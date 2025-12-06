Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Prostock-studio / Shutterstock

In Sintesi

Attualmente, l’impatto diretto dell’IA sul mercato del lavoro è ancora ridotto, con solo il 2,2% delle mansioni negli USA risultante direttamente intaccato, pari a circa 211 miliardi di dollari in salari a rischio.

Tuttavia, il MIT definisce questa cifra come la “punta dell’iceberg”, suggerendo che il potenziale di trasformazione e automazione delle competenze da parte dell’AI è in gran parte ancora inesplorato.

In un contesto economico complesso e caratterizzato da incertezze diventa sempre più acceso il dibattito sull’uso delle tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale. In un recente report condiviso dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) emerge un quadro chiaro dell’impatto che l’AI può avere sul mondo del lavoro.

I dati fanno, ovviamente, riferimento agli USA, ma da questo è possibile anche avere un quadro più preciso delle dinamiche globali, con questi strumenti che, ormai, sembrano essere abbastanza maturi da “prendere il posto” di milioni di persone in carne e ossa, automatizzando il loro lavoro.

L’AI può davvero prendere il posto dell’uomo?

Uno degli elementi della ricerca del MIT è l’Iceberg Index, un indicatore sviluppato insieme all’Oak Ridge National Laboratory per misurare l’impatto dell’automazione su base geografica. L’indice opera all’interno di un modello digitale che rappresenta ogni lavoratore come un agente autonomo, dotato di oltre 32.000 competenze e distribuito in 3.000 contee statunitensi, interagendo con migliaia di applicazioni di IA.

Questo sistema consente di valutare non solo i settori tradizionalmente esposti all’automazione, ma anche le aree geografiche meno considerate, disegnando un quadro più completo e realistico delle trasformazioni in atto.

Attraverso questi strumenti, i ricercatori hanno mappato con precisione le competenze che più facilmente potrebbero essere rimpiazzate dall’intelligenza artificiale, associando a ciascuna di esse il relativo valore salariale. Al momento, l’impatto concreto dell’IA sul mercato del lavoro è ancora contenuto con solo il 2,2% delle mansioni che risulta direttamente intaccato (per un totale di circa 211 miliardi di dollari in salari a rischio). Una cifra che gli autori definiscono, appunto, “la punta dell’iceberg”, suggerendo che il potenziale di trasformazione dell’AI sia ancora un territorio inesplorato.

Tuttavia, bisogna sottolineare che l’obiettivo del report non è creare allarmismi ma fornire strumenti alla politica affinché possa valutare con maggiore consapevolezza l’impatto dell’automazione avanzata e tracciare strategie adeguate.

In un contesto in cui l’evoluzione tecnologica procede a ritmi accelerati, la capacità di bilanciare innovazione e tutela dei lavoratori diventa cruciale e il rapporto, infatti, evidenzia una tensione crescente con, da un lato, l’IA che apre scenari di efficienza e competitività senza precedenti ma, dall’altro, molti cittadini manifestano apprensione, temendo che i benefici economici favoriscano in modo sproporzionato le grandi aziende a discapito della forza lavoro.

Quale futuro per i lavoratori?

Come appena detto, il lavoro dell’MIT, nel suo complesso, non vuole creare allarmismi ma vuole evidenziare l’urgenza di affrontare questa transizione con strumenti adeguati e con un approccio inclusivo, capace di guidare il cambiamento anziché subirlo.

È normale che questi dati generino preoccupazione e una diffusa sensazione di incertezza e sfiducia, tuttavia è anche vero che siamo ancora in tempo, le aziende e la politica possono ancora regolamentare l’automazione affinché possa generare prosperità, garantendo una distribuzione equa delle opportunità, senza pesare sulla forza lavoro.

È questo l’obiettivo a lungo termine che bisogna porsi, nell’ottica che l’intelligenza artificiale è qui pe restare e come tutte le tecnologie rivoluzionarie, può davvero cambiare il mondo del lavoro, bisogna solo capire la portata del cambiamento e reagire di conseguenza, senza trascurare i lavoratori ma dando loro la possibilità di riconvertirsi e fare proprie queste tecnologie affinché possano utilizzarle per semplificare il proprio lavoro.