesto occupazionale in fortissima crisi, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi di assunzione rappresenta senza dubbio una delle trasformazioni più profonde nel mercato del lavoro moderno.

Tuttavia, un sistema pensato per garantire più efficienza e precisione, si sta rivelando limitato e con diverse criticità, sia per le aziende sia per i candidati.

Mentre alcuni esperti sottolineano che l’IA potrebbe contribuire in futuro a sbloccare nuove opportunità di hiring più dinamico e personalizzato, il momento attuale evidenzia soprattutto la necessità di bilanciare automazione e giudizio umano, per garantire processi di selezione equi ed efficaci in un mercato sempre più competitivo.